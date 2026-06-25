    Vinicius umlčal kritikov a pocítil úľavu. Škóti po jeho šou musia dúfať v zázrak

    Vinicius Junior.
    Fotogaléria (103)
    Vinicius Junior. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 11:04
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    Vinicius sa dorovnal najlepším a pridal už štvrtý gól na MS.

    Brazílsky futbalový reprezentant Vinicius Junior opäť potvrdil, že na MS 2026 mu to strelecky sype.

    V záverečnom dueli C-skupiny proti Škótsku v Miami prispel dvoma gólmi k víťazstvu 3:0 nad Škótskom a postupu do šestnásťfinále z prvého miesta. Na šampionáte má na konte už štyri presné zásahy.

    „Pred turnajom sa objavili kritické hlasy spochybňujúce moju formu. Nepripisoval som im však príliš veľkú váhu. Vždy som veril, že mám talent a dokážem sa ešte zlepšovať.

    Bol som presvedčený, že príde ten správny moment a v drese brazílskeho národného tímu dokážem opäť zažiariť. Nie je nič krajšie ako hrať na MS, vždy som o tom sníval.

    Teší ma, že môžem reprezentovať moju rodinu a takú krásnu krajinu, akou je Brazília," vyznal sa Vinicius Junior pre akreditované médiá.

    Fotogaléria zo zápasu Škótsko - Brazília na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Brazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Scotland's players applaud the crowd after the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Bruno Guimaraes (8) reacts as he leaves the field following the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil players celebrate after the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    57 fotografií
    Brazil's Danilo (13) reacts with teammate and goalkeeper Alisson Becker (1) following the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Neymar (10) celebrates after the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Anthony Ralston (24) and Brazil's Vinicius Junior (7) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Neymar (10) reacts as he takes the field during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Neymar (10) reacts as he takes the field during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil goalkeeper Alisson Becker (1) makes a save during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha, kneeling, celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha, obscured, celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha, centre, celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) celebrates with Casemiro, left, after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) scores a goal on Scotland goalkeeper Angus Gunn (1) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) shoots and scores their third goal against Scotland's Jack Hendry (13) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) stops a shot on goal by Brazil's Vinicius Junior (7) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) dives to take the ball in front of Brazil's Vinicius Junior (7) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Scott McTominay (4) attempts to control the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) stops a shot on goal by Brazil's Vinicius Junior (7) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Marquinhos (4) controls the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Ben Gannon-Doak (17) and Brazil's Gabriel Magalhaes (3) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, left, is hugged by teammates after scoring a goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) is congratulated by teammates after scoring his team's second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) scores their second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) scores their second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Lucas Paqueta (20) works the ball against Scotland's Nathan Patterson (22) and Lawrence Shankland (20) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his team's second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his team's second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) makes a save during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Lewis Ferguson (19) battles for the ball with Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Kenny McLean (23) and Brazil's Lucas Paqueta (20) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) battles for the ball with with Scotland's Nathan Patterson (22) and Lewis Ferguson (19) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Lewis Ferguson (19) challenges for the ball with Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Rayan (26) kicks the ball past Scotland's Scott McKenna (26) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Scott McTominay (4) heads the ball on a corner kick during the World Cup Group C soccer match against Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil head coach Carlo Ancelotti reacts to the referees decision of a no-goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) heads the ball during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Nathan Patterson (22) heads the ball away from Brazil's Vinicius Junior (7) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Danilo (13) challenges for the ball with Scotland's John McGinn (7) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his goal with Rayan (26) as Scotland's Scott McKenna (26) reacts during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers compete for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates with teammates after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, heads the ball against Scotland's Scott McTominay during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Lucas Paqueta (20) and Scotland's Scott McTominay (4) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) kicks the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) scores a goal against Scotland goalkeeper Angus Gunn (1) during their World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates with teammates after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates with Lucas Paqueta (20) after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) gets the ball past Scotland goalkeeper Angus Gunn (1) to score his team's first goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil players pose before the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland players pose for a team photo ahead of the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Vini cíti úľavu

    Kanonier Realu Madrid sa stal piatym Brazílčanom v histórii MS, ktorý skóroval vo všetkých troch zápasoch základnej skupiny.

    Naposledy sa to podarilo Ronaldovi a Rivaldovi na MS 2002 v Japonsku a Kórejskej republike, kde Brazílčania získali doposiaľ svoj posledný piaty titul.

    „Počas kariéry som mal fázy, keď som nebol schopný zo seba vydať všetko. Cítim veľkú úľavu, že sa mi opäť darí a dokážem strieľať dôležité góly."

    Tréner Brazílčanov Carlo Ancelotti nešetril slovami chvály na adresu Viniciusa Juniora, ktorého viedol už počas úspešného pôsobenia v Reale.

    „Pred začiatkom MS som sa sám seba pýtal, v akej je Vini forme a či dokáže byť rozdielový. Doterajší priebeh šampionátu mi dal na to jasnú odpoveď.

    Vini odvádza brilantnú robotu. Má veľký hlad po góloch a dokazuje, čo pre neho znamená hrať za brazílsku reprezentáciu. Je radosť ho vidieť v akcii."

    Škóti dúfaju v zázrak

    Škóti proti juhoamerickému gigantovi doplatili na chyby v obrane a skomplikovali si situáciu v boji o vyraďovačku.

    V tabuľke skončili s tromi bodmi tretí, no majú negatívne skóre 1:4. Podľa slov stredopoliara Johna McGinna musia dúfať v zázrak.

    Fotogaléria zo zápasu Maroko - Haiti na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Morocco's Soufiane Rahimi (9) reacts after the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Haiti's Carlens Arcus (2), Martin Experience (8), Ricardo Ade (4) and Frantzdy Pierrot (20) applaud fans after the team's World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Morocco celebrates the team's win after a World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Haiti's Ricardo Ade (4) and Frantzdy Pierrot (20) acknowledge supporters after the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Morocco's Soufiane Rahimi (9) and Bilal El Khannouss, right, celebrate after Rahimi scored his side's third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Gessime Yassine, left, celebrates Soufiane Rahimi (9) after scoring their fourth goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Gessime Yassine, left, celebrates Soufiane Rahimi (9) and Bilal El Khannouss (23) after scoring their fourth goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Gessime Yassine, left, celebrates Soufiane Rahimi (9) and Bilal El Khannouss (23) after scoring their fourth goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Danny Makkelie, of The Netherlands, gives Haiti goalkeeper Johny Placide (1) a yellow card during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) scores their third goal past Haiti's Martin Experience (8) and Ricardo Ade (4) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) is mobbed by teammates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Louicius Deedson (11) and Morocco's Anass Salah Eddine (26) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Wilson Isidor (18) applauds as he leaves the game during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Josue Casimir (21) is check by training staff during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Wilson Isidor (18) and Morocco's Sofyan Amrabat (4) compete for the ball as Haiti's Lenny Joseph (16) looks on during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Lenny Joseph (16) controls a pass in front of Morocco's Chadi Riad (18) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) controls the ball in front of Morocco's Ayoub El Kaabi (20) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Josue Casimir (21) reacts after a challenge during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2) controls the ball in front of Haiti's Ruben Providence (15) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) reacts after a goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2) gets past Haiti's Ruben Providence (15) to control the ball during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) celebrates after scoring their second goal past Haiti goalkeeper Johny Placide (1) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Anass Salah Eddine, on ground is attended to by team staff as players look on during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Anass Salah Eddine (26) is assisted off the field during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) celebrates after scoring their second goal past Haiti goalkeeper Johny Placide (1) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2) scores their first goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Wilson Isidor (18) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Martin Experience (8) and Morocco's Ismael Saibari, right, compete during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Danley Jean Jacques (17) and Morocco's Ismael Saibari (11) collide competing for the ball during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) defends a shot on goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti players celebrate after Morocco goalkeeper Yassine Bounou scored an own goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Sofyan Amrabat, left, kicks the ball away from Haiti's Martin Experience (8) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal (25) reacts after a challenge from Haiti's Lenny Joseph (16) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Sofyan Amrabat (4) slides in on Haiti's Martin Experience (8) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ayoub El Kaabi (20) takes a shot as Haiti's Hannes Delcroix (5) defends during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Jean-Kevin Duverne (22) passes the ball past Morocco's Anass Salah Eddine (26) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Lenny Joseph (16) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) makes a save during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti's Lenny Joseph (16) heads the ball in front of Morocco's Brahim Diaz (10) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal, left, heads the ball over Haiti's Lenny Joseph, right, during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTeams walk onto the field ahead of a World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolHaiti goalkeeper Johny Placide (1) embraces teammates before the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco players pose for a photo before the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    „Naše záverečné vystúpenie v skupine sme si predstavovali úplne ináč. Spravili sme veľa chýb v rozohrávke a Brazílčania ich nekompromisne potrestali.

    Ak sa nám nejakým zázrakom podarí postúpiť do 16-finále, musíme podať oveľa lepší výkon," zdôraznil líder Aston Villy.

    Maroko otočilo zápas

    Z druhého miesta v skupine idú ďalej Maročania, ktorí v Atlante otočili duel s Haiti a zvíťazili 4:2.

    Úradujúci víťazi Afrického pohára národov narazia v šestnásťfinále na víťaza F-skupiny, súboj v mexickom Monterrey je na programe v pondelok 29. júna.

    Ústrednou postavou semifinalistov MS 2022 v Katare bol obranca Ashraf Hakimi, ktorý vsietil prvý gól Maroka.

    „Cítim sa veľmi dobre, mám okolo seba dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú sústrediť sa na to najdôležitejšie. Dúfam, že takto budem pokračovať čo najdlhšie,“ zaželal si zadák Paríža Saint-Germain, dvojnásobného víťaza Ligy majstrov.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    3
    2
    1
    0
    7:1
    7
    V
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    3
    2
    1
    0
    6:3
    7
    V
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    3
    1
    0
    2
    1:4
    3
    P
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    3
    0
    0
    3
    2:8
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Holandska.
    Futbalisti Holandska.
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