Dve najväčšie hviezdy Realu Madrid zmizli, nepochopiteľné. Môže za to iba zub?

BRATISLAVA. Narodil sa v Málage. Španielsko reprezentoval vo všetkých mládežníckych kategóriách. Dvadsaťpäťročný Brahim Abdelkader Díaz je majstrom Európy do 17 rokov, na ME do 21 rokov získal striebro. V júni 2021 dokonca nastúpil za španielske „áčko“ v prípravnom zápase pred ME proti Litve. Dal aj gól.

Od marca minulého roka však reprezentuje Maroko, odkiaľ má korene z otcovej strany. V jeho drese má famóznu bilanciu, osem zápasov a sedem gólov. Brahim Díaz je tiež najnovším hrdinom najslávnejšej futbalovej značky.

Futbalisti Realu Madrid v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov zdolali mestského rivala z Atlética 2:1. Rozhodujúci gól strelil práve Díaz. Bol to parádny zásah, keď sa na malom priestore uvoľnil proti presile. Piati hráči Atlética sa ho snažili zastaviť, márne. „Hrať tu v takýto večer je naozaj niečo neuveriteľné. Vždy, keď si oblečiete tento madridský dres, ste povinní dať do toho absolútne všetko,“ opisoval Díaz podľa uefa.com.

(Autor: SofaScore)

Ukázal akciu snov Gól oslávil veľmi emotívne. Preskočil reklamný banner a vrhol sa medzi fanúšikov do hľadiska. Vzápätí pobozkal klubový znak na drese. „Rodák z Malagy predviedol na hranici pokutového územia akciu snov. Slalomom, ktorý pripomínal najlepšieho Lea Messiho, skutočne nádherný gól,“ velebil denník Marca. „Vyhral najviac súbojov, vypýtal si najviac faulov, proste najlepší hráč Realu,“ napísal denník AS.

Díaz začal s futbalom v Málage, ale od trinástich vyrastal v akadémii Manchestru City. V sedemnástich debutoval v prvom tíme, ale o dva roky neskôr prestúpil do Realu za sedemnásť miliónov eur. V jeho zmluve je zaujímavý dodatok. Ak by ho Real Madrid náhodou predal do Manchestru United, tak by musel až štyridsať percent vyplatiť práve City.

Real Madrid - Atlético Madrid 2:1 (1:1) Góly: 4. Rodrygo, 55. Diaz - 32. Alvarez

Muž zápasu? Rodrygo „Dvaja hráči urobili rozdiel. Rodrygo a Brahim boli najlepší. Díaz využíva každú minútu, ktorú mu venujem, a pre nás je to veľmi, veľmi dôležitý hráč,“ chválil ho Ancelotti. Díaz hral na poste Bellinghama, ktorý nemohol hrať. „Kto hovorí, že Díaz bude na lavičke, keď sa Bellingham vráti budúci týždeň? Ja nie. Nemôžete povedať, že Brahim Díaz je „stály“ hráč základnej zostavy, ale v tejto sezóne má veľa minút a je jasné, že svoje šance stále využíva,“ pokračoval Ancelotti. Za muža zápasu bol podľa UEFA oficiálne vyhlásený Rodrygo. „Naozaj neviem, koľko ich mám doma. Ale získať takúto cenu považujem za niečo naozaj veľmi výnimočné,“ tvrdil Rodrygo.

„Som primerane spokojný so svojím výkonom a výkonom tohto tímu. V tejto analýze je podstatné, že sme vyhrali,“ priznal Rodrygo. Podľa denníka Marca Rodrygo a Brahim sa rozbehli a urobili rozdiel, ktorý Mbappé a Vinicius neurobili. Práve dve najväčšie hviezdy Realu čelili kritike. Najhorší zápas

„Mbappé a Vinicius zmizli. Zachovali si rovnakú líniu, akú predviedli cez víkend v Seville. Nebolo ich nikde vidieť. Nepochopiteľná hra od dvoch hviezd Realu Madrid, ktoré odohrali jeden zo svojich najhorších zápasov v sezóne,“ napísal denník Marca. Nešetril hlavne francúzskeho útočníka. „Mbappé bol obzvlášť utlmený, akoby mal za sebou viac ako len vytrhnutý zub,“ pripomenul denník problémy. Mbappé je suverénne najlepším strelcom Realu v tomto ročníku. Vo všetkých súťažiach dal 28 gólov, druhý Vinícius strelil o desať menej. „Bol to najhorší výkon Mbappého v madridskom drese. Nič z neho nevychádzalo a navyše sa ani nesnažil,“ dodal denník Marca.

Tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti vysvetlil jeho problémy. Vytrhli mu zub „Nemôže veľa pracovať, pretože mu bolesti zubov už tri dni nedovolia riadne pracovať. Nebol v optimálnej kondícii,“ tvrdil tréner Realu. Mbappé sa pred dvoma týždňami zaskvel proti Manchestru City, dal tri góly. Posledné tri súťažné zápasy však neskóroval. „Myslím si, že hrať proti obrane Atlética nie je také jednoduché. Nemali sme veľa príležitostí. Pracovali, bojovali (Mbappé a Vinícius)... Neukázali kvalitu, ktorú majú, ale šancu na to majú," dodal Ancelotti.