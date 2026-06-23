    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina K
    Houston
    19:00
    Uzbekistan
    Uzbekistan

    Základná zostava bez Ronalda? Tréner Portugalska nechce prezradiť, aké má plány

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 08:40
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    Nemôžem komentovať nič smerom k zostave, povedal novinárom.

    Tréner Portugalska Roberto Martinez nechcel odpovedať na otázku, či v druhom vystúpení jeho tímu na majstrovstvách sveta zaradí do základnej zostavy Cristiana Ronalda.

    Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez nechcel odpovedať na otázku, či v druhom vystúpení jeho tímu na majstrovstvách sveta zaradí do základnej zostavy Cristiana Ronalda.

    Portugalčania sa ocitli pod paľbou kritiky za prekvapivú remízu 1:1 s Konžskou demokratickou republikou v úvodnom vystúpení v rámci K-skupiny.

    Hlavným terčom bol 41-ročný Ronaldo, ktorý bol najčastejším cieľom pri ofenzívnych aktivitách tímu. Pred druhým zápasom sa dostala do popredia téma, či by samotný hráč nemal začínať na lavičke.

    „Nemôžem komentovať nič smerom k základnej zostave, pretože som o tom nehovoril s mojimi hráčmi. Nechcem verejne komunikovať nič, čo by nebolo s nimi prediskutované. Nič sa nemení, identifikovali sme to, kde sme robili chyby, čo je potrebné zmeniť. Žiaden tím neodohrá na úvod perfektný zápas,“ citovala agentúra DPA Martineza.

    Portugalsko nastúpi v utorok 23. júna o 19.00 h na súboj s Uzbekistanom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky skupiny K na MS vo futbale 2026

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    dnes 10:27
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    Domov»MS vo futbale 2026»Základná zostava bez Ronalda? Tréner Portugalska nechce prezradiť, aké má plány