Prvý šéfredaktor SME bol ako novinársky Zátopek

Sú ľudia, pravda netvrdím, že Guardiola medzi nich nepatrí, že najväčším talentom je schopnosť na svojich vlohách, ktoré nie sú obzvlášť výnimočné, pracovať do úmoru.

Mal Zátopek talent? Podľa väčšiny mal zlý, až smiešny štýl. Ale práve týmto behom dosiahol, to čo nikto – tri zlaté olympijské medaily v priebehu týždňa.

Ťažko odhadnúť, ako to Katalánec presne myslel. Iste išlo o skratku.

Plniť si sny drinou, usilovnosťou. Schopnosťou sa naučiť práve to, čo mi za živý svet nejde a predsa to zlomím.

Bol vtipný, kamarátsky, aj si uhol, dokázal flámovať. Robili sme, čo sme mohli, aby sme ho „pokazili“. Neomylne však vedel odhadnúť kritickú chvíľu, aby nám povedal: „Čaute kamoši.“

Zavše si pomohol: Utečie mi posledný vlak do Trnavy. Karol žil v malom Ríme veľmi dlho. Do práce dochádzal. Na druhý deň buď bol už v robote, alebo prišiel v najlepšej forme. My sme tmolili.

V ČSTK už ako maturant chodil cez víkendy externe pomáhať. Tuším v sedemdesiatom prvom sa zamestnal popri riadnom štúdiu žurnalistiky.

Ani som nevedel, aké šťastie ma postretlo – Karola mi zverili za čosi ako učňa. Tak to vtedy fungovalo.

Začínalo sa drobnosťami, skôr nepríjemnými vecami, akými je trebárs zbieranie výsledkov a robenie tabuliek.

Sprvoti sme písali krátke, flešovité príspevky. Ako dnes si pamätám, že môj prvý článok bol z jazdeckého parkúru asi po trištvrte roku elévovania.