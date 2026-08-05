S Volkom zabehol rovnaký čas, teraz sa mu darí aj na MS. Machata postúpil do semifinále

Slovenský šprintér Richard Machata postúpil do semifinále v behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov 2026.
V druhom rozbehu zabehol čas 10,39 sekundy a zabezpečil si postup z tretieho miesta. Víťaz Jake Odey-Jordan mal len o stitnu lepší čas, do cieľa prišiel s druhým Tejirim Godwinom bok po boku.
Machata ešte pred pár týždňami zabehol na stovke v rámci majstrovstiev Slovenska rovnaký čas s Jánom Volkom a rozdelili si titul majstra Slovenska.
Druhý slovenský zástupca, Timotej Nemček štartoval v rozbehu číslo šesť a s časom 10,57 s obsadil šieste miesto.