    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina K
    Houston
    19:00
    Uzbekistan
    Uzbekistan

    Portugalci chcú proti Uzbekom odčiniť zlý štart, tréner sa zastáva Ronalda

    Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 08:30
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    Portugalský kapitán odohral na MS či ME desiaty zápas za sebou bez streleného gólu.

    Futbalisti Portugalska nastúpia v utorok o 19.00 SELČ v Houstone na svoj druhý zápas na majstrovstvách sveta v K-skupine proti Uzbekistanu s cieľom odčiniť úvodnú remízu 1:1 s DR Kongo.

    Uzbeci v historicky prvom dueli na svetovom šampionáte prehrali s Kolumbiou 1:3.

    Po portugalskom zaváhaní s africkým tímom sa zniesla vlna kritiky na adresu kapitána Cristiana Ronalda, ktorý ani raz nevystrelil do priestoru brány. Tréner Roberto Martinez sa ho však zastal.

    „Ak chcete v dôležitých zápasoch vsietiť góly, potrebujete mať na ihrisku Cristiana Ronalda. Jeho skúsenosti a prehľad v šestnástke sú na nezaplatenie. Nedávalo to zmysel stiahnuť ho z ihriska. Počas zápasu s DR Kongo nedostával až toľko lôpt, no snažil sa pracovať pre tím,“ zdôraznil Španiel pre portugalské médiá.

    Portugalsko - Uzbekistan

    predpokladané zostavy:

    Portugalsko: D. Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Silva, Fernandes, Neto - Ronaldo

    Uzbekistan: Jusupov - Abdullajev, Chusanov, Ašurmatov, Urozov - Nasrullajev, Šukurov, Mozgovoj, Karimov - Fajzullajev, Šomurodov

    rozhodujú: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.), Štadión NRG (Houston)

    Pre Ronalda to bol desiaty zápas za sebou bez streleného gólu na záverečných turnajoch MS a ME. Doposiaľ posledný vsietil ešte na MS 2022 v Katare, keď skóroval z penalty v základnej skupine proti Ghane.

    Portugalský obranca Ruben Dias označil kritiku svojej futbalovej reprezentácie a Ronalda iba za mediálny „humbug“.

    „Cristiano dostáva veľa pozornosti a je stále v jej centre. Každý z nás, vrátane Ronalda, je zvyknutý vyrovnávať sa s týmto mediálnym tlakom. Poznáme to z našich klubov, z národného tímu, z majstrovstiev sveta aj z európskych súťaží,“ povedal 29-ročný Dias na tlačovej konferencii.

    Uzbekistan nestačil v ouvertúre na favorizovanú Kolumbiu, o ktorej triumfe rozhodol útočník Luis Diaz z Bayernu Mníchov. Taliansky tréner Fabio Cannavaro bol však s výkonom nováčika šampionátu spokojný.

    „Myslím, že sme odohrali dobrý zápas proti kvalitnému súperovi, na MS to však niekedy nestačí na to, aby ste získali body. Zaplatili sme za chyby. Som však na chalanov hrdý, lebo sa nevzdali a bojovali až do konca. Každý zápas na tomto turnaji je pre nás veľkou školou,“ konštatoval majster sveta z roku 2006 pre fifa.com.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny K na MS vo futbale 2026

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Portugalci chcú proti Uzbekom odčiniť zlý štart, tréner sa zastáva Ronalda