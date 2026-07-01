    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    02.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    San Francisco
    02:00
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    PrehľadPreview

    Američania chcú ukončiť európsku kliatbu. Pochettino: Máme dobrú možnosť bojovať proti histórii

    Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu.
    Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 08:20
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    Sú v rebríčku FIFA o 46 miest vyššie ako ich najbližší oponent.

    Futbalisti USA chcú na domácom šampionáte ukončiť „európsku kliatbu“ v pravý moment. Zverenci trénera Mauricia Pochettina budú bojovať o zlomenie desaťzápasovej negatívnej série proti súperom zo starého kontinentu s cieľom postúpiť do osemfinále šampionátu.

    Ich súperom bude vo štvrtkovom šestnásťfinále v Santa Clare od 2.00 h SELČ výber Bosny a Hercegoviny.

    Američania nevyhrali proti súperom z Európy už päť rokov. Napriek tomu budú v šestnásťfinále proti balkánskemu tímu favoriti.

    Pochettino na tlačovej konferencii v San Franciscu poprel, že by mal jeho tím špecifický problém v konfrontáciách s európskym štýlom hry.

    Máme dobrú možnosť bojovať proti histórii

    „Tomu neverím, je to skôr číra náhoda. Zajtra máme dobrú možnosť bojovať proti histórii. Bude to súboj nielen proti Bosne a Hercegovine, ale aj ´proti´ posledným piatim rokom. Máme pred sebou ďalšiu výzvu,“ citovala 54-ročného Argentínčana agentúra AFP.

    Doteraz posledné víťazstvo USA nad európskym súperom sa zrodilo v prípravnom zápase 19. decembra 2021.

    Program MS vo futbale 2026 - deň 21

    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco

    Zhodou okolností to bolo práve v konfrontácii s Bosnou. Od remízy 0:0 s Anglickom na uplynulých MS prehrali USA s Holandskom, Srbskom, Slovinskom, Švajčiarskom, Belgickom, Portugalskom a po dvakrát s Nemeckom a Tureckom.

    Američania sú v rebríčku FIFA o 46 miest vyššie ako ich najbližší oponent. Pochettino si však uvedomuje, že jeho zverencov nečaká ľahká úloha naplniť očakávania domáceho publika.

    Mám plný rešpekt voči Bosne a Hercegovine

    „V prvom rade neverím, že sme favoriti. Musíme byť opatrí v týchto tvrdeniach. Chápem, že to môže byť preto, že sme hostiteľská krajina, ale mám plný rešpekt voči Bosne a Hercegovine,“ poznamenal Pochettino.

    Dôležitou správou pre neho je aj návrat krídelníka Christiana Pulisica, ktorý naskočil v závere skupiny ako striedajúci hráč po zranení proti Turecku.

    „Cítim sa dobre a som pripravený na zápas,“ vyhlásil Pulisic podľa AP.

    Bosna a Hercegovina sa predstaví vo vyraďovacej fáze MS premiérovo. Na úvod turnaja vybojovala cenný bod proti domácej Kanade (1:1), na prehru so Švajčiarskom (1:4) reagoval tím Sergeja Barbareza triumfom nad Katarom (3:1).

    Bosna sa už o veľké prekvapenie v tomto roku postarala, keď v baráži o postup na MS zvládla duel s favorizovaným Talianskom. Balkánsky výber preto s radosťou posúva pozíciu favorita na opačnú stranu a s tým spojený aj tlak na svojho súpera.

    „Samozrejme, favoriti sú Američania. Hovorí o tom ich umiestnenie v skupine, sú domáci tím s výbornými menami. Nikdy sme však nemali problém s tým, že nás niekto považuje za outsidera,“ povedal Barbarez.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    USA - Bosna a Hercegovina

    Rozhodujú: Claus - Manis, Figueiredo (všetci Braz.)

    Predpokladané zostavy:

    USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Adams, Tillman - Dest, McKennie, Pulisic - Balogun

    Bosna a Hercegovina: Vasilj - Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac - Bajraktarevič, Bašič, Šunjič, Alajbegovič - Demirovič, Džeko

    Superpočítač analytickej spoločnosti Opta, ktorá spracúva exkluzívne dáta počas prebiehajúceho šampionátu, určil ako víťaza stretnutia v 67,5% z celkového počtu 25-tisíc simulácii hráčov USA.

    Víťaza duelu USA - Bosna a Hercegovina čaká v osemfinále 7. júla súboj v Seattli proti úspešnejšiemu z dvojice Belgicko - Senegal.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu.
    Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu.
    Američania chcú ukončiť európsku kliatbu. Pochettino: Máme dobrú možnosť bojovať proti histórii
    dnes 08:20
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu.
    Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu.
    Američania chcú ukončiť európsku kliatbu. Pochettino: Máme dobrú možnosť bojovať proti histórii
    dnes 08:20
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    Domov»MS vo futbale 2026»Američania chcú ukončiť európsku kliatbu. Pochettino: Máme dobrú možnosť bojovať proti histórii