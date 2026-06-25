Čaká nás najlepší zápas skupiny? Haaland vyzve Mbappého, bojujú o kráľa strelcov

V piatok večer bude v rámci futbalových MS 2026 pútať pozornosť súboj dvoch kanonierov - Erlinga Haalanda a Kyliana Mbappeho.
Nóri a Francúzi budú hrať od 21.00 h SELČ vo Foxborough proti sebe o prvé miesto v I-skupine, zatiaľ čo v paralelne hranom stretnutí v Toronte zabojujú Senegalčania a Iračania o prvé víťazstvo na turnaji.
Francúzi si postup zabezpečili víťazstvami 3:1 nad Senegalom a 3:0 nad Irakom, zatiaľ čo Nóri zdolali Irak 4:1 a Senegal 3:2.
Mbappe aj Haaland dali na prebiehajúcom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zatiaľ po 4 góly.
Francúzsky útočník Realu Madrid má na konte už 16 presných zásahov na „mundialoch“ a vyrovnal zápis druhého Miroslava Kloseho z Nemecka.
Za najlepším strelcom histórie MS Lionelom Messim zaostávajú obaja o dva góly. Argentínčan vedie aj poradie strelcov na tohtoročnom turnaji, keď strelil všetkých 5 gólov obhajcov titulu.
„Momentálne nepremýšľam o Haalandovi. Možno oni premýšľajú o nás,“ povedal Mbappe podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ešte pred druhým zápasom Francúzov na turnaji.
O niekoľko hodín neskôr Haaland odpovedal na otázku o Francúzsku: „Úprimne, nemám žiadne zvláštne obavy zo zápasu proti Francúzsku. Pravdepodobne nás aj tak zdolajú a potom celý turnaj vyhrajú.“
Francúzom bude proti Nórom chýbať tréner Didier Deschamps, ktorému zomrela mama. Mužstvo bude viesť z lavičky jeho asistent Guy Stephan.
ň„Les Bleus“ stačí na zaistenie si prvenstva v skupine aj remíza. Víťaz I-skupiny sa v šestnásťfinále stretne s jedným z tímov, ktoré skončia na treťom mieste v C, D, F, G alebo H-skupine. Tím na druhom mieste I-skupiny nastúpi proti druhému z E-skupiny.
Víťaz duelu Senegal - Irak môže živiť nádej na postup do vyraďovacej fázy, no s 3 bodmi bude potrebovať pomoc na viacerých ďalších štadiónoch, aby sa zmestil do osmičky postupujúcich z 12-člennej tabuľky tímov na tretích miestach.
„Ako sa cítime? Ťažko. Sme sklamaní, ale nie je koniec – ešte nás čaká tretí zápas. Pôjdeme tam vyhrať, budeme tvrdo pracovať.
Je to náročné, ale nie je koniec,“ povedal Ismaila Sarr, ktorý strelil oba góly Senegalu proti Nórsku. Africkému mužstvu bude pre zranenie chýbať brankár Edouard Mendy.
Ak by sa tím z I-skupiny prebojoval do šestnásťfinále z 3. priečky, môže hrať proti Mexiku, Švajčiarsku, USA alebo víťazovi G, K či L-skupiny.
Skupina I na MS vo futbale 2026
Nórsko - Francúzsko
Predpokladané zostavy:
Nórsko: Nyland - Ajer, Heggem, Möller Wolfe, Björkan - Berge, Ödegaard, Aursnes - Sorloth, Haaland, Nusa
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
Senegal - Irak
Predpokladané zostavy:
Senegal: Diaw - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Camara, Mane - Jackson
Irak: Basil - Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Al Ammari - Qasem, Ismaeel, Iqbal, Bayesh - Al Hamadi