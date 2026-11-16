Vlhová ide ďalší slalom, Slováci uzavrú účinkovanie v Lige národov či F1 v Las Vegas (TV tipy)

V pondelok a utorok sa odohrajú posledné zápasy Ligy národov. Slovenská futbalová reprezentácia už má zaistený postup do vyššej B-divízie a v pondelok odohrá duel na pôde Kazachstanu.
V priebehu týždňa sa odohrá aj zápas Slovnaft Cupu medzi druholigovým Zvolenom a prvoligovými Košicami.
Tipsport liga pokračuje ďalšími kolami. Slovan Bratislava sa stretne s Banskou Bystricou a Prešovom. Aktuálne prvý Poprad sa stretne s Michalovcami a Zvolenom.
Počas víkendu pokračuje ďalšími pretekmi v sezóne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. V rakúskom Gurgli sa pôjde opäť slalom, na štarte znova nebude chýbať ani Petra Vlhová.
Po týždňovej prestávke sa na obrazovky vracia kolotoč formuly 1, tentokrát v americkom Las Vegas.
Tenisti odštartovali záverečný Turnaj majstrov a v nedeľu sa dozvieme meno šampióna.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (16. november)
Utorok (17. november)
Streda (18. november)
Štvrtok (19. november)
Piatok (20. november)
Sobota (21. november)
Nedeľa (22. november)
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