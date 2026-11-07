Kučerov sa k Tampe zachoval fér. Nájde si Chromiak miesto v NHL? Corski & Fenski #2

Nikita Kučerov hrá v drese Tampy Bay možno poslednú sezónu.
Nikita Kučerov hrá v drese Tampy Bay možno poslednú sezónu. (Autor: SITA/AP)
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Martin Turčin, Samuel Grega|7. nov 2026 o 07:20
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Vypočujte si druhú epizódu podcastu Corski & Fenski.

Nikita Kučerov vyhral s Tampou dva Stanleyho poháre, stal sa jednou z najväčších postáv klubovej histórie a celé roky patril vzhľadom na svoje výkony medzi najvýhodnejšie platené superhviezdy NHL.

Teraz však oznámil, že ďalšiu zmluvu s Lightning podpísať nechce.

Na prvý pohľad ďalší príbeh hviezdy, ktorá si chce vynútiť odchod. V druhej epizóde podcastu Corski & Fenski sa však redaktori Sportnetu Martin Turčin a Samuel Grega zhodujú, že Kučerovov prípad je trochu iný.

„Kučerov sa zachoval k Tampe veľmi dobre a fér. S klubom komunikoval priamo a jasne. Je v poslednom roku kontraktu a povedal, že stále bude hrať naplno,“ zaznie v podcaste.

Ruskému útočníkovi podľa jeho vlastných slov neprekážajú iba peniaze. Problémom má byť spôsob, akým s ním klub komunikoval, a pocit nedostatočného rešpektu.

Je šesťročný kontrakt s priemerným platom okolo 20 miliónov dolárov veľa za hráča, ktorý ho začne ako 34-ročný? Alebo je to primeraná cena za jedného z najlepších hokejistov svojej generácie?

A má Tampa vôbec dôvod ponáhľať sa s výmenou, keď stále patrí medzi tímy, ktoré môžu bojovať o Stanleyho pohár?

Jedna vec je istá.

„Sú tímy, ktoré si ho nemôžu dovoliť, ale nie sú tímy, ktoré by ho nechceli.“

Aj preto sa už objavujú prvé špekulácie o možných destináciách. V hre môžu byť veľké trhy aj tímy s ambíciou okamžite vyhrávať. Kučerov však môže pokojne odohrať celú sezónu v Tampe a až následne si ako voľný hráč vybrať ďalšiu zastávku kariéry.

A kým Kučerov chce zo svojho tímu odísť, Martin Chromiak by sa v tom svojom chcel udržať čo najdlhšie.

Slovenský útočník sa po rokoch na farme konečne dočkal debutu v drese Los Angeles Kings. A klub ho pri premiére rozhodne neschoval.

Chromiak nastúpil v prvom útoku, dostal výrazný priestor na presilovke a odohral viac než 17 minút. Vytvoril si niekoľko príležitostí a trafil aj konštrukciu bránky.

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Po návrate Adriana Kempeho však okamžite putoval zostavou nižšie. A práve tu vzniká otázka: Dokáže byť dostatočne platný aj v treťom či štvrtom útoku?

Premiéra Chromiaka mala aj symbolický rozmer, stal sa stým slovenským hokejistom v histórii NHL.

Kto otvorí druhú stovku?

Na záver nechýba ani pravidelná rubrika Corski & Fenski týždňa. Tentoraz prišiel jeden z najväčších kolapsov v histórii NHL a pohľad na čísla San Jose, ktoré zatiaľ nenapĺňa očakávania pred sezónou.

V 2. epizóde Corski & Fenski sa dozviete:

  • Prečo chce Nikita Kučerov po rokoch odísť z Tampy?
  • Je šesť rokov a 20 miliónov dolárov ročne za Kučerova priveľa?
  • Ktoré tímy by mohli zabojovať o jednu z najväčších hviezd?
  • Má Martin Chromiak herný profil na to, aby sa natrvalo udržal v NHL?
  • Kto by sa mohol stať 101. slovenským hráčom v NHL?

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Nikita Kučerov hrá v drese Tampy Bay možno poslednú sezónu.
Nikita Kučerov hrá v drese Tampy Bay možno poslednú sezónu.
Kučerov sa k Tampe zachoval fér. Nájde si Chromiak miesto v NHL? Corski & Fenski #2
Martin TurčinSamuel Gregadnes 07:20
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