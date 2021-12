Procházka mieri na kemp do Ameriky. Cejudo: Má obrovský potenciál

ARIZONA. Po novom roku by to malo vypuknúť. V súčanosti jednoznačne najlepší český bojovník zmiešaných bojových umení Jiří Procházka by mal na jar budúceho roka vyzvať o titul šampióna poloťažkej divízie UFC Glovera Teixeiru.

Oslovil ho dvojnásobný šampión UFC

Podľa najnovších správ rodák z Hosteradic našiel ideálne podmienky na prípravu pred najväčším súbojom jeho profesionálnej kariéry v americkej Arizone.

V klube Fight Ready Team by sa už čoskoro mal pripravovať po boku legendárneho Jona Jonesa či Henryho Cejuda.

„Mám pre všetkých úžasnú správu. Hovoril som s Jiřím a poviem vám, berie to naozaj seriózne. Je to jediný bojovník, ktorého som kedy oslovil, aby k nám prišiel na kemp. Stalo sa to tak, že som sa pýtal môjho trénera (Tréner postoja Eddie Cha, pozn. red.), koho by tu chcel vidieť s tým, že má aj šancu získať opasok - na čo som dostal jasnú odpoveď.

Takže som mu napísal a povedal mi, že by bol rád prišiel ďalší mesiac prišiel do tímu Fight Ready a spolupracoval so mnou a mojím tímom pred jeho nadchádzajúcím súbojom“ prezradil Henry Cejudo v relácii The Triple C & Schmo Show.