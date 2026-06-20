Brazília si vydýchla. Zranenie Raphinhu nie je vážne, na MS chce ešte hrať

Brazílsky futbalový útočník Raphinha podstúpi liečbu zraneného zdaného stehenného svalu s nádejou, že sa vráti do hry počas prebiehajúcich MS 2026.
V piatkovom zápase proti Haiti (3:0) odstúpil pre zranenie v 40. minúte. Brazílska futbalová konfederácia uviedla, že skúsený útočník podstúpil ďalšie testy.
Tie odhalili zranenie, ktoré nebolo natoľko vážne, aby Raphinhu vyradilo z turnaja. V najbližších dňoch podstúpi intenzívnu liečbu s cieľom pokračovať v turnaji. Brazílčanov čaká vo štvrtok od 00.00 SELČ zápas so Škótskom na Floride.
MS vo futbale 2026 - program Brazílie
Tabuľka skupiny C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body