    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, 1 play off
    Boston
    22:30
    Paraguaj
    Paraguaj
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    Futbalisti Nemecka myslia na Slovensko. Nikdy sa nebudeme cítiť ako outsideri, znie z Paraguaja

    Futbalisti Nemecka oslavujú gól na MS 2026.
    Futbalisti Nemecka oslavujú gól na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jún 2026 o 12:49
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    Nemci sa do vyraďovacej fázy svetového šampionátu prebojovali prvýkrát od zisku titulu v roku 2014.

    Nemeckí futbalisti nastúpia v pondelok o 22.30 h SELČ vo Foxborough na šestnásťfinálový duel majstrovstiev sveta proti Paraguaju.

    Štvornásobní majstri sveta sú v zápase jasným favoritom, ale tréner juhoamerickej krajiny Gustavo Alfaro počas turnaja povedal, že jeho tím sa odmieta cítiť ako outsider.

    Nemci sa do vyraďovacej fázy svetového šampionátu prebojovali prvýkrát od zisku titulu v roku 2014. E-skupinu ovládli po víťazstvách nad Curacaom (7:1) a Pobrežím Slonoviny (2:1), aj keď v záverečnom dueli prehrali s Ekvádorom 1:2 a prišli o sériu jedenástich triumfov.

    Poslednú prehru im predtým uštedrili Slováci na začiatku európskej kvalifikácie, keď ich na Tehelnom poli senzačne zdolali 2:0.

    V závere skupiny však potom Nemci deklasovali vtedajších zverencov Francesca Calzonu 6:0.

    „Vieme, že vo vyraďovacej fáze máme nôž pod krkom. V tejto situácii sme už boli proti Slovensku. Tlak bol vtedy tiež vysoký.

    V pondelok uvidíme slovenský tím, nie ekvádorský,“ uviedol Andreas Rettig, výkonný riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) pre šport.

    Nagelsmann bráni svojich hráčov

    Rettig dodal, že prehra proti Ekvádoru bola zaslúžená a „nemá zmysel ju prikrášľovať“.

    Kritika smerovala na tím aj trénera Juliana Nagelsmanna, ktorý proti Ekvádoru síce nešetril najlepších hráčov, ale na lavičke nechal Deniza Undava, ktorý je s tromi gólmi najlepším nemeckým strelcom na šampionáte a predtým rozhodol o triumfe nad Pobrežím Slonoviny.

    Viac sa dosiaľ očakávalo najmä od trojice Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz.

    „Musím sa zasmiať na tom, že niektorí ľudia boli po zápase prekvapení, ako Julian Nagelsmann bránil svojich hráčov. To od trénera očakávam,“ poznamenal Rettig podľa DPA.

    Samotný Nagelsmann pripustil, že jeho zverenci proti Ekvádoru trochu stratili kontrolu a do pondelka sa z toho musia poučiť.

    „Musíme sa zlepšiť, ale zároveň sa musíme pozerať dopredu. Je dôležité, aby sme začali dobre. Potrebujeme byť pokojnejší a v niektorých situáciách aktívnejší,“ povedal pred zápasom s Paraguajom.

    Nemecko sa s týmto súperom stretlo už v osemfinále MS v roku 2002, tesný triumf 1:0 vtedy zariadil Oliver Neuville v 88. minúte.

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    Nikdy sa nebudeme cítiť ako outsideri

    Paraguajčania sa vrátil na svetový šampionát po 16 rokoch, naposledy to v Juhoafrickej republike dotiahli až do štvrťfinále.

    Súboje D-skupiny odštartovali prehrou s USA 1:4, potom zdolali Turecko 1:0 a po bezgólovej remíze s Austráliou získali štyri body.

    Do vyraďovacej fázy postúpili zo siedmeho miesta v tabuľke tretích tímov. Po triumfe nad Tureckom kouč Alfaro zdôraznil, že jeho mužstvo sa nechce správať ako outsider:

    „Môžeme čeliť lepším, dôležitejším alebo prestížnejším súperom. Rešpektujeme to, ale nikdy sa nebudeme cítiť ako outsideri alebo menejcenní.“

    Na tieto slová nadviazal aj kapitán Gustavo Gomez, ktorý po postupe povedal, že tím sa nechce uspokojiť iba s účasťou vo vyraďovacej fáze.

    „Vrátili sme sa, aby sme súťažili, a budeme bojovať až do konca. Postavili sme Paraguaj na nohy pred očami sveta. Tu sa to nekončí,“ odkázal obranca Palmeirasu na sociálnej sieti.

    „Ako bolo ťažké sa sem dostať, tak bude ťažké vyradiť silnejšieho súpera. Nemožné? Nie, nič nie je nemožné,“ dodal Alfaro.

    Víťaz stretnutia narazí v osemfinále vo Philadelphii na úspešnejšieho z dvojice Francúzsko - Švédsko.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Nemecko - Paraguaj

    Rozhodujú: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.)

    Predpokladané zostavy:

    Nemecko: Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown - Nmecha, Pavlovič - Sane, Musiala, Wirtz - Havertz

    Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Bobadilla - Almiron, Enciso

    MS vo futbale 2026 - dvojice šestnásťfinále

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City
    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver
    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    04.07. 03:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Kansas City | Kansas City

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    Domov»MS vo futbale 2026»Futbalisti Nemecka myslia na Slovensko. Nikdy sa nebudeme cítiť ako outsideri, znie z Paraguaja