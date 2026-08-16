    Organizátori ME zrušili medailové ceremoniály a zastavili dopravu. Dôvodom bol policajný zásah

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
    ČTK|16. aug 2026 o 13:07
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    Bezpečnostný incident na ME v atletike v Birminghame zastavil kyvadlovú dopravu.

    Policajný zásah na atletických majstrovstvách Európy po sobotňajšom večernom programe zastavil na desiatky minút kyvadlovú dopravu, ktorú na cestu zo štadióna využívajú diváci aj ďalší aktéri pôsobiaci na šampionáte v Birminghame.

    Organizátori zverejnili vyhlásenie, že bol zatknutý "tridsiatnik podozrivý z podvodu".

    Náznak problémov sa objavil už pred koncom pretekov, keď organizátori vzhľadom na "nepredpokladané okolnosti" zrušili všetky medailové ceremoniály, ktoré sa konajú v areáli vedľa štadióna.

    Týkalo sa to aj slávnostného vyhlásenia mužského oštepu a ženskej štvrtky, kde ale českí reprezentanti Jakub Vadlejch a Lurdes Gloria Manuel na medaily nedosiahli.

    Fanúšikovia oslavujúci úspechy svojich športovcov v areáli zostať mohli a autobusy nejaký čas odchádzali, takže napríklad česká výprava sa podľa informácií ČTK dostala zo štadióna na hotel bez problémov.

    Autobusy stáli, tisícky ľudí čakalo v chlade 

    Zhruba o 22.30 h miestneho času, teda asi 45 minút po skončení finálového bloku, sa všetky autobusy kyvadlovej dopravy zastavili.

    Ľudia dostali informáciu o bezpečnostnom incidente a zásahu bezpečnostných zložiek s tým, že nie je jasné, kedy sa autobusy budú môcť pohnúť.

    V tom čase ešte na odvoz čakali tisícky fanúšikov a napríklad aj novinári, ktorí sa potrebovali dostať na hotel.

    Parkovisko so stanovišťami autobusov bolo uzavreté, nesmeli naň ani vojsť prázdne autobusy z centra.

    Pre osobné autá zákaz neplatil. Zástupcovia médií a členovia usporiadateľského tímu, ktorí sú ubytovaní v oficiálnych hoteloch, dostali v chladnom počasí možnosť schovať sa do niektorého z voľných autobusov.

    Doprava bola obnovená po pol dvanástej miestneho času.

    Organizátori vysvetlili dôvody zastavenia dopravy

    Usporiadatelia dnes vydali vyhlásenie s vysvetlením dôvodov tohto opatrenia.

    "Doprava bola pozastavená, kým neboli vykonané potrebné bezpečnostné opatrenia, zatiaľ čo polícia zatýkala tridsiatnika pre podozrenie z podvodu," uviedli.

    Evakuácia štadióna v závere maratónu

    Ďalšie problémy sa objavili dnes, keď bola v závere maratónu nariadená evakuácia štadióna, odkiaľ závod v centre mesta komentovala napríklad aj Česká televízia.

    Súťažný program dnes bude na štadióne až večer. Ako posledná česká atlétka bude v hre Kristína Sasínek Mäki vo finále pretekov na 1500 m.

    Atletika

    Atletika

      Ilustračná fotografia.
      Ilustračná fotografia.
      Organizátori ME zrušili medailové ceremoniály a zastavili dopravu. Dôvodom bol policajný zásah
      dnes 13:07
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