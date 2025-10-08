Bitka o majstrovstvá sveta pokračuje. Postup si môže vybojovať až osem tímov

Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2025 o 00:00
ShareTweet0

Teoretickú šancu má aj Slovensko.

BRATISLAVA. Od štvrtka 9. októbra do utorka 14. októbra vyplní futbalový program v Európe kvalifikácia na MS 2026.

Slovákov čaká dvojzápas v Severnom Írsku a doma s Luxemburskom a zverenci Francesca Calzonu budú chcieť potvrdiť post lídra A-skupiny.

V prípade mimoriadne priaznivých, avšak málo reálnych okolností, dokonca môžu aj spečatiť postup. Šancu zabezpečiť si účasť na šampionáte majú aj Chorvátsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Anglicko, Nórsko, Portugalsko a Španielsko.

Slováci si postup vybojujú ziskom 6 bodov so Severným Írskom a Luxemburskom a potrebujú k tomu zaváhanie Nemcov s tými istými súpermi.

Švajčiarov čakajú zápasy vo Švédsku a Slovinsku a ak zvíťazia v oboch a Kosovčania sa s rovnakými súpermi nebudú tešiť zo 6 bodov, tak si Helvéti vybojujú postup.

Chorváti a Česi pred kľúčovým vzájomným duelom

Už vo štvrtok čaká Čechov dôležitý duel na domácej pôde s favorizovaným Chorvátskom. Chorváti sa v prípade víťazstva výrazne priblížia k priamemu postupu na MS, doteraz v kvalifikácii v štyroch zápasoch nestratili ani bod a v júni zdolali Čechov na domácej pôde v Osijeku 5:1.

Pre zverencov Ivana Hašeka to bola zatiaľ jediná strata v kvalifikácii. Chorváti postúpia, ak v Prahe zvíťazia a zdolajú aj Gibraltár a ak Česi nezvíťazia na Faerských ostrovoch. Ak by Česi na ostrovoch prehrali, potom stačí Chorvátom aj remíza s outsiderom skupiny Gibraltárom.

„V Prahe to bude úplne iný zápas. Oveľa ťažší ako u nás. Očakávame od Čechov agresivitu, tvrdosť, dôrazné napádanie. Budeme musieť vynaložiť veľa úsilia,“ citoval denník Sportske novosti Zlatka Daliča, trénera Chorvátov.

Ten povedie národný tím po jubilejný stý raz, ale problémy mu robí stav brankárov. Doterajšia brankárska jednotka Dominik Livakovič po odchode z Fenerbahce na hosťovanie do Girony už viac ako mesiac nechytal.

„Situácia okolo Dominika nás znepokojuje. Nie je dobrá ani pre neho, ani pre národný tím. Ale poznáte môj pohľad a viete, ako premýšľam. Zmenám naklonený nie som, uvidíme. Preberieme to s mojimi kolegami, mám tam štyroch bývalých reprezentačných brankárov. Je tu aj Dominik Kotarski, v Kodani si vedie dobre. To je tiež možnosť,“ dodal Dalič.

Česi odohrajú šiesty a siedmy zápas kvalifikácie, po súboji s favoritom sa predstavia na pôde Faerských ostrovov. Po týchto zápasoch sa rozhodne, či budú mať šancu na priamy postup.

„Veríme, že sa nám môže splniť sen. A veríme, že pokiaľ je šanca, veriť budú tiež aj naši fanúšikovia,“ zaznelo z českého tábora na portáli idnes.cz. Tréner Ivan Hašek dodal: „Máme pár strát, ale tie sa pokúsime nahradiť tímovým duchom. Musíme bojovať jeden za druhého, nechať na ihrisku všetko. Chlapcom, ktorých sme vybrali, verím.“

Nórom to sype, Taliani musia zabrať

Nórsko strelilo v I-skupine ohromujúcich 24 gólov v piatich zápasoch a vo všetkých zvíťazilo. Naposledy dali severania 11 gólov Moldavsku a budú sa snažiť pokračovať v tejto skvelej gólovej forme aj proti Izraelu.

Taliansko pod vedením Gennara Gattusa v septembri strelilo päť gólov v každom zo svojich zápasov - s Izraelom 5:4 a Estónskom 5:0.

S oboma súpermi sa stretnú aj teraz a ak chcú pomýšľať na priamy postup a dobehnúť zatiaľ stopercentných Nórov, musia bodovať naplno.

Ak totiž tím Staleho Solbakkena získa ďalšie víťazstvo nad Izraelom a druhé Taliansko nevyhrá ani jeden zo zápasov s Estónskom a Izraelom, severania postúpia.

Favoriti z Francúzska, Anglicka a Španielska môžu spečatiť postup

V D-skupine sa zatiaľ stopercentní Francúzi stretnú v piatok doma s Azerbajdžanom a v pondelok sa predstavia na Islande. Víťazstvo v oboch zápasoch a prípadná remíza medzi Islandom a Ukrajinou ich posunie na šampionát.

V K-skupine je na čele Anglicko, ktoré zatiaľ prechádza kvalifikáciou impozantne. V piatich zápasoch ešte ani raz neinkasovalo a na čele má plný počet 15 bodov. Zverenci Thomasa Tuchela sa predstavia v tomto asociačnom termíne iba raz na pôde Lotyšska v utorok, predtým vo štvrtok ich čaká prípravný duel s Walesom.

Ak Angličania zvíťazia v Lotyšsku, postúpia na budúcoročný šampionát do Kanady, Mexika a USA v prípade, že Srbsko nezvíťazí v zápasoch proti Albánsku a Andorre. Angličanom by stačila aj remíza v prípade, ak by Srbi remizovali s Albánskom a nezdolali by Andorru.

V E-skupine je bez straty bodu i bez inkasovaného gólu Španielsko, ktoré môže výrazne vykročiť za postupom po dvoch domácich dueloch. V sobotu sa zverenci Luisa de la Fuenteho stretnú s Gruzínskom a o tri dni neskôr privítajú Bulharsko.

Ak majstri sveta z roku 2010 uspejú v oboch zápasoch a Turecko nezdolá Bulharsko a remizuje s Gruzínskom, "La Furia Roja" si zaručí prvé miesto vo svojej skupine.

Dráma sa črtá aj v ďalších skupinách

V C-skupine je situácia najvyrovnanejšia. Dáni a Škóti majú po dvoch zápasoch na konte 4 body, tretí Gréci o bod menej. A práve Škótsko sa v šlágri stretne s Gréckom vo štvrtok v Glasgowe a nedeľu je v Kodani na programe ďalší, Gréci nastúpia v Dánsku.

Zaujímavá je aj situácia v G a H-skupine. V „géčku“ sú na čele desaťbodoví Holanďania a Poliaci, ale ich vzájomný a zrejme rozhodujúci duel z hľadiska postupu sa odohrá až v nasledujúcom asociačnom termíne. V tom aktuálnom budú mať obe mužstvá za cieľ potvrdiť úlohu favorita.

„Oranjes“ na Malte a doma s Fínskom a Poliaci v Litve. V „háčku“ majú reprezentanti Bosny a Hercegoviny 12 bodov rovnako ako Rakúšania, vo štvrtok narazí Rakúsko na San Maríno a Bosniaci sa predstavia ma Cypre.

Rakúšanov potom čaká ťažšia úloha o tri neskôr, v Bukurešti nastúpia proti Rumunsku. Oba dvanásťbodové tímy potom 18. novembra čaká zrejme rozhodujúci duel vo Viedni.

Program kvalifikácia MS vo futbale 2026 - 3. a 4. kolo

Skupina A

piatok 10. októbra:

20:45 Severné Írsko - SLOVENSKO

20:45 Nemecko - Luxembursko

pondelok 13. októbra:

20:45 SLOVENSKO - Luxembursko

20:45 Severné Írsko - Nemecko

Skupina B

piatok 10. októbra:

20:45 Švédsko - Švajčiarsko

20:45 Kosovo - Slovinsko

pondelok 13. októbra:

20:45 Švédsko - Kosovo

20:45 Slovinsko - Švajčiarsko

Skupina C

štvrtok 9. októbra:

20:45 Škótsko - Grécko

20:45 Bielorusko - Dánsko

nedeľa 12. októbra:

18:00 Škótsko - Bielorusko

20:45 Dánsko - Grécko

Skupina D

piatok 10. októbra:

20:45 Island - Ukrajina

20:45 Francúzsko - Azerbajdžan

pondelok 13. októbra:

20:45 Ukrajina - Azerbajdžan

20:45 Island - Francúzsko

Skupina E

sobota 11. októbra:

20:45 Španielsko - Gruzínsko

20:45 Bulharsko - Turecko

utorok 14. októbra:

20:45 Turecko - Gruzínsko

20:45 Španielsko - Bulharsko

Skupina F

sobota 11. októbra:

18:00 Maďarsko - Arménsko

20:45 Portugalsko - Írsko

utorok 14. októbra:

20:45 Portugalsko - Maďarsko

20.45 Írsko - Arménsko

Skupina G

štvrtok 9. októbra:

18.00 Fínsko - Litva

20.45 Malta - Holandsko

nedeľa 12. októbra:

20.45 Holandsko - Fínsko

20.45 Litva - Poľsko

Skupina H

štvrtok 9. októbra:

20:45 Rakúsko - San Maríno

20:45 Cyprus - Bosna a Hercegovina

nedeľa 12. októbra:

15:00 San Maríno - Cyprus

20:45 Rumunsko - Rakúsko

Skupina I

sobota 11. októbra:

18:00 Nórsko - Izrael

20:45 Estónsko - Taliansko

utorok 14. októbra:

18:00 Estónsko - Moldavsko

20:45 Taliansko - Izrael

Skupina J

piatok 10. októbra:

16:00 Kazachstan - Lichtenštajnsko

20:45 Belgicko - Sev. Macedónsko

pondelok 13. októbra:

20:45 Wales - Belgicko

20:45 Sev. Macedónsko - Kazachstan

Skupina K

sobota 11. októbra:

15:00 Lotyšsko - Andorra

20:45 Srbsko - Albánsko

utorok 14. októbra:

20:45 Lotyšsko - Anglicko

20:45 Andorra - Srbsko

Skupina L

štvrtok 9. októbra:

20:45 Faerské ostrovy - Čierna Hora

20:45 Česko - Chorvátsko

nedeľa 12. októbra:

18:00 Faerské ostrovy - Česko

20:45 Chorvátsko - Gibraltár

Reprezentácie

Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé.
Bitka o majstrovstvá sveta pokračuje. Postup si môže vybojovať až osem tímov
dnes 00:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Bitka o majstrovstvá sveta pokračuje. Postup si môže vybojovať až osem tímov