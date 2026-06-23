Základná zostava bez Ronalda? Tréner Portugalska nechce prezradiť, aké má plány

Tréner Portugalska Roberto Martinez nechcel odpovedať na otázku, či v druhom vystúpení jeho tímu na majstrovstvách sveta zaradí do základnej zostavy Cristiana Ronalda.
Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez nechcel odpovedať na otázku, či v druhom vystúpení jeho tímu na majstrovstvách sveta zaradí do základnej zostavy Cristiana Ronalda.
Portugalčania sa ocitli pod paľbou kritiky za prekvapivú remízu 1:1 s Konžskou demokratickou republikou v úvodnom vystúpení v rámci K-skupiny.
Hlavným terčom bol 41-ročný Ronaldo, ktorý bol najčastejším cieľom pri ofenzívnych aktivitách tímu. Pred druhým zápasom sa dostala do popredia téma, či by samotný hráč nemal začínať na lavičke.
„Nemôžem komentovať nič smerom k základnej zostave, pretože som o tom nehovoril s mojimi hráčmi. Nechcem verejne komunikovať nič, čo by nebolo s nimi prediskutované. Nič sa nemení, identifikovali sme to, kde sme robili chyby, čo je potrebné zmeniť. Žiaden tím neodohrá na úvod perfektný zápas,“ citovala agentúra DPA Martineza.
Portugalsko nastúpi v utorok 23. júna o 19.00 h na súboj s Uzbekistanom.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky skupiny K na MS vo futbale 2026
| Skupina K | Matchday 7
| Skupina K | Matchday 7
| Skupina K | Matchday 13
| Skupina K | Matchday 13
| Skupina K | Matchday 17
| Skupina K | Matchday 17