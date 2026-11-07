Kučerov sa k Tampe zachoval fér. Nájde si Chromiak miesto v NHL? Corski & Fenski #2

Nikita Kučerov vyhral s Tampou dva Stanleyho poháre, stal sa jednou z najväčších postáv klubovej histórie a celé roky patril vzhľadom na svoje výkony medzi najvýhodnejšie platené superhviezdy NHL.
Teraz však oznámil, že ďalšiu zmluvu s Lightning podpísať nechce.
Na prvý pohľad ďalší príbeh hviezdy, ktorá si chce vynútiť odchod. V druhej epizóde podcastu Corski & Fenski sa však redaktori Sportnetu Martin Turčin a Samuel Grega zhodujú, že Kučerovov prípad je trochu iný.
„Kučerov sa zachoval k Tampe veľmi dobre a fér. S klubom komunikoval priamo a jasne. Je v poslednom roku kontraktu a povedal, že stále bude hrať naplno,“ zaznie v podcaste.
Ruskému útočníkovi podľa jeho vlastných slov neprekážajú iba peniaze. Problémom má byť spôsob, akým s ním klub komunikoval, a pocit nedostatočného rešpektu.
Je šesťročný kontrakt s priemerným platom okolo 20 miliónov dolárov veľa za hráča, ktorý ho začne ako 34-ročný? Alebo je to primeraná cena za jedného z najlepších hokejistov svojej generácie?
A má Tampa vôbec dôvod ponáhľať sa s výmenou, keď stále patrí medzi tímy, ktoré môžu bojovať o Stanleyho pohár?
Jedna vec je istá.
„Sú tímy, ktoré si ho nemôžu dovoliť, ale nie sú tímy, ktoré by ho nechceli.“
Aj preto sa už objavujú prvé špekulácie o možných destináciách. V hre môžu byť veľké trhy aj tímy s ambíciou okamžite vyhrávať. Kučerov však môže pokojne odohrať celú sezónu v Tampe a až následne si ako voľný hráč vybrať ďalšiu zastávku kariéry.
A kým Kučerov chce zo svojho tímu odísť, Martin Chromiak by sa v tom svojom chcel udržať čo najdlhšie.
Slovenský útočník sa po rokoch na farme konečne dočkal debutu v drese Los Angeles Kings. A klub ho pri premiére rozhodne neschoval.
Chromiak nastúpil v prvom útoku, dostal výrazný priestor na presilovke a odohral viac než 17 minút. Vytvoril si niekoľko príležitostí a trafil aj konštrukciu bránky.
Po návrate Adriana Kempeho však okamžite putoval zostavou nižšie. A práve tu vzniká otázka: Dokáže byť dostatočne platný aj v treťom či štvrtom útoku?
Premiéra Chromiaka mala aj symbolický rozmer, stal sa stým slovenským hokejistom v histórii NHL.
Kto otvorí druhú stovku?
Na záver nechýba ani pravidelná rubrika Corski & Fenski týždňa. Tentoraz prišiel jeden z najväčších kolapsov v histórii NHL a pohľad na čísla San Jose, ktoré zatiaľ nenapĺňa očakávania pred sezónou.
V 2. epizóde Corski & Fenski sa dozviete:
- Prečo chce Nikita Kučerov po rokoch odísť z Tampy?
- Je šesť rokov a 20 miliónov dolárov ročne za Kučerova priveľa?
- Ktoré tímy by mohli zabojovať o jednu z najväčších hviezd?
- Má Martin Chromiak herný profil na to, aby sa natrvalo udržal v NHL?
- Kto by sa mohol stať 101. slovenským hráčom v NHL?
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: