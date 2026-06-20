    Brazília si vydýchla. Zranenie Raphinhu nie je vážne, na MS chce ešte hrať

    Raphinha
    Raphinha (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 23:27
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    Poranil si zadný stehenný sval.

    Brazílsky futbalový útočník Raphinha podstúpi liečbu zraneného zdaného stehenného svalu s nádejou, že sa vráti do hry počas prebiehajúcich MS 2026.

    V piatkovom zápase proti Haiti (3:0) odstúpil pre zranenie v 40. minúte. Brazílska futbalová konfederácia uviedla, že skúsený útočník podstúpil ďalšie testy.

    Tie odhalili zranenie, ktoré nebolo natoľko vážne, aby Raphinhu vyradilo z turnaja. V najbližších dňoch podstúpi intenzívnu liečbu s cieľom pokračovať v turnaji. Brazílčanov čaká vo štvrtok od 00.00 SELČ zápas so Škótskom na Floride.

    MS vo futbale 2026 - program Brazílie

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    2
    1
    1
    0
    4:1
    4
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    2
    1
    1
    0
    2:1
    4
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    2
    1
    0
    1
    1:1
    3
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    2
    0
    0
    2
    0:4
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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