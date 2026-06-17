Príchod veľkej posily je spečatený. Real Madrid získal portugalskú hviezdu

Bernardo Silva
Bernardo Silva (Autor: SITA/AP)
TASR|17. jún 2026 o 12:54
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Dohodli sa na dvojročnej zmluve.

Portugalský futbalista Bernardo Silva sa stal novou posilou španielskeho veľkoklubu Real Madrid.

Tridsaťjedenročný ofenzívny univerzál po deviatich rokoch ukončil svoje pôsobenie v Manchestri City a podpísal s „bielym baletom“ dvojročnú zmluvu.

Silva odohral za „Citizens“ spolu 459 zápasov a strelil 76 gólov. City od jeho príchodu z AS Monaco vyhrali šesť titulov v Premier League a celkovo získali 15 trofejí.

Silva bude jednou z významných posíl od príchodu jeho krajana Joseho Mourinha na lavičku Realu. „Los Blancos“ v pondelok angažovali španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu z londýnskej Chelsea. Informovala agentúra AFP.

La Liga

    Bernardo Silva
    Bernardo Silva
    Príchod veľkej posily je spečatený. Real Madrid získal portugalskú hviezdu
    dnes 12:54
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