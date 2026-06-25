Turci chcú odčiniť blamáž, USA pokračovať v dominancii. Austrália je pred šlágrom v lepšej pozícii

Záverečné kolo D-skupiny futbalových MS 2026 prinesie v piatok ráno o 4.00 h SELČ priamy súboj o postup do šestnásťfinále medzi Austráliou a Paraguajom.
V paralelne hranom stretnutí v Los Angeles sa domáci víťaz skupiny USA stretne s Tureckom, ktoré sa rozlúči so šampionátom.
Málokto by pred turnajom čakal, že v dueli medzi USA a Tureckom už nepôjde o nič, teda minimálne z pohľadu tabuľkového postavenia.
Turci sa ospravedlňujú fanúšikom
Američania si zaistili prvú pozíciu víťazstvami 4:1 nad Paraguajom a 2:0 nad Austráliou, zatiaľ čo Turci sú po prehrách 0:2 s Austráliou a 0:1 s Paraguajom už naisto štvrtí.
„Mali sme vysoké očakávania, ale tentokrát sa nám ich nepodarilo naplniť. Celá naša krajina nás podporovala a verila, že sa dostaneme veľmi ďaleko.
Chcem sa ospravedlniť fanúšikom, ktorí sem prišli sledovať naše zápasy a povzbudzovať nás. Chceme ukázať, čo je v nás, a rozlúčiť sa s turnajom dôstojným spôsobom,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) útočník Turecka Kenan Yildiz pred prvým zápasom medzi USA a Tureckom v rámci MS.
Postupová matematika v D-skupine tak patrí k tým jednoduchším. Austrália a Paraguaj majú po 3 body.
Kto zvíťazí, ten postúpi do vyraďovacej fázy z 2. miesta. „Socceroos“ majú priaznivejšie skóre, takže im stačí aj remíza.
V jej prípade bude mať Paraguaj priaznivé vyhliadky na postup z 12-člennej tabuľky tímov na tretích miestach, no stále nie stopercentnú istotu.
Má totiž horšie skóre ako Bosna a Hercegovina, ktorá je aj vďaka tomu zatiaľ jediným istým postupujúcim spomedzi mužstiev na tretích priečkach.
Už je jasné, že v tabuľke tretích tímov, z ktorej ich postupuje osem, budú minimálne tri mužstvá s nanajvýš 3 bodmi.
Stále sa však môže stať, že jednému z tímov na tretích miestach nebudú stačiť na postup ani 4 body.
Austrália je v lepšej pozícii
Paraguaj sa na MS stretne s Austráliou vôbec po prvý raz. Ak zaboduje naplno, bude to prvýkrát, čo vyhrá dva zápasy na jednom svetovom šampionáte.
„Musíme sa pokúsiť rozobrať ich obranu, vyviesť ich z komfortnej zóny a čo najlepšie využiť priestory, ktoré sa nám naskytnú. Keď sa objavia príležitosti, musíme byť efektívni. Kľúčom bude trpezlivosť, dobré držanie lopty a budovanie hry od toho.
To nám pomôže dostať sa do zápasu, získať sebavedomie a zabezpečiť, aby výsledok závisel od nás,“ uviedol paraguajský stredopoliar Andres Cubas.
Tréner Austrálie Tony Popovic je pred kľúčovým duelom plný optimizmu: „Doteraz to bola pre nás úžasná skúsenosť, najmä zápas proti USA. Hráči zareagovali v druhom polčase výborne.
Zlepšujeme sa každým dňom, dokonca rýchlejšie, než som očakával. Som presvedčený, že chlapci sú dobre pripravení a tešia sa na túto príležitosť. Sme v tejto pozícii preto, že sme si ju zaslúžili.“
Tréner USA premýšľa takticky
Druhý najlepší tím D-skupiny sa stretne s druhým mužstvom G-skupiny. Ak sa tretie mužstvo D-skupiny prebojuje do vyraďovacej fázy, nastúpi proti víťazovi E, I alebo K-skupiny.
USA bude čeliť jednému z tímov, ktoré skončia na 3. mieste v B, E, F, I alebo J-skupine.
Kormidelník Američanov Mauricio Pochettino by mohol nechať odpočívať viacerých hráčov základnej zostavy, keďže Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams a Folarin Balogun by v prípade ďalšej žltej karty prišli o účasť v nasledujúcom kole.
„Myslím si, že pri hráčoch, ktorí už majú žltú kartu, je odpoveď jednoduchá. Je zbytočné riskovať ďalšiu žltú kartu a následne nemať hráča k dispozícii v ďalšej fáze turnaja,“ povedal Pochettino v stredu na tlačovej konferencii podľa agentúry DPA.
Argentínsky tréner by mal mať po zranení lýtka k dispozícii Christiana Pulisica, ale dodal, že v jeho prípade sa musí ešte rozhodnúť.
Američania nebudú pod tlakom, no chcú k duelu s Tureckom pristúpiť zodpovedne, s cieľom opäť bodovať naplno.
„Do vyraďovacej fázy sa ide predsa len lepšie po víťazstve, preto sa oň budeme snažiť. Je to úžasná príležitosť.
Víťazstvo síce nevyhnutne nepotrebujeme, ale je to zápas majstrovstiev sveta a každý z nás chce podať čo najlepší výkon,“ citovala Pulisica agentúra AFP.
Skupina D na MS vo futbale 2026
Paraguaj - Austrália
Predpokladané zostavy:
Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Mauricio - Enciso, Avalos
Austrália: Beach - Geria, Burgess, Circati, Souttar, Bos -Leckie, Okon-Engstler, O’Neill, Velupillay - Toure
Turecko - USA
Predpokladané zostavy:
Turecko: Cakir - Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu - Güler, Uzun, Yildiz - Gül
USA: Freese - Freeman, Trusty, Ream, Scally - Dest, Berhalter, Tillman, Reyna - Pepi, Wright