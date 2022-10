Získali dve zlaté medaily. Slovenky boli na MS v pretláčaní úspešné

ANTALYA. Slovenskí reprezentanti v pretláčaní získali v piatkových súťažiach v ľavej ruke na MS v tureckej Antalyi štyri medaily.

Už svoj dvanásty titul majsterky sveta vybojovala Lucia Debnárová, ktorá triumfovala v kategórii do 60 kg, Martina Sojková obsadila 9. miesto.

Zlatú medailu z minulého roka obhájila v najťažšej ženskej kategórii +90 kg Barnora Bajčiová.

Strieborný kov pridala v kategórii do 65 kg Rebeka Martinkovičová a bronz v kategórii do 50 kg Snezana Babajevová. Radoslava Dobroviča klasifikovali v kategórii do 90 kg na 10. priečke.