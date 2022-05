Garbovi sme dali životnú šancu ukázať sa, hovorí promotér RFA

Viacero pozitívnych reakcii prišlo na tím rozhodcov a komisárov. Prečo ste si dali záležať práve na tomto bode?

Naozaj musím pochváliť rozhodcov a cely tím od cutmanov, cez komisárov, až po rozhodcov.

Odborná verejnosť nás zaraďuje v tomto medzi top profesionálne organizácie v bojových športoch. Dočítal som sa, že nás novinári označujú za československú jednotku v kvalite našich rozhodcov.

Keď sme rozbiehali RFA vedeli sme, že na tomto si musíme dať záležať. Je to pevný základ našej organizácie a na tom staviame. Aj keď priamo my nijak do rozhodcov nezasahujeme a neprichádzame s nimi ani do užšieho kontaktu, dali sme si poradiť a inšpirovali sme sa tými najlepšími.