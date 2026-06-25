Vinicius umlčal kritikov a pocítil úľavu. Škóti po jeho šou musia dúfať v zázrak

Brazílsky futbalový reprezentant Vinicius Junior opäť potvrdil, že na MS 2026 mu to strelecky sype.
V záverečnom dueli C-skupiny proti Škótsku v Miami prispel dvoma gólmi k víťazstvu 3:0 nad Škótskom a postupu do šestnásťfinále z prvého miesta. Na šampionáte má na konte už štyri presné zásahy.
„Pred turnajom sa objavili kritické hlasy spochybňujúce moju formu. Nepripisoval som im však príliš veľkú váhu. Vždy som veril, že mám talent a dokážem sa ešte zlepšovať.
Bol som presvedčený, že príde ten správny moment a v drese brazílskeho národného tímu dokážem opäť zažiariť. Nie je nič krajšie ako hrať na MS, vždy som o tom sníval.
Teší ma, že môžem reprezentovať moju rodinu a takú krásnu krajinu, akou je Brazília," vyznal sa Vinicius Junior pre akreditované médiá.
Vini cíti úľavu
Kanonier Realu Madrid sa stal piatym Brazílčanom v histórii MS, ktorý skóroval vo všetkých troch zápasoch základnej skupiny.
Naposledy sa to podarilo Ronaldovi a Rivaldovi na MS 2002 v Japonsku a Kórejskej republike, kde Brazílčania získali doposiaľ svoj posledný piaty titul.
„Počas kariéry som mal fázy, keď som nebol schopný zo seba vydať všetko. Cítim veľkú úľavu, že sa mi opäť darí a dokážem strieľať dôležité góly."
Tréner Brazílčanov Carlo Ancelotti nešetril slovami chvály na adresu Viniciusa Juniora, ktorého viedol už počas úspešného pôsobenia v Reale.
„Pred začiatkom MS som sa sám seba pýtal, v akej je Vini forme a či dokáže byť rozdielový. Doterajší priebeh šampionátu mi dal na to jasnú odpoveď.
Vini odvádza brilantnú robotu. Má veľký hlad po góloch a dokazuje, čo pre neho znamená hrať za brazílsku reprezentáciu. Je radosť ho vidieť v akcii."
Škóti dúfaju v zázrak
Škóti proti juhoamerickému gigantovi doplatili na chyby v obrane a skomplikovali si situáciu v boji o vyraďovačku.
V tabuľke skončili s tromi bodmi tretí, no majú negatívne skóre 1:4. Podľa slov stredopoliara Johna McGinna musia dúfať v zázrak.
„Naše záverečné vystúpenie v skupine sme si predstavovali úplne ináč. Spravili sme veľa chýb v rozohrávke a Brazílčania ich nekompromisne potrestali.
Ak sa nám nejakým zázrakom podarí postúpiť do 16-finále, musíme podať oveľa lepší výkon," zdôraznil líder Aston Villy.
Maroko otočilo zápas
Z druhého miesta v skupine idú ďalej Maročania, ktorí v Atlante otočili duel s Haiti a zvíťazili 4:2.
Úradujúci víťazi Afrického pohára národov narazia v šestnásťfinále na víťaza F-skupiny, súboj v mexickom Monterrey je na programe v pondelok 29. júna.
Ústrednou postavou semifinalistov MS 2022 v Katare bol obranca Ashraf Hakimi, ktorý vsietil prvý gól Maroka.
„Cítim sa veľmi dobre, mám okolo seba dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú sústrediť sa na to najdôležitejšie. Dúfam, že takto budem pokračovať čo najdlhšie,“ zaželal si zadák Paríža Saint-Germain, dvojnásobného víťaza Ligy majstrov.
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