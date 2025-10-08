Bitka o majstrovstvá sveta pokračuje. Postup si môže vybojovať až osem tímov

BRATISLAVA. Od štvrtka 9. októbra do utorka 14. októbra vyplní futbalový program v Európe kvalifikácia na MS 2026.
Slovákov čaká dvojzápas v Severnom Írsku a doma s Luxemburskom a zverenci Francesca Calzonu budú chcieť potvrdiť post lídra A-skupiny.
V prípade mimoriadne priaznivých, avšak málo reálnych okolností, dokonca môžu aj spečatiť postup. Šancu zabezpečiť si účasť na šampionáte majú aj Chorvátsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Anglicko, Nórsko, Portugalsko a Španielsko.
Slováci si postup vybojujú ziskom 6 bodov so Severným Írskom a Luxemburskom a potrebujú k tomu zaváhanie Nemcov s tými istými súpermi.
Švajčiarov čakajú zápasy vo Švédsku a Slovinsku a ak zvíťazia v oboch a Kosovčania sa s rovnakými súpermi nebudú tešiť zo 6 bodov, tak si Helvéti vybojujú postup.
Chorváti a Česi pred kľúčovým vzájomným duelom
Už vo štvrtok čaká Čechov dôležitý duel na domácej pôde s favorizovaným Chorvátskom. Chorváti sa v prípade víťazstva výrazne priblížia k priamemu postupu na MS, doteraz v kvalifikácii v štyroch zápasoch nestratili ani bod a v júni zdolali Čechov na domácej pôde v Osijeku 5:1.
Pre zverencov Ivana Hašeka to bola zatiaľ jediná strata v kvalifikácii. Chorváti postúpia, ak v Prahe zvíťazia a zdolajú aj Gibraltár a ak Česi nezvíťazia na Faerských ostrovoch. Ak by Česi na ostrovoch prehrali, potom stačí Chorvátom aj remíza s outsiderom skupiny Gibraltárom.
„V Prahe to bude úplne iný zápas. Oveľa ťažší ako u nás. Očakávame od Čechov agresivitu, tvrdosť, dôrazné napádanie. Budeme musieť vynaložiť veľa úsilia,“ citoval denník Sportske novosti Zlatka Daliča, trénera Chorvátov.
Ten povedie národný tím po jubilejný stý raz, ale problémy mu robí stav brankárov. Doterajšia brankárska jednotka Dominik Livakovič po odchode z Fenerbahce na hosťovanie do Girony už viac ako mesiac nechytal.
„Situácia okolo Dominika nás znepokojuje. Nie je dobrá ani pre neho, ani pre národný tím. Ale poznáte môj pohľad a viete, ako premýšľam. Zmenám naklonený nie som, uvidíme. Preberieme to s mojimi kolegami, mám tam štyroch bývalých reprezentačných brankárov. Je tu aj Dominik Kotarski, v Kodani si vedie dobre. To je tiež možnosť,“ dodal Dalič.
Česi odohrajú šiesty a siedmy zápas kvalifikácie, po súboji s favoritom sa predstavia na pôde Faerských ostrovov. Po týchto zápasoch sa rozhodne, či budú mať šancu na priamy postup.
„Veríme, že sa nám môže splniť sen. A veríme, že pokiaľ je šanca, veriť budú tiež aj naši fanúšikovia,“ zaznelo z českého tábora na portáli idnes.cz. Tréner Ivan Hašek dodal: „Máme pár strát, ale tie sa pokúsime nahradiť tímovým duchom. Musíme bojovať jeden za druhého, nechať na ihrisku všetko. Chlapcom, ktorých sme vybrali, verím.“
Nórom to sype, Taliani musia zabrať
Nórsko strelilo v I-skupine ohromujúcich 24 gólov v piatich zápasoch a vo všetkých zvíťazilo. Naposledy dali severania 11 gólov Moldavsku a budú sa snažiť pokračovať v tejto skvelej gólovej forme aj proti Izraelu.
Taliansko pod vedením Gennara Gattusa v septembri strelilo päť gólov v každom zo svojich zápasov - s Izraelom 5:4 a Estónskom 5:0.
S oboma súpermi sa stretnú aj teraz a ak chcú pomýšľať na priamy postup a dobehnúť zatiaľ stopercentných Nórov, musia bodovať naplno.
Ak totiž tím Staleho Solbakkena získa ďalšie víťazstvo nad Izraelom a druhé Taliansko nevyhrá ani jeden zo zápasov s Estónskom a Izraelom, severania postúpia.
Favoriti z Francúzska, Anglicka a Španielska môžu spečatiť postup
V D-skupine sa zatiaľ stopercentní Francúzi stretnú v piatok doma s Azerbajdžanom a v pondelok sa predstavia na Islande. Víťazstvo v oboch zápasoch a prípadná remíza medzi Islandom a Ukrajinou ich posunie na šampionát.
V K-skupine je na čele Anglicko, ktoré zatiaľ prechádza kvalifikáciou impozantne. V piatich zápasoch ešte ani raz neinkasovalo a na čele má plný počet 15 bodov. Zverenci Thomasa Tuchela sa predstavia v tomto asociačnom termíne iba raz na pôde Lotyšska v utorok, predtým vo štvrtok ich čaká prípravný duel s Walesom.
Ak Angličania zvíťazia v Lotyšsku, postúpia na budúcoročný šampionát do Kanady, Mexika a USA v prípade, že Srbsko nezvíťazí v zápasoch proti Albánsku a Andorre. Angličanom by stačila aj remíza v prípade, ak by Srbi remizovali s Albánskom a nezdolali by Andorru.
V E-skupine je bez straty bodu i bez inkasovaného gólu Španielsko, ktoré môže výrazne vykročiť za postupom po dvoch domácich dueloch. V sobotu sa zverenci Luisa de la Fuenteho stretnú s Gruzínskom a o tri dni neskôr privítajú Bulharsko.
Ak majstri sveta z roku 2010 uspejú v oboch zápasoch a Turecko nezdolá Bulharsko a remizuje s Gruzínskom, "La Furia Roja" si zaručí prvé miesto vo svojej skupine.
Dráma sa črtá aj v ďalších skupinách
V C-skupine je situácia najvyrovnanejšia. Dáni a Škóti majú po dvoch zápasoch na konte 4 body, tretí Gréci o bod menej. A práve Škótsko sa v šlágri stretne s Gréckom vo štvrtok v Glasgowe a nedeľu je v Kodani na programe ďalší, Gréci nastúpia v Dánsku.
Zaujímavá je aj situácia v G a H-skupine. V „géčku“ sú na čele desaťbodoví Holanďania a Poliaci, ale ich vzájomný a zrejme rozhodujúci duel z hľadiska postupu sa odohrá až v nasledujúcom asociačnom termíne. V tom aktuálnom budú mať obe mužstvá za cieľ potvrdiť úlohu favorita.
„Oranjes“ na Malte a doma s Fínskom a Poliaci v Litve. V „háčku“ majú reprezentanti Bosny a Hercegoviny 12 bodov rovnako ako Rakúšania, vo štvrtok narazí Rakúsko na San Maríno a Bosniaci sa predstavia ma Cypre.
Rakúšanov potom čaká ťažšia úloha o tri neskôr, v Bukurešti nastúpia proti Rumunsku. Oba dvanásťbodové tímy potom 18. novembra čaká zrejme rozhodujúci duel vo Viedni.
Program kvalifikácia MS vo futbale 2026 - 3. a 4. kolo
Skupina A
piatok 10. októbra:
20:45 Severné Írsko - SLOVENSKO
20:45 Nemecko - Luxembursko
pondelok 13. októbra:
20:45 SLOVENSKO - Luxembursko
20:45 Severné Írsko - Nemecko
Skupina B
piatok 10. októbra:
20:45 Švédsko - Švajčiarsko
20:45 Kosovo - Slovinsko
pondelok 13. októbra:
20:45 Švédsko - Kosovo
20:45 Slovinsko - Švajčiarsko
Skupina C
štvrtok 9. októbra:
20:45 Škótsko - Grécko
20:45 Bielorusko - Dánsko
nedeľa 12. októbra:
18:00 Škótsko - Bielorusko
20:45 Dánsko - Grécko
Skupina D
piatok 10. októbra:
20:45 Island - Ukrajina
20:45 Francúzsko - Azerbajdžan
pondelok 13. októbra:
20:45 Ukrajina - Azerbajdžan
20:45 Island - Francúzsko
Skupina E
sobota 11. októbra:
20:45 Španielsko - Gruzínsko
20:45 Bulharsko - Turecko
utorok 14. októbra:
20:45 Turecko - Gruzínsko
20:45 Španielsko - Bulharsko
Skupina F
sobota 11. októbra:
18:00 Maďarsko - Arménsko
20:45 Portugalsko - Írsko
utorok 14. októbra:
20:45 Portugalsko - Maďarsko
20.45 Írsko - Arménsko
Skupina G
štvrtok 9. októbra:
18.00 Fínsko - Litva
20.45 Malta - Holandsko
nedeľa 12. októbra:
20.45 Holandsko - Fínsko
20.45 Litva - Poľsko
Skupina H
štvrtok 9. októbra:
20:45 Rakúsko - San Maríno
20:45 Cyprus - Bosna a Hercegovina
nedeľa 12. októbra:
15:00 San Maríno - Cyprus
20:45 Rumunsko - Rakúsko
Skupina I
sobota 11. októbra:
18:00 Nórsko - Izrael
20:45 Estónsko - Taliansko
utorok 14. októbra:
18:00 Estónsko - Moldavsko
20:45 Taliansko - Izrael
Skupina J
piatok 10. októbra:
16:00 Kazachstan - Lichtenštajnsko
20:45 Belgicko - Sev. Macedónsko
pondelok 13. októbra:
20:45 Wales - Belgicko
20:45 Sev. Macedónsko - Kazachstan
Skupina K
sobota 11. októbra:
15:00 Lotyšsko - Andorra
20:45 Srbsko - Albánsko
utorok 14. októbra:
20:45 Lotyšsko - Anglicko
20:45 Andorra - Srbsko
Skupina L
štvrtok 9. októbra:
20:45 Faerské ostrovy - Čierna Hora
20:45 Česko - Chorvátsko
nedeľa 12. októbra:
18:00 Faerské ostrovy - Česko
20:45 Chorvátsko - Gibraltár