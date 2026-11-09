Slováci môžu spečatiť postup v Lige národov, Vlhová ide slalom či Turnaj majsteriek (TV tipy)

Po mesačnej prestávke sa odohrajú ďalšie zápasy Ligy národov. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá zápas v rámci C-divízie doma proti Faerským ostrovom v piatok večer v Košickej futbalovej aréne.
V priebehu týždňa sa odohrajú zápasy Slovnaft Cupu. Nové Zámky privítajú prvoligové Michalovce a Podbrezová odohrá duel doma so Zlatými Moravcami.
Po reprezentačnej prestávke pokračuje ďalšími kolami Tipsport liga. Vlci zo Žiliny sa stretnú s Popradom a Banskou Bystricou. Nitra odohrá zápasy s Liptákmi, Michalovcami a Zvolenom.
Počas víkendu pokračuje druhými pretekmi v sezóne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. Vo fínskom Levi sa pôjde opäť slalom, na štarte znova nebude chýbať ani Petra Vlhová.
Tenisti tento týždeň odohrajú turnaj v Štokholme a koncom týždňa odštartuje aj Turnaj Majstrov.
Tenistky sa stretnú na záverečnom Turnaji majsteriek, ktorý tento rok hostí Indian Wells.
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