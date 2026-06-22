Rakúšan nastúpi proti Argentíne napriek zlomenej čeľusti, dostane ochrannú masku

Rakúsky futbalový reprezentant Stefan Posch bude k dispozícii v pondelkovom zápase MS 2026 proti Argentíne napriek zlomenej čeľusti.
Potvrdil to tréner tímu Ralf Rangnick. Dvadsaťdeväťročný stopér Mainzu utrpel zlomeninu v úvodnom stretnutí J-skupiny s Jordánskom (3:1) po kolízii s Odehom Al-Fakhourim.
Rakúsky futbalový zväz (ÖFB) už skôr avizoval, že zranenie si nevyžaduje operáciu a Posch dostane ochrannú masku.
„Je pripravený zajtra hrať rovnako ako každý iný hráč. Potom uvidíme, či nastúpi v základnej zostave, alebo ho pošleme na trávnik z lavičky,“ citovala rakúskeho kouča agentúra AP.
Posch podľa neho musel absolvovať dve cesty do Los Angeles, kde mu nastavovali špeciálnu ortézu, ale v nedeľu s tímom normálne trénoval.
Rakúšania si zmerajú sily s obhajcami titulu o 19.00 SELČ v Arlingtone, záverečný skupinový duel proti Alžírsku odohrajú v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ v Kansas City
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny J
| Skupina J | Matchday 6
| Skupina J | Matchday 6
| Skupina J | Matchday 12
| Skupina J | Matchday 12
| Skupina J | Matchday 17
| Skupina J | Matchday 17