Medailová žatva Slovákov. Na MS získali dve zlatá, pridali aj ďalšie tri medaily

Pretláčanie rukou, ilustračná fotka.
Pretláčanie rukou, ilustračná fotka. (Autor: TASR)
TASR|30. okt 2026 o 16:20
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Ivan Šuško v kategórii U15 nad 70 kg a Romana Mriňáková v U15 do 50 kg skončili zhodne na 4. mieste.

Druhý súťažný deň na MS v pretláčaní rukou v indickom Naí Dillí priniesol pre Slovensko dve zlaté medaily v kategórii juniorov ľavou rukou.

Majsterkami sveta sa stali v kategórii U15 do 70 kg Diana Mariňáková a v kategórii U23 do 70 kg Nastasia Lilian Pastorková.

Vicemajstrom sveta v kategórii U18 do 90 kg je Ondrej Filo a v kategórii U18 nad 70 kg získala bronzovú medailu Eliška Ladvenicová.

Ivan Šuško v kategórii U15 nad 70 kg a Romana Mriňáková v U15 do 50 kg skončili zhodne na 4. mieste, Radoslav Vanga v kategórii U18 do 90 kg na 6. priečke a Martin Urbanovič v kategórii U18 do 80 kg na 10. pozícii.

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    Pretláčanie rukou, ilustračná fotka.
    Pretláčanie rukou, ilustračná fotka.
    Medailová žatva Slovákov. Na MS získali dve zlatá, pridali aj ďalšie tri medaily
    dnes 16:20
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