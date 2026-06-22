Portugalci chcú proti Uzbekom odčiniť zlý štart, tréner sa zastáva Ronalda

Futbalisti Portugalska nastúpia v utorok o 19.00 SELČ v Houstone na svoj druhý zápas na majstrovstvách sveta v K-skupine proti Uzbekistanu s cieľom odčiniť úvodnú remízu 1:1 s DR Kongo.
Uzbeci v historicky prvom dueli na svetovom šampionáte prehrali s Kolumbiou 1:3.
Po portugalskom zaváhaní s africkým tímom sa zniesla vlna kritiky na adresu kapitána Cristiana Ronalda, ktorý ani raz nevystrelil do priestoru brány. Tréner Roberto Martinez sa ho však zastal.
„Ak chcete v dôležitých zápasoch vsietiť góly, potrebujete mať na ihrisku Cristiana Ronalda. Jeho skúsenosti a prehľad v šestnástke sú na nezaplatenie. Nedávalo to zmysel stiahnuť ho z ihriska. Počas zápasu s DR Kongo nedostával až toľko lôpt, no snažil sa pracovať pre tím,“ zdôraznil Španiel pre portugalské médiá.
Portugalsko - Uzbekistan
predpokladané zostavy:
Portugalsko: D. Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Silva, Fernandes, Neto - Ronaldo
Uzbekistan: Jusupov - Abdullajev, Chusanov, Ašurmatov, Urozov - Nasrullajev, Šukurov, Mozgovoj, Karimov - Fajzullajev, Šomurodov
rozhodujú: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.), Štadión NRG (Houston)
Pre Ronalda to bol desiaty zápas za sebou bez streleného gólu na záverečných turnajoch MS a ME. Doposiaľ posledný vsietil ešte na MS 2022 v Katare, keď skóroval z penalty v základnej skupine proti Ghane.
Portugalský obranca Ruben Dias označil kritiku svojej futbalovej reprezentácie a Ronalda iba za mediálny „humbug“.
„Cristiano dostáva veľa pozornosti a je stále v jej centre. Každý z nás, vrátane Ronalda, je zvyknutý vyrovnávať sa s týmto mediálnym tlakom. Poznáme to z našich klubov, z národného tímu, z majstrovstiev sveta aj z európskych súťaží,“ povedal 29-ročný Dias na tlačovej konferencii.
Uzbekistan nestačil v ouvertúre na favorizovanú Kolumbiu, o ktorej triumfe rozhodol útočník Luis Diaz z Bayernu Mníchov. Taliansky tréner Fabio Cannavaro bol však s výkonom nováčika šampionátu spokojný.
„Myslím, že sme odohrali dobrý zápas proti kvalitnému súperovi, na MS to však niekedy nestačí na to, aby ste získali body. Zaplatili sme za chyby. Som však na chalanov hrdý, lebo sa nevzdali a bojovali až do konca. Každý zápas na tomto turnaji je pre nás veľkou školou,“ konštatoval majster sveta z roku 2006 pre fifa.com.
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Program skupiny K na MS vo futbale 2026
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