    S Volkom zabehol rovnaký čas, teraz sa mu darí aj na MS. Machata postúpil do semifinále

    Ján Volko (vpravo) a Richard Machata.
    Ján Volko (vpravo) a Richard Machata. (Autor: TASR)
    Sportnet|5. aug 2026 o 21:55
    ShareTweet0

    Druhý Slovák sa do semifinále nepozrel.

    Slovenský šprintér Richard Machata postúpil do semifinále v behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov 2026.

    V druhom rozbehu zabehol čas 10,39 sekundy a zabezpečil si postup z tretieho miesta. Víťaz Jake Odey-Jordan mal len o stitnu lepší čas, do cieľa prišiel s druhým Tejirim Godwinom bok po boku.

    Machata ešte pred pár týždňami zabehol na stovke v rámci majstrovstiev Slovenska rovnaký čas s Jánom Volkom a rozdelili si titul majstra Slovenska.

    Druhý slovenský zástupca, Timotej Nemček štartoval v rozbehu číslo šesť a s časom 10,57 s obsadil šieste miesto.

    Atletika

    Atletika

      Ján Volko (vpravo) a Richard Machata.
      Ján Volko (vpravo) a Richard Machata.
      S Volkom zabehol rovnaký čas, teraz sa mu darí aj na MS. Machata postúpil do semifinále
      dnes 21:55
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»S Volkom zabehol rovnaký čas, teraz sa mu darí aj na MS. Machata postúpil do semifinále