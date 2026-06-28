    Úprimne sa ospravedlňujem za hlboké sklamanie, povedal juhokórejský prezident. Chce vyvodiť dôsledky

    Hráči Kórejskej republiky reagujú po prehre v zápase základnej A- skupiny Juhoafrická republika - Kórejská republika.
    Hráči Kórejskej republiky reagujú po prehre v zápase základnej A- skupiny Juhoafrická republika - Kórejská republika. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jún 2026 o 17:16
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    Kórejčania uhrali v A-skupine jedno víťazstvo a dve prehry.

    Juhokórejský prezident I Če-mjong sa ospravedlnil ľudu za výkony futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

    Zverenci trénera Hong Myung-boa nepostúpili do 16-finále, keď sa v tabuľke tímov na tretích miestach umiestnili na nepostupovej desiatej pozícii.

    Kórejčania uhrali v A-skupine v konkurencii Mexika, Juhoafrickej republiky a Česka jedno víťazstvo a dve prehry.

    „Keď sa lojalita a frakcionárstvo oceňujú viac ako kompetentnosť, a na vedúce pozície sú vymenovaní nekompetentní ľudia, tak takýto výsledok je takmer nevyhnutný.

    Úprimne sa ospravedlňujem ľuďom za hlboké sklamanie, ktoré bolo spôsobené týmto neprijateľným výsledkom. Máme v pláne urýchlenie reformy správy športu,“ citovala agentúra AFP prezidenta Kórejskej republiky.

    Neúspech už v skupinovej fáze by mal s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať aj koniec Hong Myung-ba na reprezentačnej lavičke. Okrem toho sa hovorí aj o konci kariéry Heung-min Sona v národných farbách.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Kórejskej republiky reagujú po prehre v zápase základnej A- skupiny Juhoafrická republika - Kórejská republika.
    Hráči Kórejskej republiky reagujú po prehre v zápase základnej A- skupiny Juhoafrická republika - Kórejská republika.
    Úprimne sa ospravedlňujem za hlboké sklamanie, povedal juhokórejský prezident. Chce vyvodiť dôsledky
    dnes 17:16
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