    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina J
    Dallas
    19:00
    Rakúsko
    Rakúsko

    Rakúšan nastúpi proti Argentíne napriek zlomenej čeľusti, dostane ochrannú masku

    Stefan Posch
    Stefan Posch (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 08:08
    ShareTweet0

    Zranil sa v zápase s Jordánskom.

    Rakúsky futbalový reprezentant Stefan Posch bude k dispozícii v pondelkovom zápase MS 2026 proti Argentíne napriek zlomenej čeľusti.

    Potvrdil to tréner tímu Ralf Rangnick. Dvadsaťdeväťročný stopér Mainzu utrpel zlomeninu v úvodnom stretnutí J-skupiny s Jordánskom (3:1) po kolízii s Odehom Al-Fakhourim.

    Rakúsky futbalový zväz (ÖFB) už skôr avizoval, že zranenie si nevyžaduje operáciu a Posch dostane ochrannú masku.

    „Je pripravený zajtra hrať rovnako ako každý iný hráč. Potom uvidíme, či nastúpi v základnej zostave, alebo ho pošleme na trávnik z lavičky,“ citovala rakúskeho kouča agentúra AP.

    Posch podľa neho musel absolvovať dve cesty do Los Angeles, kde mu nastavovali špeciálnu ortézu, ale v nedeľu s tímom normálne trénoval.

    Rakúšania si zmerajú sily s obhajcami titulu o 19.00 SELČ v Arlingtone, záverečný skupinový duel proti Alžírsku odohrajú v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ v Kansas City

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny J

    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    3 - 1
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Kapverdských ostrovov oslavujú remízu 2:2 v zápase Kapverdské ostrovy - Uruguaj na MS 2026 vo futbale.
    Hráči Kapverdských ostrovov oslavujú remízu 2:2 v zápase Kapverdské ostrovy - Uruguaj na MS 2026 vo futbale.
    Deň 11 na MS: Načo je taký múr? Ostrovný tím zaskočil aj druhého majstra sveta
    Boris Vanya|dnes 08:45
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Kapverdských ostrovov oslavujú remízu 2:2 v zápase Kapverdské ostrovy - Uruguaj na MS 2026 vo futbale.
    Hráči Kapverdských ostrovov oslavujú remízu 2:2 v zápase Kapverdské ostrovy - Uruguaj na MS 2026 vo futbale.
    Deň 11 na MS: Načo je taký múr? Ostrovný tím zaskočil aj druhého majstra sveta
    Boris Vanya|dnes 08:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Rakúšan nastúpi proti Argentíne napriek zlomenej čeľusti, dostane ochrannú masku