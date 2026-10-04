Rely má nového majstra sveta. Brit ovládol šampionát za volantom Toyoty

Elfyn Evans sa stal tretím britským majstrom sveta v automobilových rely. Za titulom na Sardínii mieril ďalší jazdec Toyoty, Švéd Oliver Solberg, no tesne pred cieľom Talianskej rely vyletel mimo trať.
V konečnom hodnotení šampionátu prehral syn majstra sveta z roku 2003, Nóra Pettera Solberga, s Evansom o päť bodov.
Brit nadviazal na triumfy krajanov Colina McRaea z roku 1995 a Richarda Burnsa, ktorý ovládol majstrovstvá sveta o šesť rokov neskôr.
V predchádzajúcich šiestich rokoch skončil Evans v šampionáte päťkrát druhý. Teraz sa dočkal vytúženého titulu, hoci v záverečnej súťaži sezóny obsadil až piate miesto a získal len 13 bodov.
Solbergovi napokon nestačili ani výborné výkony v druhej polovici sezóny, ani víťazstvo na Sardínii, kde si pripísal 29 bodov.
Evans vstupoval do trinástej tohtoročnej rely s náskokom 17 bodov pred druhým Fínom Samim Pajarim a pred Solbergom mal k dobru 21 bodov.
Švédsky jazdec na Sardínii potvrdzoval výbornú formu, ktorá mu vyniesla víťazstvo v predchádzajúcej Rely Čile a druhé miesta v Estónsku a Fínsku.
Pred záverečnou, extra bodovanou power stage strácal na Brita, ktorého rovnako ako v Čile spomalil defekt v predposlednej rýchlostnej skúške, už len jeden bod.
Karty tak boli rozdané jasne – kto z nich bude na sedemkilometrovom úseku rýchlejší, získa titul. Solberg štartoval ako posledný a išiel si po titul.
Tesne pred cieľom, kde na neho čakal aj jeho otec Petter, však na prašnej ceste urobil chybu a skončil mimo trate.
Malou útechou pre 25-ročného Švéda bolo štvrté víťazstvo v kariére. Druhý v Talianskej rely skončil s takmer minútovou stratou minuloročný víťaz a deväťnásobný majster sveta, Francúz Sébastien Ogier. Piaty Evans zaostal za Solbergom o 4:48,1 minúty.
„Asi mi to ešte úplne nedošlo. Bol som si celkom istý, že je po všetkom. Túto skúšku som nejazdil najlepšie.
Dal som do toho všetko, ale nebola to čistá jazda,“ povedal Evans. „Olivera mi je ľúto. Odjazdil neuveriteľný víkend a mrzí ma, že o víťazstvo prišiel takto pred cieľom,“ dodal waleský jazdec.
Solberg absolvoval premiérovú sezónu medzi elitou. Vlani prvýkrát štartoval v kategórii WRC v Estónskej rely namiesto absentujúceho Ogiera a hneď zvíťazil.
Tohtoročnú sezónu odštartoval triumfom v Rely Monte Carlo, ktorú vyhral ako najmladší jazdec v histórii.
Potom prežil slabšie obdobie, po ktorom výrazne stiahol Evansov náskok, no zlatú bodku za sezónou sa mu napokon pridať nepodarilo.