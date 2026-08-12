Potocká sa vo finále nepriblížila k medailám, európsky titul získala Švédka

Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká obsadila na ME v Paríži siedme miesto vo finále na 50 m motýlik. V stredajších pretekoch dosiahla čas 25,86 s.
Za svojím vlastným národným rekordom z vlaňajších MS v Singapure zaostala o 23 stotín.
Zo zisku zlata sa tešila favorizovaná Švédka Sarah Sjöströmová, ktorá dohmatla v čase 25,05.
Potocká sa vo finále predstavila v siedmej dráhe a zaplávala o tri stotiny pomalší čas ako v semifinále, z ktorého postúpila medzi elitnú osmičku zo šiesteho miesta.
Pred dvoma rokmi na ME v Belehrade skončila Slovenka v motýľkarskom šprinte štvrtá, pričom od zisku bronzovej medaily ju delili iba tri stotiny sekundy.
Sjöströmová triumfovala v Paríži o sedem stotín pred Belgičankou Roos Vanotterdijkovou. Bronz si vyplávala ďalšia Švédka Sara Juneviková (25,51).
ME v Paríži - finálové výsledky:
Ženy
50 m motýlik:
1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 25,05 s, 2. Roos Vanotterdijková (Belg.) 25,12, 3. Sara Juneviková (Švéd.) 25,51, 4. Arina Surkovová (Neutr. šport.) 25,53, 5. Alexandra Kuznecovová (Neutr. šport.) 25,55, 6. Angelina Köhlerová (Nem.) 25,72, 7. Tamara POTOCKÁ (SR) 25,86, 8. Silvia Di Pietrová (Tal.) 25,97