Liga majstrov pokračuje piatym kolom aj so Slovanom Bratislava. Slovenský majster v utorok odohrá zápas doma proti španielskemu Realu Betis.
Slavia Praha hostí na domácom štadióne španielsky Villarreal, Milan Škriniar v službách Fenerbahce Istanbul bude čeliť hráčom Šachtaru Doneck, Dávid Hancko s Atléticom Madrid odohrá duel doma s Vikingom FK.
Vo štvrtok sa odohrajú zápasy aj v Európskej či Konferenčnej lige. Hráči Plzne doma privítajú Benficu Lisabon, Sparta Praha hostí holandský Alkmaar. Dominik Greif s Lyonom privíta nórsky Lillestrøm a Jablonec vyzve Lugano.
Počas víkendu pokračuje ďalšími pretekmi v sezóne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. V americkom Killingtone sa pôjde slalom a obrovský slalom, no tentokrát bez účasti Petry Vlhovej.
Mužský zjazdári sa predstavia v Copper Mountain, kde ich čaká super-G a obrovský slalom.
Tipsport liga pokračuje ďalšími kolami. Poprad sa stretne s Trenčínom, Spišiakmi a Prešovom. Slovan odohrá duely s Liptákmi a Nitrou.
V priebehu týždňa odštartuje aj nová sezóna Svetového pohára v biatlone a bežeckom lyžovaní. Biatlonisti sa predstavia vo fínskom Kontiolahti a bežci na lyžiach vo fínskom stredisku Ruka.
Jazdci formuly 1 sa tento víkend presunú do Kataru.
Tenisti odohrajú finálový turnaj Davisovho pohára.
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