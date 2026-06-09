    Bayern a City posielajú na MS najviac hráčov. Z Realu sa nedostal na šampionát ani jeden Španiel

    Manuel Neuer počas zápasu Kostarika - Nemecko
    Manuel Neuer počas zápasu Kostarika - Nemecko (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 11:58
    ShareTweet0

    Po prvý raz v histórii sa do španielskej nominácie nedostal ani jeden hráč Realu Madrid.

    Bayern Mníchov a Manchester City sú klubmi, ktoré budú mať najväčšie zastúpenie na futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku.

    Na šampionáte sa predstaví 17 hráčov bundesligového šampióna a rovnaký počet z tímu vicemajstra Premier League.

    Šesť hráčov Bayernu figuruje vo výbere trénera nemeckej reprezentácie Juliana Nagelsmanna vrátane Manuela Neuera.

    Štyridsaťročný brankár sa vrátil do národného tímu s cieľom získať svoj druhý titul majstra sveta, prvý vybojoval v roku 2014 v Brazílii.

    Okrem Neuera sa do konečnej nemeckej nominácie dostali z Bayernu ešte Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Leon Goretzka, Jamal Musiala a Aleksandar Pavlovič.

    Dvoch hráčov Bayernu budú mať v kádroch Francúzsko (Dayot Upamecano, Michael Olise) a Senegal (Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye).

    Anglický kanonier Harry Kane a kanadský obranca Alphonso Davies budú na turnaji kapitánmi svojich tímov.

    K oporám by mali patriť aj Rakúšan Konrad Laimer, Kolumbijčan Luis Diaz, Chorvát Josip Stanišič, Kórejčan Minjae Kim a Japonec Hiroki Ito.

    Z Manchestru City sa predstaví na šampionáte rovnako 17 futbalistov na čele s nórskym kanonierom Erlingom Haalandom, belgickým krídelníkom Jeremym Dokuom a portugalským reprezentantom Bernardom Silvom.

    Tréner Anglicka Thomas Tuchel nominoval z tímu úradujúceho víťaza FA Cupu kvarteto James Trafford, Marc Guehi, John Stones, Nico O´Reilly.

    V nominácii Uzbekistanu figuruje aj obranca „Citizens" Abdukodir Chusanov, historicky prvý futbalista z tejto krajiny, ktorý nastúpil v Premier League.

    Tretie najväčšie zastúpenie bude mať Paríž-Saint Germain. Z kádra dvojnásobného víťaza Ligy majstrov okúsi atmosféru MS 15 hráčov.

    Futbal zarobí ako nikdy. Prečo na MS 2026 nehrá Slovensko a kto ich môže vyhrať?
    Súvisiaci článok
    Futbal zarobí ako nikdy. Prečo na MS 2026 nehrá Slovensko a kto ich môže vyhrať?

    Kouč francúzskej reprezentácie Didier Deschamps nominoval z PSG kvinteto Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, Warren Zeire-Emery, Bradley Barcola, Desire Doue.

    Kormidelník Portugalska Roberto Martinez štvoricu Nuno Mendes, Joao Neves, Goncalo Ramos, Vitinha.

    Krajný obranca Achraf Hakimi bude lídrom Maroka, Pacho zasa pilierom ekvádorskej defenzívy a kapitán Marquinhos jedným z najskúsenejších hráčov v brazílskom výbere.

    Real Madrid bude mat tentokrát na šampionáte iba 11-členné zastúpenie. Po prvý raz v histórii sa do španielskej nominácie nedostal ani jeden hráč obliekajúci dres „bieleho baletu".

    Tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de La Fuente nepovolal ani skúseného obrancu Daniho Carvajala, ktorý patril v minulosti ku kľúčovým hráčom pri veľkých úspechoch Realu v Lige majstrov.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messi, Ronaldo aj Ochoa idú na rekordné MS. Trojica sa prvýkrát stretla pred 20 rokmi
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Bayern a City posielajú na MS najviac hráčov. Z Realu sa nedostal na šampionát ani jeden Španiel