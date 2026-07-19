Príprava tímov z Niké ligy: Podbrezová nadelila súperovi 19 gólov, Trnava vyhrala iba raz

Brankár Aleksandar Popovič sa v rámci Niké ligy presunul z FC DAC Dunajská Streda do Slovana Bratislava.
Brankár Aleksandar Popovič sa v rámci Niké ligy presunul z FC DAC Dunajská Streda do Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
Juraj Hertel|19. júl 2026 o 19:55
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Kompletný prehľad prípravných zápasov tímov z Niké ligy.

Letné prípravné obdobie sa skončilo a už najbližšiu sobotu sa naostro rozbehne nový ročník Niké ligy.

Najvýraznejší úspech si pripísala Dunajská Streda, ktorá na domácom turnaji získala medzinárodný Dunajský pohár, vo finále zdolala Csíkszereda z Rumunska po penaltovom rozstrele.

Bez prehry prešla celou prípravou Skalica. Na opačnom póle sa ocitla Žilina, ktorá ani raz nezvíťazila, a trápil sa aj Ružomberok s jedinou výhrou.

Zaujímavý bol aj vstup dvoch tímov do záverečnej fázy prípravy: nováčik Dukla Banská Bystrica a Spartak Trnava sa dokázali tešiť z výhry až vo svojej generálke.

Za zmienku určite stojí aj kanonáda Podbrezovej, ktorá v jednom z prípravných duelov rozdrvila siedmoligovú Valaskú vysoko 19:0.

Sportnet prináša podrobný prehľad všetkých prípravných zápasov účastníkov najvyššej súťaže.

Slovan Bratislava

  • 24.06. – Grazer (Rakúsko) 1:0
  • 29.06. – Crvena zvezda (Srbsko) 1:1
  • 04.07. – Puskás Academy (Maďarsko) 0:1
  • 11.07. – Slavia Praha (Česko) 1:0
  • 16.07. – Pafos (Cyprus) 3:2
Bilancia: 3 výhry, 1 remíza, 1 prehra

DAC Dunajská Streda

  • 20.06. – Šamorín (Slovensko - 2. liga) 2:3
  • 27.06. – TSC Bačka Topola (Srbsko) 2:1
  • 28.06. – Csíkszereda (Rumunsko) 2:1 po penaltách
  • 04.07. – Widzew Łódź (Poľsko) 0:0
  • 08.07. – Austria Viedeň (Rakúsko) 1:1
  • 11.07. – H. Tel Aviv (Izrael) 0:1
  • 17.07. – Bolton (Anglicko - 2. liga) 2:1
Bilancia: 3 výhry, 2 remízy, 2 prehry

Spartak Trnava

  • 27.06. – Teplice (Česko) 0:2
  • 01.07. – Plzeň (Česko) 1:1
  • 04.07. – Slovácko (Česko) 1:1
  • 10.07. – Šamorín (Slovensko - 2. liga) 2:2
  • 10.07. – Kroměříž (Česko - 2. liga) 1:3
  • 14.07. – Beşiktaş (Turecko) 3:2
Bilancia: 1 výhra, 3 remízy, 2 prehry

MŠK Žilina

  • 20.06. – Opava (Česko - 2. liga) 1:1
  • 24.06. – Dynamo Kyjev (Ukrajina) 0:2
  • 28.06. – Odra Opole (Poľsko - 2. liga) 0:0
  • 01.07. – Pardubice (Česko) 2:2
Bilancia: 0 výhier, 3 remízy, 1 prehra

Zemplín Michalovce

  • 23.06. – FK Humenné (Slovensko - 2. liga) 2:1
  • 27.06. – DVTK Diósgyőr (Maďarsko - 2. liga) 0:1
  • 30.06. – Kazincbarcika (Maďarsko - 2. liga) 0:0
  • 04.07. – Korona Kielce (Poľsko) 0:4
  • 07.07. – Karviná (Česko - 2. liga) 1:2
  • 11.07. – Bukovyna (Ukrajina) 1:1
  • 18.07. – Kisvárda (Maďarsko) 0:1
  • 18.07. – Kisvárda (Maďarsko) 6:4
Bilancia: 2 výhry, 2 remízy, 4 prehry

Podbrezová

  • 20.06. – Zvolen (Slovensko - 2. liga) 2:0
  • 20.06. – Valaská (Slovensko - 7.liga) 19:0
  • 27.06. – Prešov (Slovensko - 2. liga) 5:0
  • 01.07. – Zaglebie (Poľsko) 2:3
  • 04.07. – Lech Poznaň (Poľsko) 1:3
  • 11.07. – Petržalka (Slovensko - 2. liga) 0:3
  • 17.07. – Brno (Česko) 0:2
  • 18.07. – Liptovský Mikuláš (Slovensko - 2. liga) 3:2
Bilancia: 4 výhry, 0 remíz, 4 prehry

FC Košice

  • 27.06. – Mezőkövesd (Maďarsko - 2. liga) 3:2
  • 03.07. – Sturm Graz (Rakúsko) 2:2
  • 08.07. – Rapid Bukurešť (Rumunsko) 1:1
  • 11.07. – FK Humenné (Slovensko - 2. liga) 1:0
  • 18.07. – DVTK Diósgyőr (Maďarsko - 2. liga) 3:1
  • 18.07. – DVTK Diósgyőr (Maďarsko - 2. liga) 2:7
Bilancia: 3 výhry, 2 remízy, 1 prehra

AS Trenčín

  • 20.06. – Slovan Bratislava B (Slovensko - 2. liga) 2:1
  • 27.06. – Petržalka (Slovensko - 2. liga) 4:2
  • 03.07. – Zlín (Česko) 1:3
  • 03.07. – Inter Bratislava (Slovensko - 2. liga) 0:1
  • 07.07. – Grodzisk Mazowiecki (Poľsko - 2. liga) 1:1
  • 10.07. – Legia Varšava (Poľsko) 0:1
  • 18.07. – Baník Ostrava (Česko) 3:2
Bilancia: 3 výhry, 1 remíza, 3 prehry

MFK Skalica

  • 27.06. – Zlín (Česko) 2:1
  • 01.07. – Sigma Olomouc (Česko) 0:0
  • 04.07. – Petržalka (Slovensko - 2. liga) 1:0
  • 08.07. – Z. Moravce-Vráble (Slovensko - 2. liga) 2:1
  • 18.07. – Slovácko (Česko) 3:1
Bilancia: 4 výhry, 1 remíza, 0 prehier

MFK Ružomberok

  • 24.06. – Malženice (Slovensko - 2. liga) 1:0
  • 27.06. – Sigma Olomouc (Česko) 0:1
  • 04.07. – Zvolen (Slovensko - 2. liga) 3:3
  • 12.07. – Slavia Praha (Česko) 0:3
  • 15.07. – Düsseldorf (Nemecko - 3. liga) 0:2
  • 18.07. – Teplice (Česko) 0:3
Bilancia: 1 výhra, 1 remíza, 4 prehry

KFC Komárno

  • 27.06. – Paks (Maďarsko) 1:4
  • 04.07. – Vasas (Maďarsko) 1:3
  • 08.07. – Zvolen (Slovensko - 2. liga) 0:0
  • 11.07. – Pohronie (Slovensko - 2. liga) 5:0
  • 18.07. – MTK Budapešť (Maďarsko) 1:1
Bilancia: 1 výhra, 2 remízy, 2 prehry

MFK Dukla Banská Bystrica

  • 24.06. – Prešov (Slovensko - 2. liga) 0:0
  • 27.06. – Z. Moravce-Vráble (Slovensko - 2. liga) 0:2
  • 04.07. – Sigma Olomouc (Česko) 1:2
  • 10.07. – Zlín (Česko) 1:2
  • 11.07. – Liptovský Mikuláš (Slovensko - 2. liga) 0:4
  • 14.07. – H. Tel Aviv (Izrael) 0:0
  • 18.07. – Pohronie (Slovensko - 2.liga) 1:0
Bilancia: 1 výhra, 2 remízy, 4 prehry

Slovensko

    Brankár Aleksandar Popovič sa v rámci Niké ligy presunul z FC DAC Dunajská Streda do Slovana Bratislava.
    Brankár Aleksandar Popovič sa v rámci Niké ligy presunul z FC DAC Dunajská Streda do Slovana Bratislava.
    Príprava tímov z Niké ligy: Podbrezová nadelila súperovi 19 gólov, Trnava vyhrala iba raz
    Juraj Herteldnes 19:55
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    Domov»Futbal»Slovensko»Príprava tímov z Niké ligy: Podbrezová nadelila súperovi 19 gólov, Trnava vyhrala iba raz