Príchod veľkej posily je spečatený. Real Madrid získal portugalskú hviezdu

Portugalský futbalista Bernardo Silva sa stal novou posilou španielskeho veľkoklubu Real Madrid.
Tridsaťjedenročný ofenzívny univerzál po deviatich rokoch ukončil svoje pôsobenie v Manchestri City a podpísal s „bielym baletom“ dvojročnú zmluvu.
Silva odohral za „Citizens“ spolu 459 zápasov a strelil 76 gólov. City od jeho príchodu z AS Monaco vyhrali šesť titulov v Premier League a celkovo získali 15 trofejí.
Silva bude jednou z významných posíl od príchodu jeho krajana Joseho Mourinha na lavičku Realu. „Los Blancos“ v pondelok angažovali španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu z londýnskej Chelsea. Informovala agentúra AFP.