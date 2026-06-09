Bayern a City posielajú na MS najviac hráčov. Z Realu sa nedostal na šampionát ani jeden Španiel

Bayern Mníchov a Manchester City sú klubmi, ktoré budú mať najväčšie zastúpenie na futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku.
Na šampionáte sa predstaví 17 hráčov bundesligového šampióna a rovnaký počet z tímu vicemajstra Premier League.
Šesť hráčov Bayernu figuruje vo výbere trénera nemeckej reprezentácie Juliana Nagelsmanna vrátane Manuela Neuera.
Štyridsaťročný brankár sa vrátil do národného tímu s cieľom získať svoj druhý titul majstra sveta, prvý vybojoval v roku 2014 v Brazílii.
Okrem Neuera sa do konečnej nemeckej nominácie dostali z Bayernu ešte Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Leon Goretzka, Jamal Musiala a Aleksandar Pavlovič.
Dvoch hráčov Bayernu budú mať v kádroch Francúzsko (Dayot Upamecano, Michael Olise) a Senegal (Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye).
Anglický kanonier Harry Kane a kanadský obranca Alphonso Davies budú na turnaji kapitánmi svojich tímov.
K oporám by mali patriť aj Rakúšan Konrad Laimer, Kolumbijčan Luis Diaz, Chorvát Josip Stanišič, Kórejčan Minjae Kim a Japonec Hiroki Ito.
Z Manchestru City sa predstaví na šampionáte rovnako 17 futbalistov na čele s nórskym kanonierom Erlingom Haalandom, belgickým krídelníkom Jeremym Dokuom a portugalským reprezentantom Bernardom Silvom.
Tréner Anglicka Thomas Tuchel nominoval z tímu úradujúceho víťaza FA Cupu kvarteto James Trafford, Marc Guehi, John Stones, Nico O´Reilly.
V nominácii Uzbekistanu figuruje aj obranca „Citizens" Abdukodir Chusanov, historicky prvý futbalista z tejto krajiny, ktorý nastúpil v Premier League.
Tretie najväčšie zastúpenie bude mať Paríž-Saint Germain. Z kádra dvojnásobného víťaza Ligy majstrov okúsi atmosféru MS 15 hráčov.
Kouč francúzskej reprezentácie Didier Deschamps nominoval z PSG kvinteto Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, Warren Zeire-Emery, Bradley Barcola, Desire Doue.
Kormidelník Portugalska Roberto Martinez štvoricu Nuno Mendes, Joao Neves, Goncalo Ramos, Vitinha.
Krajný obranca Achraf Hakimi bude lídrom Maroka, Pacho zasa pilierom ekvádorskej defenzívy a kapitán Marquinhos jedným z najskúsenejších hráčov v brazílskom výbere.
Real Madrid bude mat tentokrát na šampionáte iba 11-členné zastúpenie. Po prvý raz v histórii sa do španielskej nominácie nedostal ani jeden hráč obliekajúci dres „bieleho baletu".
Tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de La Fuente nepovolal ani skúseného obrancu Daniho Carvajala, ktorý patril v minulosti ku kľúčovým hráčom pri veľkých úspechoch Realu v Lige majstrov.