Holandsko je blízko prvenstva, stačí zdolať utrápený tím. Boj o druhé miesto bude tuhší

V záverečnom kole F-skupiny futbalových MS 2026 zabojujú v noci na piatok o prvú priečku tri tímy.
Japonsko sa v súboji o postup minimálne z druhého miesta stretne so Švédskom, zatiaľ čo Holandsko čaká úloha favorita proti Tunisku.
Hoci Japoncom stačí remíza, tréner Hadžime Morijasu chce hrať na víťazstvo.
Holanďania aj Japonci majú štyri body, takže sú už jednou nohou v šestnásťfinále. Ak oba tímy zvíťazia, v boji o prvú priečku bude rozhodujúce skóre, keďže spolu remizovali 2:2.
Ani prehra by však pre jedno či druhé mužstvo nemusela byť fatálna, aj keď stále sa môže stať, že jednému mužstvu nebudú stačiť ani 4 body na postup z tabuľky tretích tímov.
Tunisko len o česť
Švédom stačí proti „krajine vychádzajúceho slnka“ aj remíza, hoci s prípadným víťazstvom Holandska by ich tento scenár nechal na 3. priečke.
So 4 bodmi by sa totiž v tabuľke tretích tímov dostali o skóre pred Bosnu a Hercegovinu, ktorá už má postup istý.
Švédsko bude prvé so 6 bodmi, ak zdolá Japonsko a Holandsko zároveň nezvíťazí nad Tuniskom.
Zo skupiny nepostúpilo na uplynulých štyroch veľkých záverečných turnajoch, na ktorých sa predstavilo.
Tunisania majú za sebou prehry 1:5 so Švédskom a 0:4 s Japonskom. Medzi nimi dokonca prepustili trénera Sabriho Lamouchiho, ktorého nahradil Herve Renard.
Proti „Oranjes“ sa rozlúčia so šampionátom v piatok o 1.00 h SELČ Kansas City, pričom pôjde o prvý súťažný stret týchto dvoch krajín.
Holanďania sú povzbudení víťazstvom 5:1 nad Švédskom, v dvoch stretnutiach dali spolu 7 gólov.
Japoncom stačí remíza
V paralelne hranom dueli v Arlingtone stačí remíza na postup aj Japoncom, ktorí bojujú o tretiu účasť vo vyraďovacej fáze za sebou. Ak však skončia prví, vyhnú sa v šestnásťfinále Brazílii.
„Existujú rôzne scenáre – môžeme skončiť na prvom mieste v skupine, postúpiť z druhého miesta alebo skončiť tretí. Náš prístup sa však nikdy nemenil - chceme vyhrať každý zápas, jeden po druhom.
Takto sme k turnaju pristupovali od začiatku a aj príprava smerovala k spoločnému cieľu – najskôr zdolať Švédsko.
Samozrejme, radi by sme skupinu vyhrali, ale myslím si, že snaha naháňať skóre a pritom stratiť hernú rovnováhu by predstavovala väčšie riziko,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) tréner Japonska Hadžime Morijasu.
Víťaz F-skupiny sa v šestnásťfinále stretne v Monterrey s Marokom, druhý zas bude čeliť v Houstone Brazílii.
Ak sa tím z 3. priečky F-skupiny dostane do vyraďovacej fázy, jeho súperom môže byť Mexiko, Švajčiarsko alebo víťaz D, E či I-skupiny.
Skupina F
Japonsko - Švédsko
Predpokladané zostavy:
Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu, Taniguči, H. Itó - Dóan, Tanaka, Sano, Maeda - Dž. Itó, Kamada, Ueda
Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Elanga, Bergvall, Karlström, Ayari, Gudmundsson - Gyökeres, Isak
Tunisko - Holandsko
Predpokladané zostavy:
Tunisko: Dahmen - Ben Hamida, Talbi, Rekik, Arous - Skhiri, Ben Slimane, Hannibal - Achouri, Saad - Mastouri
Holandsko: Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - De Jong, Reijnders, Gravenberch - Malen, Brobbey, Gakpo