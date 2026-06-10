Vyšší plat a lepšia ochrana práce. Pracovníci na štadióne v Los Angeles sa dohodli na novej zmluve

Pracovníci na štadióne SoFi v Los Angeles, ktorí hrozili štrajkom počas úvodného zápasu futbalistov USA na MS, sa dohodli na predbežnej zmluve s vyšším platom a lepšou ochranou práce.
Odborový zväz zastupujúci 2000 barmanov, čašníkov, kuchárov a umývačov riadu oznámil na tlačovej konferencii dohodu a uviedol, že zamestnanci budú v stredu hlasovať o jej ratifikácii.
Minulý týždeň sa zmluvné rokovania zastavili so spoločnosťou Legends Global, dodávateľom jedla na štadióne v kalifornskom Inglewoode.
V novom vyhlásení však firma vyjadrila radosť z dohody. Podľa nového predbežného kontraktu budú kuchári o dva roky zarábať 40 dolárov na hodinu, čo je výrazne nad minimálnou mzdou v Kalifornii.
„Z ekonomického hľadiska je to najsilnejšia dohoda na akomkoľvek štadióne NFL. Vyriešili sme každý dôležitý problém, ktorý sme predložili,“ povedal Kurt Petersen, zástupca organizácie UNITE HERE Local 11, ktorá reprezentovala záujmy pracovníkov.
Zmluva by mala vypršať v apríli 2028, niekoľko mesiacov pred začiatkom olympijských hier v Los Angeles.
Na 70-tisícovom štadióne SoFi, ktorý otvorili v roku 2020, hrajú svoje domáce zápasy v lige amerického futbalu NFL Los Angeles Rams a Los Angeles Chargers.
V roku 2022 sa štadión stal hostiteľom Super Bowlu LVI a počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta privíta osem stretnutí šampionátu, pripomenula agentúra AP.