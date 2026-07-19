Príprava tímov z Niké ligy: Podbrezová nadelila súperovi 19 gólov, Trnava vyhrala iba raz

Letné prípravné obdobie sa skončilo a už najbližšiu sobotu sa naostro rozbehne nový ročník Niké ligy.
Najvýraznejší úspech si pripísala Dunajská Streda, ktorá na domácom turnaji získala medzinárodný Dunajský pohár, vo finále zdolala Csíkszereda z Rumunska po penaltovom rozstrele.
Bez prehry prešla celou prípravou Skalica. Na opačnom póle sa ocitla Žilina, ktorá ani raz nezvíťazila, a trápil sa aj Ružomberok s jedinou výhrou.
Zaujímavý bol aj vstup dvoch tímov do záverečnej fázy prípravy: nováčik Dukla Banská Bystrica a Spartak Trnava sa dokázali tešiť z výhry až vo svojej generálke.
Za zmienku určite stojí aj kanonáda Podbrezovej, ktorá v jednom z prípravných duelov rozdrvila siedmoligovú Valaskú vysoko 19:0.
Sportnet prináša podrobný prehľad všetkých prípravných zápasov účastníkov najvyššej súťaže.
Slovan Bratislava
- 24.06. – Grazer (Rakúsko) 1:0
- 29.06. – Crvena zvezda (Srbsko) 1:1
- 04.07. – Puskás Academy (Maďarsko) 0:1
- 11.07. – Slavia Praha (Česko) 1:0
- 16.07. – Pafos (Cyprus) 3:2
Bilancia: 3 výhry, 1 remíza, 1 prehra
DAC Dunajská Streda
- 20.06. – Šamorín (Slovensko - 2. liga) 2:3
- 27.06. – TSC Bačka Topola (Srbsko) 2:1
- 28.06. – Csíkszereda (Rumunsko) 2:1 po penaltách
- 04.07. – Widzew Łódź (Poľsko) 0:0
- 08.07. – Austria Viedeň (Rakúsko) 1:1
- 11.07. – H. Tel Aviv (Izrael) 0:1
- 17.07. – Bolton (Anglicko - 2. liga) 2:1
Bilancia: 3 výhry, 2 remízy, 2 prehry
Spartak Trnava
- 27.06. – Teplice (Česko) 0:2
- 01.07. – Plzeň (Česko) 1:1
- 04.07. – Slovácko (Česko) 1:1
- 10.07. – Šamorín (Slovensko - 2. liga) 2:2
- 10.07. – Kroměříž (Česko - 2. liga) 1:3
- 14.07. – Beşiktaş (Turecko) 3:2
Bilancia: 1 výhra, 3 remízy, 2 prehry
MŠK Žilina
- 20.06. – Opava (Česko - 2. liga) 1:1
- 24.06. – Dynamo Kyjev (Ukrajina) 0:2
- 28.06. – Odra Opole (Poľsko - 2. liga) 0:0
- 01.07. – Pardubice (Česko) 2:2
Bilancia: 0 výhier, 3 remízy, 1 prehra
Zemplín Michalovce
- 23.06. – FK Humenné (Slovensko - 2. liga) 2:1
- 27.06. – DVTK Diósgyőr (Maďarsko - 2. liga) 0:1
- 30.06. – Kazincbarcika (Maďarsko - 2. liga) 0:0
- 04.07. – Korona Kielce (Poľsko) 0:4
- 07.07. – Karviná (Česko - 2. liga) 1:2
- 11.07. – Bukovyna (Ukrajina) 1:1
- 18.07. – Kisvárda (Maďarsko) 0:1
- 18.07. – Kisvárda (Maďarsko) 6:4
Bilancia: 2 výhry, 2 remízy, 4 prehry
Podbrezová
- 20.06. – Zvolen (Slovensko - 2. liga) 2:0
- 20.06. – Valaská (Slovensko - 7.liga) 19:0
- 27.06. – Prešov (Slovensko - 2. liga) 5:0
- 01.07. – Zaglebie (Poľsko) 2:3
- 04.07. – Lech Poznaň (Poľsko) 1:3
- 11.07. – Petržalka (Slovensko - 2. liga) 0:3
- 17.07. – Brno (Česko) 0:2
- 18.07. – Liptovský Mikuláš (Slovensko - 2. liga) 3:2
Bilancia: 4 výhry, 0 remíz, 4 prehry
FC Košice
- 27.06. – Mezőkövesd (Maďarsko - 2. liga) 3:2
- 03.07. – Sturm Graz (Rakúsko) 2:2
- 08.07. – Rapid Bukurešť (Rumunsko) 1:1
- 11.07. – FK Humenné (Slovensko - 2. liga) 1:0
- 18.07. – DVTK Diósgyőr (Maďarsko - 2. liga) 3:1
- 18.07. – DVTK Diósgyőr (Maďarsko - 2. liga) 2:7
Bilancia: 3 výhry, 2 remízy, 1 prehra
AS Trenčín
- 20.06. – Slovan Bratislava B (Slovensko - 2. liga) 2:1
- 27.06. – Petržalka (Slovensko - 2. liga) 4:2
- 03.07. – Zlín (Česko) 1:3
- 03.07. – Inter Bratislava (Slovensko - 2. liga) 0:1
- 07.07. – Grodzisk Mazowiecki (Poľsko - 2. liga) 1:1
- 10.07. – Legia Varšava (Poľsko) 0:1
- 18.07. – Baník Ostrava (Česko) 3:2
Bilancia: 3 výhry, 1 remíza, 3 prehry
MFK Skalica
- 27.06. – Zlín (Česko) 2:1
- 01.07. – Sigma Olomouc (Česko) 0:0
- 04.07. – Petržalka (Slovensko - 2. liga) 1:0
- 08.07. – Z. Moravce-Vráble (Slovensko - 2. liga) 2:1
- 18.07. – Slovácko (Česko) 3:1
Bilancia: 4 výhry, 1 remíza, 0 prehier
MFK Ružomberok
- 24.06. – Malženice (Slovensko - 2. liga) 1:0
- 27.06. – Sigma Olomouc (Česko) 0:1
- 04.07. – Zvolen (Slovensko - 2. liga) 3:3
- 12.07. – Slavia Praha (Česko) 0:3
- 15.07. – Düsseldorf (Nemecko - 3. liga) 0:2
- 18.07. – Teplice (Česko) 0:3
Bilancia: 1 výhra, 1 remíza, 4 prehry
KFC Komárno
- 27.06. – Paks (Maďarsko) 1:4
- 04.07. – Vasas (Maďarsko) 1:3
- 08.07. – Zvolen (Slovensko - 2. liga) 0:0
- 11.07. – Pohronie (Slovensko - 2. liga) 5:0
- 18.07. – MTK Budapešť (Maďarsko) 1:1
Bilancia: 1 výhra, 2 remízy, 2 prehry
MFK Dukla Banská Bystrica
- 24.06. – Prešov (Slovensko - 2. liga) 0:0
- 27.06. – Z. Moravce-Vráble (Slovensko - 2. liga) 0:2
- 04.07. – Sigma Olomouc (Česko) 1:2
- 10.07. – Zlín (Česko) 1:2
- 11.07. – Liptovský Mikuláš (Slovensko - 2. liga) 0:4
- 14.07. – H. Tel Aviv (Izrael) 0:0
- 18.07. – Pohronie (Slovensko - 2.liga) 1:0