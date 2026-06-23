Ronaldo písal históriu a naštartoval Portugalsko. Uzbekistan dostal poriadnu facku

MS vo futbale 2026 - skupina K
Portugalsko - Uzbekistan 5:0 (3:0)
Góly: 6., 39. Ronaldo, 17. N. Mendes, 60. Khusanov (vl.), 87. Leao
Rozhodcovia: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.)
ŽK: Veiga - Chamrobekov
Diváci: 68.777
Portugalsko: Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao) - Neto (46. Conceicao), Fernandes, Joao Felix (64. Trincao) - Ronaldo
Uzbekistan: Nematov - Chusanov, Abdullajev, Ašurmatov - Karimov (90.+2 Jijanov), Chamrobekov (46. Mozgovoj), Šukurov (90.+2 Esanov), Nasrullajev (46. Alizhonov) - Ganiev, Fayzullajev (73. Sergejev) - Šomurodov
Futbalisti Portugalska sa dočkali prvého víťazstva až vo svojom druhom vystúpení na MS 2026. Reprezentáciu Uzbekistanu zdolali 5:0.
- ONLINE: Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 (skupina K)
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Na konte majú štyri body a sú na čele neúplnej tabuľky. Dva góly strelil kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 10 presných zásahov na svetových šampionátoch a v portugalskej histórii sa v tomto ukazovateli osamostatnil pred Eusebiom.
Ronaldo otvoril skóre už v 6. minúte a stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich MS. Zároveň sa stal aj druhým najstarším s gólom na záverečnom turnaji.
Portugalci uzavrú účinkovanie v základnej skupine zápasom proti Kolumbii, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. Uzbekov čaká v rovnakom čase v Atlante duel proti DR Kongo.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina K
Priebeh zápasu Portugalsko - Uzbekistan
I. polčas:
Reprezentanti Portugalska si chceli napraviť chuť po remíze s DR Kongo (1:1) a od úvodných minút išli za víťazstvom.
Kapitán Portugalska Ronaldo zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela a v 6. minúte otvoril skóre - 1:0.
Portugalci mali hru pod kontrolou a súperovi veľa nedovoľovali. V 17. minúte sa dostali k priamemu kopu, z ktorého brankár Nematov čakal skôr strelu od Ronalda a moment prekvapenia ideálne využil Mendes - 2:0.
Outsider sa mohol vrátiť do zápasu po polhodine hry. Ganiev efektne trafil spoza šestnástky, no VAR odhalil jeho faul, ktorý prechádzal tomuto momentu.
Ešte do prestávky stihol Ronaldo zvýšiť na 3:0, keď sa dostal za obranu súpera po prihrávke Fernandesa a strelil svoj jubilejný 10. gól na svetových šampionátoch.
II. polčas:
Portugalský kapitán mohol v 51. minúte dokonať hetrik, keď narobil starosti brankárovi Nematovovi v rozohrávke, ale gól z toho nebol.
Uzbecký brankár vyhral vzájomný súboj aj o necelých desať minút, keď včas vybehol proti šanci Portugalčana.
Favorit zápasu pridal štvrtý gól po hodine hry, keď sa lopta v skrumáži po rohovom kope odrazila do brány od Uzbeka Chusanova - 4:0.
Ronaldo sa snažil o tretí gól, viackrát sa dostal do sľubnej pozície, ale do streleckej listiny sa už nezapísal.
V 87. minúte sa to podarilo striedajúcemu Leaovi, na ktorého v šestnástke zabudla obrana súpera - 5:0.