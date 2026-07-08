    Finále MS bude mať polčasovú šou roka. Na pódiu sa stretnú najväčšie hudobné hviezdy

    Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu
    Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 21:30
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    Výťažok pôjde na pomoc deťom pri prístupe k vzdelaniu a futbalu.

    V prestávkovej šou počas finále majstrovstiev sveta vo futbale vystúpi spolu s Madonnou, Shakirou či skupinou BTS aj Justin Bieber.

    Jedenásťminútové vystúpenie vytvorené Chrisom Martinom zo skupiny Coldplay podporí fond FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý zbiera 100 miliónov dolárov na pomoc deťom pri prístupe k vzdelaniu a futbalu.

    Okrem Biebera oznámila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) aj ďalšie hudobné hviezdy, ktoré 19. júla vystúpia na MetLife Stadium v East Rutherforde.

    Účinkovať bude aj Burna Boy, ktorý spolu so Shakirou vystupoval aj na otváracom ceremoniáli v Mexico City.

    Predstavia sa aj venezuelský dirigent Gustavo Dudamel či zbor žiakov základnej školy zo Staten Islandu v New Yorku pod názvom PS22. K nim sa pridá aj Coldplay.

    „Svetový šampionát spája svet spôsobom, akým to nedokáže nič iné. Som vďačný, že môžem byť súčasťou tejto polčasovej šou s charitatívnym cieľom,“ citovala Biebera agentúra AP.

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