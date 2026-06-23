    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina K
    2. polčas
    Houston
    5 - 0
    3:0
    LIVE
    Uzbekistan
    Uzbekistan
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    Ronaldo písal históriu a naštartoval Portugalsko. Uzbekistan dostal poriadnu facku

    Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (22)
    Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|23. jún 2026 o 20:59
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    Portugalsko dnes zdolalo Uzbekistan v skupine K na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Portugalsko - Uzbekistan 5:0 (3:0)

    Góly: 6., 39. Ronaldo, 17. N. Mendes, 60. Khusanov (vl.), 87. Leao

    Rozhodcovia: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.)

    ŽK: Veiga - Chamrobekov

    Diváci: 68.777

    Portugalsko: Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao) - Neto (46. Conceicao), Fernandes, Joao Felix (64. Trincao) - Ronaldo

    Uzbekistan: Nematov - Chusanov, Abdullajev, Ašurmatov - Karimov (90.+2 Jijanov), Chamrobekov (46. Mozgovoj), Šukurov (90.+2 Esanov), Nasrullajev (46. Alizhonov) - Ganiev, Fayzullajev (73. Sergejev) - Šomurodov

    Futbalisti Portugalska sa dočkali prvého víťazstva až vo svojom druhom vystúpení na MS 2026. Reprezentáciu Uzbekistanu zdolali 5:0.

    Na konte majú štyri body a sú na čele neúplnej tabuľky. Dva góly strelil kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 10 presných zásahov na svetových šampionátoch a v portugalskej histórii sa v tomto ukazovateli osamostatnil pred Eusebiom.

    Ronaldo otvoril skóre už v 6. minúte a stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich MS. Zároveň sa stal aj druhým najstarším s gólom na záverečnom turnaji.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.
    Fans of Uzbekistan pose for photos ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo takes a shot during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo gestures during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    22 fotografií
    Fans of Portugal cheer before the kickoff the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo gestures during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo warms up ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo plays with a ball during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan shouts for Portuguese players' autographs before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan holds a sign ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal players pose before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFlags for Portugal and Uzbekistan are displayed ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo wets his face during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers line up for the national anthems ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.

    Portugalci uzavrú účinkovanie v základnej skupine zápasom proti Kolumbii, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. Uzbekov čaká v rovnakom čase v Atlante duel proti DR Kongo.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Portugalsko - Uzbekistan

    I. polčas:

    Reprezentanti Portugalska si chceli napraviť chuť po remíze s DR Kongo (1:1) a od úvodných minút išli za víťazstvom.

    Kapitán Portugalska Ronaldo zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela a v 6. minúte otvoril skóre - 1:0.

    Portugalci mali hru pod kontrolou a súperovi veľa nedovoľovali. V 17. minúte sa dostali k priamemu kopu, z ktorého brankár Nematov čakal skôr strelu od Ronalda a moment prekvapenia ideálne využil Mendes - 2:0.

    Outsider sa mohol vrátiť do zápasu po polhodine hry. Ganiev efektne trafil spoza šestnástky, no VAR odhalil jeho faul, ktorý prechádzal tomuto momentu.

    Ešte do prestávky stihol Ronaldo zvýšiť na 3:0, keď sa dostal za obranu súpera po prihrávke Fernandesa a strelil svoj jubilejný 10. gól na svetových šampionátoch.

    II. polčas:

    Portugalský kapitán mohol v 51. minúte dokonať hetrik, keď narobil starosti brankárovi Nematovovi v rozohrávke, ale gól z toho nebol.

    Uzbecký brankár vyhral vzájomný súboj aj o necelých desať minút, keď včas vybehol proti šanci Portugalčana.

    Favorit zápasu pridal štvrtý gól po hodine hry, keď sa lopta v skrumáži po rohovom kope odrazila do brány od Uzbeka Chusanova - 4:0.

    Ronaldo sa snažil o tretí gól, viackrát sa dostal do sľubnej pozície, ale do streleckej listiny sa už nezapísal.

    V 87. minúte sa to podarilo striedajúcemu Leaovi, na ktorého v šestnástke zabudla obrana súpera - 5:0.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 13

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    5 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

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    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Ronaldo písal históriu a naštartoval Portugalsko. Uzbekistan dostal poriadnu facku