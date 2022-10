Růžička a Sivák súhlasili so spoločným súbojom, majú však svoje podmienky

„My sme tomuto súboju otvorení, ale asi ešte nie je na to vhodná chvíľa a treba tomu nechať trocha čas,” uviedol najskôr Ružička, ktorého tím už skôr avizoval, že so súbojom za konkrétnych podmienok budú súhlasiť.

Azda tou najdôležitejšou požiadavkou bude výška honoráru, keďže pôjde jednoznačne o silný ťahák a to si obaja bojovníci uvedomujú. „Ak do toho máme ísť, tak to musí byť poriadne zaplatené,” potvrdil Ružička.