Švajčiari ukradli Kanade domáce šestnásťfinále. Rozprávka Bosny pokračuje aj ďalej

Kanadskí futbaloví reprezentanti prvýkrát v histórii postúpili na MS do vyraďovacích bojov. V šestnásťfinále však nebudú mať výhodu domáceho prostredia.
V priamom súboji o prvé miesto v základnej B-skupine totiž prehrali vo Vancouveri so Švajčiarskom 1:2. V Los Angeles ich v nedeľu čaká Juhoafrická republika - druhý tím A-skupiny.
Helvéti v prvom zápase po profesorskom výkone iba remizovali s Katarom 1:1. V druhom dueli však vďaka skvelému záveru zdolali Bosnu a Hercegovinu 4:1 a naplno bodovali aj proti Kanade.
„Myslím si, že sme zaslúžene víťazmi skupiny. Naše výkony sa zlepšujú od zápasu k zápasu, mužstvo našlo svoju hernú tvár. Teraz si tri dni počkáme na nášho súpera v šestnásťfinále, na ktoré sa čo najlepšie pripravíme," uviedol tréner Murat Yakin.
Tréner cítil sklamanie
Švajčiarom proti Kanade vyšiel úvod druhého polčasu. Skóre otvoril nechytateľnou strelou k bližšej žrdi Ruben Vargas a o 11 minút neskôr sa presadil talentovaný Johan Manzambi.
Pre futbalistu bundesligového Freiburgu to bol už tretí gól na šampionáte, proti Bosne sa ako striedajúci hráč presadil dvakrát.
„Bol to zápas, v ktorom sme si užili veľa zábavy. Strelil som ďalší gól a videl som v našom tíme správny prístup, čo je pozitívny signál pred ďalšou fázou turnaja," neskrýval radosť Manzambi, ktorého zvolili za Hráča zápasu.
Tréner Kanaďanov Jesse Marsch bol sklamaný, že jeho tím neodohrá šestnásťfinále vo Vancouveri.
„Verili sme, že budeme mať opäť výhodu domáceho publika. Máme však veľkú šancu postúpiť do osemfinále a vystupňovať futbalovú eufóriu v našej krajine. Aj na SoFi Stadium v Los Angeles budeme mať určite veľkú podporu.
Moje mužstvo si zaslúži veľké uznanie. Dokázali sme sa vyrovnať s mnohými zraneniami a náročnými situáciami. Proti Kataru sme podali fantastický výkon a so Švajčiarmi to bolo veľmi tesné," zdôraznil americký kormidelník.
Teší sa aj Bosna
Prvýkrát okúsia atmosféru vyraďovačky aj hráči Bosny a Hercegoviny, ktorí postúpili so štyrmi bodmi ako prví z tabuľky tretích tímov.
Pomohlo im k tomu víťazstvo 3:1 nad Katarom. V prvom polčase zverenci Sergeja Barbareza dominovali a vypracovali si náskok 2:0.
Gól do šatne s nimi však zamával a v druhom polčase to v ich obrane neraz škrípalo.
„Tretí gól nás upokojil. Verili sme, že so štyrmi bodmi máme veľkú šancu postúpiť zo skupiny. Je skvelé, že pri druhej účasti na šampionáte sa nám to podarilo," mädlil si ruky Barbarez, ktorého tím vo finále európskej baráže vyradil po rozstrele Taliansko.
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