    Všetci sa na seba podobajú, povedal Holanďan na adresu Japoncov. Za svoje vyjadrenie sa ospravedlnil

    Fanúšikovia Japonska.
    Fanúšikovia Japonska. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 10:07
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    Niekdajší hráč Hamburgu, Realu Madrid či Tottenhamu neskôr povedal, že nechcel nikoho uraziť.

    Bývalý holandský reprezentant Rafael van der Vaart sa ospravedlnil za svoje diskriminačné vyjadrenia na adresu japonských futbalistov.

    Vo vysielaní holandskej verejnoprávnej televízie povedal, že „všetci sa na seba podobajú“.

    Van der Vaart rozprával v štúdiu po úvodnom zápase F-skupiny na MS v USA, Kanade a Mexiku, v ktorom „oranjes“ remizovali s Japonskom 2:2.

    Pri vyrovnávajúcom góle Daičiho Kamadu v závere stretnutia poznamenal, že holandský obranca Micky van de Ven urobil chybu a snažil sa ju odôvodniť:

    „Všetci sa na seba podobajú, možno mu napadlo to.“ V štúdiu následne zostalo ticho. „Samozrejme, to je vtip. Bojím sa čokoľvek povedať,“ dodal 43-ročný Holanďan.

    Niekdajší hráč Hamburgu, Realu Madrid či Tottenhamu neskôr povedal, že nechcel nikoho uraziť, raniť ani diskriminovať.

    „Chápem, že niektorí ľudia moje slová považovali za zraňujúce. Úprimne ma to mrzí. Ak som kvôli tomu niekoho rozrušil, ospravedlňujem sa. To nikdy nebol môj zámer,“ citovala van der Vaarta agentúra DPA.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Japonska.
    Fanúšikovia Japonska.
    Všetci sa na seba podobajú, povedal Holanďan na adresu Japoncov. Za svoje vyjadrenie sa ospravedlnil
    dnes 10:07
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