Veľká väčšina športovcov si meria svoje štatistiky, chce vedieť, v akej je kondiícii.
Preto zamieria do Národného športového centra, kde sa podrobia spiroergometrickému vyšetreniu.
Jedným z fyzioterapeutov je aj TOMÁŠ TOLKUNOV, ktorý bol hosťom podcastu SportNEAT.
Hovoril o tom, ako takéto vyšetrenie prebieha, čo presne znamenajú sledované pojmy alebo čo sa deje s telom pri športových aktivitách.
Čo je to spiroergometria a čo všetko dokáže o našom tele prezradiť?
Spiroergometria je spojením dvoch slov – spirometria (meranie dýchacích parametrov) a ergometer (záťažový test). Primárne slúži na zistenie vytrvalostných parametrov, ako je napríklad maximálna spotreba kyslíka (VO2 max). Ergometer sa vždy volí podľa špecificity daného športu.
Pre veslárov je to veslársky trenažér, pre cyklistov bicyklový ergometer a pre bežcov bežecký pás. Pre ľudí, ktorí majú problémy s kĺbmi a limitujú ich nárazy pri behu, vieme spraviť chodecký protokol so zvyšujúcim sa sklonom pásu.
Existuje dokonca aj prenosná spiroergometria (napr. VO2 Master), ktorú je možné využiť priamo v teréne počas športovej záťaže (futbal, hokej).
Ako vyzerá spiroergometrické vyšetrenie v praxi a ako prebieha testovanie bežcov?
Najpočetnejšou skupinou na diagnostike sú práve bežci, no test na páse absolvujú aj iní športovci (napríklad boxeri). Na začiatku potrebujeme vstupné parametre – výšku a váhu.
Športovec absolvuje vyšetrenie InBody (telesné zloženie – pomer tukov, svalov a prípadné svalové disbalancie). Po krátkej interpretácii výsledkov sa športovec rozbehá a rozcvičí, kým my nakalibrujeme prístroje. Následne ide test do maxima.
Rýchlosť pásu stupňujeme na základe predbežnej výkonnosti (napr. štart na 7 km/h a každú minútu zvýšenie o 1 km/h). Test trvá zvyčajne 10 až 12 minút. Keď už človek nevládze, odskočí z pásu, prístroj vypneme a z nameraných dát určíme tréningové zóny.
Je spiroergometria vhodná aj pre úplných začiatočníkov, alebo by nad ňou mali uvažovať až pokročilejší bežci?
Na diagnostiku chodia aj úplní začiatočníci, no osobne im to hneď na úvode neodporúčam. Začiatočník by sa mal najprv naučiť vnímať vlastné pocity – rozlíšiť ľahký beh, strednú a ťažkú intenzitu.
Vyšetrenie má najväčší zmysel vtedy, keď človek športuje konzistentne a dlhodobejšie, no dostal sa do bodu, kedy sa nevie ďalej zlepšovať (ani zvyšovaním tréningového objemu či zaradením intervalov). Vtedy je fajn prísť, pozrieť sa na dáta, nájsť limitácie a nastaviť odporúčania.
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Slúži toto vyšetrenie hlavne na nastavenie tréningových zón a ako s nimi pracovať v dennom tréningu?
Áno, na základe vydychovaných respiračných parametrov vieme presne určiť tréningové zóny. Dôležité je však spájať dáta so subjektívnym pocitom. Ak sa napríklad človek zložito nevyspí (spal menej ako 5 hodín), nemá zmysel tlačiť plánovaný ťažký intervalový tréning do červených čísel, ale radšej zvoľniť.
Cieľom vytrvalostného tréningu je bežať čo najdlhšie a čo najviac uvoľnene. Zbytočné preťažovanie od začiatku lepšie výsledky na 5 či 10 km neprinesie.
Čo presne znamená pojem VO2 max, ako súvisí so zdravím a aký je rozdiel medzi hodnotou z hodiniek a z diagnostiky?
VO2 max vyjadruje, koľko kyslíka dokáže vaše telo využiť na aktívnu prácu v maxime, prepočítané na kilogram telesnej hmotnosti. Dôležitejší než samotné číslo je však reálny športový výkon.
Ľudia s vyšším VO2 max majú všeobecne nižšie riziko chorôb a bývajú zdravší. Hodnota z inteligentných hodiniek môže s realitou celkom dobre korelovať (rozdiel býva okolo 2 ml/kg/min), no závisí to od toho, či hodinky nosíte neustále, či trénujete do maxima aj na pretekoch a akú máte dýchaciu kapacitu (napr. plavci majú efektivitu dýchania inú). Najpresnejšie zóny však získate odborným vyšetrením.
Akým ďalším ukazovateľom by sa mali amatérski športovci venovať okrem VO2 max?
Veľmi dôležité je telesné zloženie. Pri tréningu je fajn sledovať pulzovú frekvenciu, ale najmä subjektívne pocity – ako sa cítim pri behu a na druhý deň po ňom. Ak sa človek cíti dobre len tesne po dobehu vďaka endorfínom, no na druhý deň je zničený, tréning nebol nastavený správne.
Čo v praxi znamenajú pojmy aeróbny a anaeróbny prah?
Aeróbny prah (Zóna 2) je prvá fyziologická zmena v tele. Telo pri nej využíva ako primárny zdroj energie tuky a človek v nej dokáže fungovať dlhodobo (niekoľko hodín). Pre bežnú populáciu to môže byť rýchlejšia chôdza, turistika alebo ľahká cyklistika s deťmi.
Anaeróbny prah predstavuje hlavnú fyziologickú hranicu. Po jej prekročení telo nevydrží pracovať veľmi dlho. U trénovaných športovcov ide o výkon, ktorý dokážu udržať približne 1 hodinu.
Čo sa deje s telom, ak na pretekoch strávime veľa času v zóne 5 a prečo sú tepové zóny u každého iné?
Dlhý pobyt v zóne 5 výrazne predlžuje dobu zotavenia, čo narúša konzistentnosť tréningu. Často však hodinky ukazujú zónu 5 len z dôvodu vyplaveného adrenalínu, stresu, kofeínu alebo predpretekového oddychu.
Tepová frekvencia je vysoko individuálna. Ženy majú fyziologicky menšie srdce, preto mávajú vyšší pulz – práve im najviac pomáha beh v nižších intenzitách, pri ktorých srdce mierne hypertrofuje (zväčší sa) a pulz pri behu klesne.
Čo spraviť s výsledkami spiroergometrie a ako by mal vyzerať správny vytrvalostný tréning?
Výsledky je ideálne ukázať trénerovi, prípadne si prečítať odporúčania v správe. Väčšina tréningového objemu na budovanie vytrvalosti musí prebiehať v ľahkej intenzite (Zóna 1 a Zóna 2).
Ak chceme posúvať výkonnosť, pridávajú sa úseky v strednej intenzite okolo anaeróbneho prahu. Profesionáli trénujú VO2 max intenzitu približne 10 % nad anaeróbnym prahom, aby boli schopní trénovať aj nasledujúci deň.
Dokáže šprinter odbehnúť kvalitne 5 km alebo 10 km trať?
Určite nie. Šprinter potrebuje rýchlosť, silu a výbušnosť, zatiaľ čo vytrvalec stavia na aeróbnom systéme. Sú to dva rozdielne svety, ktoré idú proti sebe. Šprinterovi na 100 m chýba aeróbny základ, pretože jeho tréning prebieha v maximálnej intenzite.
Čím je najlepšie riadiť tréning a ako laicky spoznáme, v akej zóne sa nachádzame?
V profi športe je dobré spájať tréningové zóny a tempo so subjektívnym pocitom. Laik spozná zóny podľa schopnosti rozprávať: v Zóne 1 a 2 dokáže plynule rozprávať celú dobu aktivity, v Zóne 3 dokáže povedať súvisle jednu-dve vety a v Zóne 4 a 5 (anaeróbny prah / VO2 max) vie povedať sotva tri slová, musí sa nadýchnuť a nastáva výrazné zadýchanie.
Ako často absolvovať diagnostiku a aké sú najčastejšie chyby rekreačných bežcov?
Rekreačným bežcom postačuje vyšetrenie raz ročne (alebo pri subjektívnom posune, keď pri rovnakom tempe klesne tep napríklad zo 170 na 150). Profesionáli chodia 2 až 3-krát do roka.
Najčastejšou chybou rekreačných bežcov je, že poznajú len jednu intenzitu – bežný beh rovnakým tempom (napr. 5:30 min/km) a zbytočne tlačia do vysokej intenzity. Tréning treba pestrovať (napr. 2x týždenne ľahký beh, 2x intervaly) a nezabúdať na odpočinok, ktorý je najdôležitejšou časťou progresu.
Sú ľudia posadnutí hodinkami a aké riziko hrozí pri rýchlom prechode na polmaratón?
Áno, ľudia sú dnes často posadnutí štatistikami namiesto toho, aby si beh užili a navnímali okolie. Pri rýchlom prechode z nuly na polmaratón (napr. za 2 mesiace) hrozí vysoké riziko zranenia. Dýchací a cievny systém sa síce prispôsobia relatívne rýchlo, no kosti, šľachy a kĺby potrebujú na adaptáciu oveľa dlhší čas.
Môže mať niekto vysoké VO2 max, no bežať pomaly? A dokáže spiroergometria odhaliť choroby?
Vysoké VO2 max pri pomalšom tempe sa stáva u bývalých športovcov, ktorých telo si kapacitu pamätá (športová pamäť), no chýba im aktuálna nabehanosť. Spiroergometria slúži na diagnostiku výkonu, nie na odhaľovanie chorôb. Diagnostici nie sú lekári (ide prevažne o absolventov FTVŠ alebo fyzioterapie), preto zdravotné patológie patria do rúk lekárov.
Viem z výsledkov predpovedať maratónsky čas a čo si myslíte o tréningu pomocou umelej inteligencie?
Čas sa dá z dát odhadnúť v určitom rozmedzí, no rozhoduje tréningová príprava a deň D. Limity sú najmä v hlave. Umelá inteligencia je zaujímavý doplnok, no nemôže plne nahradiť ľudský faktor. AI nevníma aktuálne pocity, celkový stres, deficit spánku či psychickú pohodu bežca v daný deň.
Prečo v poslednom období nastal bežecký boom?
Bežecký boom nastal aj preto, že ľudia hľadajú spôsob, ako odventilovať kumulovaný pracovný a životný stres. Fyzická aktivita pomáha prečistiť hlavu.
Aká je najlepšia aktivita pre začínajúcich športovcov alebo ľudí s nadváhou?
Pri nadváhe je na začiatok šetrnejší bicykel, chôdza alebo schody, ktoré nezaťažujú kĺby tak ako nárazy pri behu. Beh je však skvelý v tom, že je nízkonákladový (stačia kvalitné tenisky) a flexibilný. Dôležité je zvyšovať tréningové zaťaženie postupne.