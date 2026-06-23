Svetové esá idú vo veľkom štýle. Ťahá ich génius, ktorý sa prechádza a najviac kazí

Mohlo sa zdať, že jeho čas sa už pomaly napĺňa. Lionel Messi zajtra oslavuje 39. narodeniny a futbalové publikum ho sleduje v americkej MLS, súťaži s pochybnou povesťou, ktorú sotva niekto považuje za jednu z elitných na svete.
Namiesto pokojného dohrávania kariéry však Argentínčan rozpútal na majstrovstvách sveta generačný súboj.
Na druhej strane Kylian Mbappé, 27-ročný fenomén modernej éry, Erling Haaland, fyzický úkaz z Nórska, a Harry Kane, komplexný líder Anglicka.
Všetci štyria vstúpili do šampionátu veľkolepo. A všetci majú pred sebou rovnaký cieľ – Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca MS a možno aj rekord, ktorý sa desaťročia zdal nedotknuteľný.
Argentína strelila v úvodných dvoch zápasoch päť gólov. Všetkých päť dal Lionel Messi.
Najskôr hetrikom zostrelil Alžírsko, následne dvoma zásahmi rozhodol duel proti Rakúsku (2:0). Celkovo má na konte 18 gólov na majstrovstvách sveta a osamostatnil sa na čele historického poradia strelcov.
Väčšinu po dovŕšení 35 rokov
Stal sa iba tretím hráčom, ktorému sa podarilo na MS skórovať šesť zápasov za sebou. Pred ním to dokázali len Jairzinho a Just Fontaine.
Až 12 z jeho 18 gólov na svetových šampionátoch pritom strelil Messi po dovŕšení 35 rokov. To je samo osebe rovnaký počet zásahov, aký zaznamenal Pelé v 14 zápasoch na štyroch turnajoch.
Je najlepším strelcom turnaja. Hneď za ním sú Erling Haaland a Kylian Mbappé, ktorí majú po štyri góly. Sú to hviezdne vojny.
Dáta zo zápasu proti Rakúsku dokonale vystihujú Messiho futbalový paradox.
Kapitán Argentíny bol z pohľadu objemu práce jedným z najmenej aktívnych hráčov na ihrisku. Zo základnej zostavy nabehal najmenej metrov – 7904,9 metra. Až 63 percent svojho pohybu strávil v Zóne 1 (0-7 km/h), teda chôdzou alebo veľmi pomalým poklusom.
Pre porovnanie, Alexis Mac Allister nabehal 11 664,3 metra a Rakúšan Nicolas Seiwald 11 832,6 metra. Dokonca aj Lautaro Martínez, ktorý odohral o približne polhodinu menej, prekonal Messiho výkon s hodnotou 7925,1 metra.
Paradox menom Messi
Najväčší rozdiel sa ukázal v Zóne 2 (7- 15 km/h), teda pri pokluse. Messi v nej nabehal iba 1,5 kilometra, zatiaľ čo Mac Allister či Seiwald absolvovali štyri až päť kilometrov.
1.
Harry Kane
Anglicko
11 598,2 m
2.
Erling Haaland
Nórsko
10 218,9 m
3.
Kylian Mbappé
Francúzsko
8679,1 m
4.
Lionel Messi
Argentína
7904,9 m
S maximálnou rýchlosťou 29,7 km/h patril medzi najmenej dynamických hráčov zápasu. Rovnakú hodnotu dosiahol Lisandro Martínez. Najrýchlejší bol Julián Álvarez (33,7 km/h), z Rakúšanov Marcel Sabitzer (32,7 km/h).
Messi zaznamenal 31 šprintov. V najvyššej rýchlostnej zóne (25 km/h a vyššie) absolvoval len 94,8 metra. Trebárs striedajúci Julián Álvarez napriek oveľa kratšiemu času (hral asi 30 min.) na ihrisku zaznamenal v 5. zóne 134 metrov, Enzo Fernandez dokonca 256 m.
A napriek tomu rozhodol. Messi vyslal sedem striel – všetky ľavou nohou. Dvakrát skóroval a mohol aj viac. V ôsmej minúte zahodil pokutový kop, v 31. minúte mu gólovú strelu zblokovala obrana a v 97. minúte tesne minul z priameho kopu.
Predviedol sedem progresívnych behov s loptou, šesť úspešných obídení súpera a jedno vniknutie do nebezpečného priestoru.
Skazil veľa lôpt
Zo 40 prihrávok ich 29 našlo adresáta (72 percent). Pokúsil sa o 12 prihrávok prekonávajúcich línie súpera, úspešných bolo sedem.
Celkovo urobil 27 ponúk na prevzatie lopty, pričom spoluhráči mu adresovali 22 prihrávok. Najčastejšie sa pohyboval pred obrannou líniou a medzi líniami – v oboch priestoroch desaťkrát. Štyrikrát si nabiehal za obranu.
Dvakrát získal držanie lopty pre svoj tím, vyhral sedem súbojov, pridal dva úspešné sklzy a dva zblokované pokusy súpera.
Pri distribúcii lopty síce pokazil 11 prihrávok, najviac zo všetkých argentínskych hráčov základnej zostavy, a päťkrát neúspešne skúšal prekonávať súperove línie, no zároveň patril medzi najodvážnejších tvorcov hry.
1.
Erling Haaland
Nórsko
35,2 km/h
2.
Kylian Mbappé
Francúzsko
33,4 km/h
3.
Harry Kane
Anglicko
31,1 km/h
4.
Lionel Messi
Argentína
29,7 km/h
Messi tak opäť potvrdil, že jeho genialita sa už dávno nemeria počtom nabehaných kilometrov či intenzitou pohybu. Energiu si šetrí na rozhodujúce okamihy. A práve v nich zostáva bezkonkurenčný.
Tri cesty ku genialite
Komplexné porovnanie Lionela Messiho, Erlinga Haalanda a Kyliana Mbappého ukazuje tri úplne odlišné herné štýly.
Všetci traja strelili v druhom zápase po dva góly.
Kylian Mbappé bol najaktívnejším strelcom s ôsmimi pokusmi. Skóroval pravou aj ľavou nohou.
Messi vyslal sedem striel, všetky ľavačkou, no ako jediný nepremenil penaltu.
Erling Haaland bol najefektívnejší. Na dva góly mu stačilo päť streleckých pokusov. Skóroval ľavou nohou aj pravou.
Distribúcia a tvorba hry
Mbappé dominoval v presnosti prihrávok – dosiahol 92-percentnú úspešnosť a bol stopercentný pri prekonávaní línií súpera (9 z 9).
Messi bol najodvážnejším tvorcom hry. Pokúsil sa o 12 prihrávok za línie, z ktorých uspel v siedmich.
Haaland sa do kombinácie zapájal minimálne. Z ôsmich prihrávok skompletizoval päť a ani raz úspešne neprekonal súperovu líniu.
Mbappé bol motorom ofenzívy. Predviedol 12 progresívnych behov, deväť úspešných obídení súpera a rekordných 61 ponúk na prevzatie lopty.
Haaland sa sústredil najmä na nábehy za obranu. Desať zo svojich štrnástich ponúk smerovalo práve tam.
Fyzické parametre
Najviac nabehal Haaland – 10 218,9 metra. Mbappé absolvoval 8679,1 metra.
Messi uzatváral poradie s 7904,9 metra.
Haaland dosiahol maximálnu rýchlosť 35,2 km/h, Mbappé 33,4 km/h a Messi 29,7 km/h. Dnes je na svetovej scéne podmienka, aby útočník pravidelne presahoval minimálne hranicu 30 km/h.
Mbappé vykonal najviac šprintov – 46. V najvyššej rýchlostnej zóne (25 km/h a vyššie) nabehal 250 metrov, čo je takmer trojnásobok Messiho hodnoty.
Haaland vyhral päť vzdušných súbojov. Mbappé až 27 - krát napádal defenzívu súpera, čím ju dostal pod tlak.
Záver? Mbappé pôsobí ako najkomplexnejší moderný útočník kombinujúci extrémnu rýchlosť s takmer dokonalou distribúciou. Haaland je fyzicky dominantný predátor s obrovským akčným rádiusom. Messi zostáva efektívnym tvorcom hry, ktorý kráča väčšinu zápasu, no udrie v rozhodujúcom okamihu.
Kane: Anglický motor
Do boja o Zlatú kopačku patrí aj tridsaťdvaročný Harry Kane.
Angličan skóroval dvakrát proti Chorvátsku a dnes ho čaká duel proti Ghane.
Štatistiky z víťazstva 4:2 ukazujú Kanea v úplne inom svetle, než aké býva spájané s tradičným hrotovým útočníkom.
Kapitán Anglicka patril medzi najpracovitejších hráčov na ihrisku. Nabehal 11 598,2 metra a dosiahol maximálnu rýchlosť 31,1 km/h.
Svoj výkon korunoval dvoma gólmi – najprv premenil penaltu a následne skóroval hlavou po rohovom kope.
Celkovo vyslal sedem striel – štyri pravou nohou a tri hlavou. Okrem gólov mal nepresný pokus hlavou, jednu strelu zneškodnil brankár a ďalšie dva pokusy skončili mimo bránky.
Komplexný líder
Urobil 15 ponúk na prevzatie lopty, pričom spoluhráči ho našli štyrikrát. Päťkrát sa pohyboval medzi líniami, štyrikrát si nabiehal za obranu a štyrikrát sa ponúkal pred obrannou líniou.
Pridal jedno úspešné obídenie súpera a jeden progresívny beh s loptou.
V obrane zaznamenal štyri zachytené lopty, dva bloky, šesť odkopov a 11 krát dostal súperovu defenzívu pod tlak. Vyhral tri vzdušné aj tri osobné súboje.
Dáta tak potvrdzujú, že Kane nebol iba zakončovateľom v šestnástke, ale komplexným lídrom, ktorý ovplyvňoval dianie prakticky vo všetkých fázach hry.
Padne Fontaineov rekord?
Vznáša sa nad tým všetkým otázka, ktorá sprevádza každý ďalší zápas týchto kanonierov.
Padne rekord Justa Fontaina?
Francúzsky útočník stojí v historických tabuľkách osamotene. Na majstrovstvách sveta vo Švédsku v roku 1958 nastrieľal neuveriteľných 13 gólov v iba šiestich zápasoch.
Nikto sa k nemu v modernej ére výraznejšie nepriblížil.
Najlepšie výkony v tomto storočí predviedli Brazílčan Ronaldo (2002) a Mbappé s ôsmimi gólmi.
Majstrovstvá sveta 2026 však prinášajú viac zápasov než kedykoľvek predtým. Zavedenie šestnásťfinálovej fázy a potenciálne menej náročné skupiny zvyšujú pravdepodobnosť, že niekto Fontaineov rekord ohrozí.
Tím, ktorý sa dostane až do finále, odohrá osem zápasov. Hráčovi z takého mužstva by stačil priemer 1,63 gólu na stretnutie, aby sa minimálne vyrovnal legendárnemu Francúzovi.
Vysoké tempo
Fontaine bol kráľom jediného turnaja. Jeho trinásť gólov v šiestich zápasoch dodnes predstavuje nedostižný rekord. Len v súboji o tretie miesto zahanbil Nemcov štyrmi presnými zásahmi a spoluhráči ho po záverečnom hvizde nosili na pleciach.
„V porovnaní s dneškom sme mali ťažkú loptu, hrozné kopačky a amatérsku prípravu. Ja som sa však cítil na vrchole. V Remeši som zarábal dosť peňazí, bol som svojím vlastným pánom a nikto ma nemohol zastaviť,“ spomínal neraz.
O dva roky neskôr však ukončil kariéru. Dvakrát si nešťastne zlomil ľavú nohu a nechcel si nechať ďalej ničiť telo.
Vo francúzskej reprezentácii pritom dosiahol bilanciu, ktorá pôsobí rovnako neuveriteľne ako jeho rekord zo Švédska – v 21 zápasoch strelil 30 gólov.
A dnes sa za ním ženú Messi, Mbappé, Haaland a Kane. Každý predstavuje inú predstavu o dokonalom útočníkovi. Jeden kráča, druhý lieta, tretí búra obrany silou a štvrtý pracuje ako motor celého tímu.
Jedno však majú spoločné: po dvoch zápasoch majú tempo, ktoré môže prepísať dejiny.