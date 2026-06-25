    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina I
    Boston
    21:00
    Francúzsko
    Francúzsko
    PrehľadPreview

    Čaká nás najlepší zápas skupiny? Haaland vyzve Mbappého, bojujú o kráľa strelcov

    Erling Haaland (9) sa teší z gólu.
    Erling Haaland (9) sa teší z gólu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 14:14
    ShareTweet0

    Mbappe aj Haaland dali na prebiehajúcom šampionáte zatiaľ po 4 góly.

    V piatok večer bude v rámci futbalových MS 2026 pútať pozornosť súboj dvoch kanonierov - Erlinga Haalanda a Kyliana Mbappeho.

    Nóri a Francúzi budú hrať od 21.00 h SELČ vo Foxborough proti sebe o prvé miesto v I-skupine, zatiaľ čo v paralelne hranom stretnutí v Toronte zabojujú Senegalčania a Iračania o prvé víťazstvo na turnaji.

    Francúzi si postup zabezpečili víťazstvami 3:1 nad Senegalom a 3:0 nad Irakom, zatiaľ čo Nóri zdolali Irak 4:1 a Senegal 3:2.

    Mbappe aj Haaland dali na prebiehajúcom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zatiaľ po 4 góly.

    Francúzsky útočník Realu Madrid má na konte už 16 presných zásahov na „mundialoch“ a vyrovnal zápis druhého Miroslava Kloseho z Nemecka.

    Za najlepším strelcom histórie MS Lionelom Messim zaostávajú obaja o dva góly. Argentínčan vedie aj poradie strelcov na tohtoročnom turnaji, keď strelil všetkých 5 gólov obhajcov titulu.

    „Momentálne nepremýšľam o Haalandovi. Možno oni premýšľajú o nás,“ povedal Mbappe podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ešte pred druhým zápasom Francúzov na turnaji.

    O niekoľko hodín neskôr Haaland odpovedal na otázku o Francúzsku: „Úprimne, nemám žiadne zvláštne obavy zo zápasu proti Francúzsku. Pravdepodobne nás aj tak zdolajú a potom celý turnaj vyhrajú.“

    Francúzom bude proti Nórom chýbať tréner Didier Deschamps, ktorému zomrela mama. Mužstvo bude viesť z lavičky jeho asistent Guy Stephan.

    ň„Les Bleus“ stačí na zaistenie si prvenstva v skupine aj remíza. Víťaz I-skupiny sa v šestnásťfinále stretne s jedným z tímov, ktoré skončia na treťom mieste v C, D, F, G alebo H-skupine. Tím na druhom mieste I-skupiny nastúpi proti druhému z E-skupiny.

    Víťaz duelu Senegal - Irak môže živiť nádej na postup do vyraďovacej fázy, no s 3 bodmi bude potrebovať pomoc na viacerých ďalších štadiónoch, aby sa zmestil do osmičky postupujúcich z 12-člennej tabuľky tímov na tretích miestach.

    „Ako sa cítime? Ťažko. Sme sklamaní, ale nie je koniec – ešte nás čaká tretí zápas. Pôjdeme tam vyhrať, budeme tvrdo pracovať.

    Je to náročné, ale nie je koniec,“ povedal Ismaila Sarr, ktorý strelil oba góly Senegalu proti Nórsku. Africkému mužstvu bude pre zranenie chýbať brankár Edouard Mendy.

    Ak by sa tím z I-skupiny prebojoval do šestnásťfinále z 3. priečky, môže hrať proti Mexiku, Švajčiarsku, USA alebo víťazovi G, K či L-skupiny.

    Skupina I na MS vo futbale 2026

    Nórsko - Francúzsko

    Predpokladané zostavy:

    Nórsko: Nyland - Ajer, Heggem, Möller Wolfe, Björkan - Berge, Ödegaard, Aursnes - Sorloth, Haaland, Nusa

    Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

    Senegal - Irak

    Predpokladané zostavy:

    Senegal: Diaw - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Camara, Mane - Jackson

    Irak: Basil - Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Al Ammari - Qasem, Ismaeel, Iqbal, Bayesh - Al Hamadi

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    2
    2
    0
    0
    7:3
    6
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    2
    0
    0
    2
    3:6
    0
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    2
    0
    0
    2
    1:7
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Švédska počas tréningu.
    Futbalisti Švédska počas tréningu.
    Našťastie sa nikomu nič nestalo. Na tréningovom ihrisku padla tribúna
    dnes 14:22
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Švédska počas tréningu.
    Futbalisti Švédska počas tréningu.
    Našťastie sa nikomu nič nestalo. Na tréningovom ihrisku padla tribúna
    dnes 14:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Čaká nás najlepší zápas skupiny? Haaland vyzve Mbappého, bojujú o kráľa strelcov