    Švajčiari ukradli Kanade domáce šestnásťfinále. Rozprávka Bosny pokračuje aj ďalej

    Futbalisti Švajčiarska.
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    Futbalisti Švajčiarska. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 10:07
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    Švajčiarom proti Kanade vyšiel úvod druhého polčasu.

    Kanadskí futbaloví reprezentanti prvýkrát v histórii postúpili na MS do vyraďovacích bojov. V šestnásťfinále však nebudú mať výhodu domáceho prostredia.

    V priamom súboji o prvé miesto v základnej B-skupine totiž prehrali vo Vancouveri so Švajčiarskom 1:2. V Los Angeles ich v nedeľu čaká Juhoafrická republika - druhý tím A-skupiny.

    Helvéti v prvom zápase po profesorskom výkone iba remizovali s Katarom 1:1. V druhom dueli však vďaka skvelému záveru zdolali Bosnu a Hercegovinu 4:1 a naplno bodovali aj proti Kanade.

    „Myslím si, že sme zaslúžene víťazmi skupiny. Naše výkony sa zlepšujú od zápasu k zápasu, mužstvo našlo svoju hernú tvár. Teraz si tri dni počkáme na nášho súpera v šestnásťfinále, na ktoré sa čo najlepšie pripravíme," uviedol tréner Murat Yakin.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Switzerland's Ruben Vargas (17), left, is congratulated by teammates Ricardo Rodriguez (13), Djibril Sow (15) and Breel Embolo (7) after scoring their first goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada goalkeeper Maxime Crepeau (16) reacts after Switzerland's Johan Manzambi (9) scored their second goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland's Ruben Vargas (17) celebrates their first goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland's Ruben Vargas (17) celebrates his goal against Canada during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Teammates celebrate with Switzerland's Ruben Vargas (17) after he scored during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ruben Vargas (17) celebrates after scoring during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ruben Vargas (17) scores a goal past Canada goalkeeper Maxime Crepeau (16) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada defenders leap for a block on a free kick by Switzerland's Granit Xhaka (10) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Ramon Abatti, of Brazil, issues a yellow card to both Switzerland's Granit Xhaka (10) and Canada's Cyle Larin during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Ali Ahmed (20) covers his face after a shot attempt during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Ali Ahmed, bottom, and Switzerland's Remo Freuler battle for the ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEAG58 Vancouver - Futbalisti Kanady a Švajčiarska sa hádajú počas zápasu B-skupiny Švajčiarsko – Kanada na majstrovstvách sveta vo futbale vo Vancouveri v stredu 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Canada and Switzerland players scuffle during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Kanada - šport - futbal - MS26 - B-skupina - majstrovstvá - svetaSwitzerland's Breel Embolo (7) and Canada's Alistair Johnston (2) battle for a head ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel stops a ball while having his jersey pulled by Canada's Cyle Larin (9) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNational flags are displayed before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Timothy Matwey/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEAG53 Vancouver - Fanúšikovia Kanady držia papiere s číslom 8 pre hráča Ismaela Koneho, ktorý si zlomil nohu počas zápasu proti Kataru 18. júna, pred zápasom B-skupiny Švajčiarsko – Kanada na majstrovstvách sveta vo futbale vo Vancouveri v stredu 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Canada fans hold up No. 8 signs for injured player Ismael Kone before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - Kanada - šport - futbal - MS26 - B-skupina - majstrovstvá - svetaCanada's Richie Laryea (22) and Switzerland's Luca Jaquez (25) battle for the ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Luca Jaquez (25) is upended by Canada's Richie Laryea (22) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Tajon Buchanan (17) and Switzerland's Ricardo Rodriguez (13) chase the ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland players pose for a team photo before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada players pose for a team photo before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE

    Tréner cítil sklamanie

    Švajčiarom proti Kanade vyšiel úvod druhého polčasu. Skóre otvoril nechytateľnou strelou k bližšej žrdi Ruben Vargas a o 11 minút neskôr sa presadil talentovaný Johan Manzambi.

    Pre futbalistu bundesligového Freiburgu to bol už tretí gól na šampionáte, proti Bosne sa ako striedajúci hráč presadil dvakrát.

    „Bol to zápas, v ktorom sme si užili veľa zábavy. Strelil som ďalší gól a videl som v našom tíme správny prístup, čo je pozitívny signál pred ďalšou fázou turnaja," neskrýval radosť Manzambi, ktorého zvolili za Hráča zápasu.

    Tréner Kanaďanov Jesse Marsch bol sklamaný, že jeho tím neodohrá šestnásťfinále vo Vancouveri.

    „Verili sme, že budeme mať opäť výhodu domáceho publika. Máme však veľkú šancu postúpiť do osemfinále a vystupňovať futbalovú eufóriu v našej krajine. Aj na SoFi Stadium v Los Angeles budeme mať určite veľkú podporu.

    Moje mužstvo si zaslúži veľké uznanie. Dokázali sme sa vyrovnať s mnohými zraneniami a náročnými situáciami. Proti Kataru sme podali fantastický výkon a so Švajčiarmi to bolo veľmi tesné," zdôraznil americký kormidelník.

    Fotogaléria zo zápasu Bosna a Hercegovina - Katar na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    JB 68 Seattle - Bosniansky hráč Nidal Celik (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako Katarčan Sultan Albrake strelil vlastný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Nidal Celik, left, celebrates with teammates after Qatar's Sultan Albrake scored an own goal during the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
    JB 65 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos (vľavo) drží loptu po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) celebrates after scoring during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
    JB 63 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos (10) strieľa úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) scores his side's opening goal during the World Cup Group B soccer match against Bosnia in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
    JB 64 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos (10) drží loptu po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) holds the ball after scoring his side's first goal during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
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    JB 62 Seattle - Bosniansky hráč Kerim Alajbegovič (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Kerim Alajbegovic, right, celebrates with Esmir Bajraktarevic after scoring his side's opening goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 61 Seattle - Bosniansky hráč Kerim Alajbegovič oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Kerim Alajbegovic, right, celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 55 Seattle - Bosnianski futbalisti pózujú pred zápasom B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia team pose before of the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 54 Seattle - Katarský brankár Mahmoud Abunada (1) chytá počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) saves during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 53 Seattle - Bosniansky hráč Sead Kolasinač(hore vľavo) hlavičkuje cez Katarčana Issu Layeho počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Sead Kolasinac, top left, heads the ball against Qatar's Issa Laye during the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 52 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos(vľavo) bojuje o loptu s Tarikom Muharemovičom z Bosny počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) and Bosnia's Tarik Muharemovic (4) fight for the ball during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 51 Seattle - Katarský hráč Akram Afif (vpravo) bojuje o loptu s Esmirom Bajraktarevičom z Bosny počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Akram Afif (11) challenges for the ball with Bosnia's Esmir Bajraktarevic (20) during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 50 Seattle - Bosnianski fanúšikovia skandujú počas národnej hymny pred zápasom B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia fans cheer during the singing of the national anthem ahead of World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 45 Seattle - Katarskí fanúšikovia skandujú pred zápasom B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar fans cheer ahead of the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleQatar's Almoez Ali reacts to his team's loss to Bosnia as they celebrate with fans after the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA Bosnia fan wearing face paint celebrates the team's victory over Qatar in the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia players pose for a photo after their victory against Qatar in the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia fans celebrate their team's victory over Qatar in the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia fans celebrate their team's victory over Qatar in the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. 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(AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolQatar's Almoez Ali reacts after his team's loss to Bosnia in the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia fans celebrate after the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia players celebrate after the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolQatar's Issa Laye, left, comforts Akram Afif following their team's loss to Bosnia in the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolQatar's Ahmed Alganehi, left, and Bosnia's Benjamin Tahirovic battle for possession of the ball during the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia fans celebrate after Ermin Mahmic scored his side's third goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Teší sa aj Bosna

    Prvýkrát okúsia atmosféru vyraďovačky aj hráči Bosny a Hercegoviny, ktorí postúpili so štyrmi bodmi ako prví z tabuľky tretích tímov.

    Pomohlo im k tomu víťazstvo 3:1 nad Katarom. V prvom polčase zverenci Sergeja Barbareza dominovali a vypracovali si náskok 2:0.

    Gól do šatne s nimi však zamával a v druhom polčase to v ich obrane neraz škrípalo.

    „Tretí gól nás upokojil. Verili sme, že so štyrmi bodmi máme veľkú šancu postúpiť zo skupiny. Je skvelé, že pri druhej účasti na šampionáte sa nám to podarilo," mädlil si ruky Barbarez, ktorého tím vo finále európskej baráže vyradil po rozstrele Taliansko.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    2
    1
    0
    7:3
    7
    V
    V
    R
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    1
    1
    1
    8:3
    4
    P
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    3
    1
    1
    1
    5:6
    4
    V
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    3
    0
    1
    2
    2:10
    1
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vincenzo Montella.
    Vincenzo Montella.
    Turci pokazili všetko, čo sa dalo, no tréner nevezme zodpovednosť na seba. Neskončím, povedal
    dnes 10:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Švajčiari ukradli Kanade domáce šestnásťfinále. Rozprávka Bosny pokračuje aj ďalej