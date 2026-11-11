Amatérski športovci nie sú profesionáli. Ako v hobby športe posúvať limity? (SportNEAT podcast)

Vrcholovým športovcom pomáha nastavit správne myslenie. Je mentálnym trénerom aj najlepších slovenských tenistov Mii Pohánkovej a Alexa Molčana.
Ďalším hosťom v podcaste SportNEAT bol mentálny tréner ADAM KOCIAN, ktorý však hovoril primárne o amatérskych športovcoch.
Čo podľa Vás odlišuje zdravého, výkonnostne ambiciózneho amatéra od človeka, ktorý to s tým športom už preháňa?
Nepovedal by som, že preháňa v nejakých objemoch alebo v zaťažení. Dôležité je, aby mal športovec jasný zámer – nepozrie sa na niekoho so slovami „wau, tento zabehol maratón, tak idem teraz aj ja“, ale presne vie, prečo trénuje.
Keď má ambiciózny hobby športovec zámer zabehnúť nejakú métu, či už maratón, polmaratón alebo iné športové ciele, má to jasne štruktúrované: toto je môj cieľ a toto preň musím spraviť. Dnes existujú rôzne metódy – či už dohoda s trénerom, ktorý nastaví plán, alebo inovatívne nástroje ako ChatGPT. Človek si zadefinuje, čo chce dosiahnuť, ako na tom je a ako si naplánuje denný režim, aby cieľ dosiahol.
Je dnes medzi amatérskymi športovcami trend posúvať limity za každú cenu? Že keď vidím niekoho zabehnúť maratón pod tri hodiny, urobím všetko pre to, aby som ho zabehol aj ja?
Áno, neustále sa porovnávame s tým, čo zabehol druhý alebo aký výsledok dosiahol. Treba sa však pozrieť na to, či sú reálne možnosti taký cieľ dosiahnuť. Myslím si, že každý hobby športovec dokáže odbehnúť polmaratón, ale otázne je, za akú cenu pre svoje telo a zdravie.
Z dlhodobého hľadiska to môže mať viac negatívnych následkov než úžitku z chvíľkového pocitu hrdosti. Na vlastné telo sa musíme pozerať udržateľne, aby sme dokázali športovať dlhodobo, a nie si len splniť jeden cieľ a potom s tým prestať.
Je to spôsobené nejakou závisťou alebo nedostatkom dopamínu, že ľudia potrebujú prekonávať limity a nebehať len tak pre radosť?
To vychádza zo zámeru. Dnes sa takýto zámer vytráca, no je v poriadku, ak má každý človek vo svojom živote ambície. Ak to však porovnám s profesionálnym športom, profesionáli si športu podriaďujú celý život.
Keď si hobby športovec ide o šiestej ráno zabehať, dá vyčerpanému telu stresový impulz. O ôsmej má byť v práci, kde šesť hodín intenzívne pracuje a zapája hlavu, čo predstavuje ďalší stresový stimul.
VIDEO: Najnovší diel podcastu SportNEAT
Potom príde domov, naje sa, venuje sa deťom a ide spať.
Presne tak. Funguje v neustálom strese a vôbec nedáva pozor na regeneráciu. Hobby športovci často zabúdajú na ten najdôležitejší pilier – ako z toho nahromadeného stresu zregenerovať.
Kedy je podľa Vás správne zatnúť zuby a kedy si radšej povedať, že dnes tréning vynecháte?
Tréning treba vynechať vtedy, keď cítite, že ste vážne preťažený. Tu treba dať pozor, aby človek nešiel nezdravo proti vlastnému egu len kvôli nutkaniu športovať za každú cenu.
Ak sa cítite trošku unavený, ale odrobíte ľahší tréning, lebo vás posúva k cieľu, je to v poriadku. Ale treba počúvať svoje telo – ak ste zle spali, mali veľa stresu v práci a teraz idete na hranu bežať ťažké intervaly, vedie to k dlhodobému preťaženiu a vyhoreniu.
Dokáže to amatérsky športovec spoznať včas, že už je neskoro a regenerácia nie je dostatočná?
Stále je to o sebareflexii a počúvaní vlastného tela.
Aké signály teda môže telo vysielať?
Signálmi tela sú neustále vnútorné napätie a stres, dlhodobá únava aj po normálnom spánku, výkyvy v chuti do jedla (prejedanie sa sladkosťami pri nedostatku regenerácie alebo naopak strata chuti) a nespavosť – človek je unavený, ale nedokáže vypnúť. Tréningy si treba štruktúrovať okolo pracovného dňa a klásť dôraz na regeneráciu.
Stáva sa dosť často, že šport sa stane väčšou prioritou ako práca. Ako to môže ovplyvniť život človeka?
Šport sa môže stať prioritou. Niekedy práca nebýva hlavným pilierom života a ľudia do nej chodia len preto, aby finančne zabezpečili rodinu. Druhým pilierom by mala byť rodina a vzťahy, tretím šport.
Ak sa šport stane hlavným zámerom, je to v poriadku, ale otázkou zostáva, ako tým trpia ostatné piliere – napríklad vzťahy, ak po práci o piatej či šiestej odídete opäť športovať a obetujete rodinný čas. Pri vrcholových športovcoch tvorí šport okolo 70 percent ich života.
Preto majú vrcholoví športovci problémy, keď skončia alebo sa zrania, že sa im rúca svet.
Áno, majú problémy s identitou a mentálnym zdravím. U hobby športovcov by mal šport zaberať približne 20 až 30 percent času a energie. Je dobré si čas rozdeliť a jasne si určiť priority.
Dá sa podľa Vás presne nastaviť hranice – napríklad jeden deň venovať rodine, jeden športu – tak, aby nikto netrpel? Musia byť na tom postavené celé vzťahy?
Presne tak, treba to odkomunikovať. Komunikácia v rodine je kľúčová – rozobrať si priority, kedy sa venujem rodine, kedy sebe a kedy práci. V dnešnej dobe strácame veľa času tam, kde nechceme – na sociálnych sieťach či pri televízii. Ak zapracujeme s vlastnou pozornosťou, nebudú trpieť vzťahy, práca ani šport.
Poznáte niekoho, kto pravidelne spĺňa svoje novoročné predsavzatia?
Ťažko. Aj ja si dávam predsavzatia, ale načo čakať na začiatok roka? Zmena začína prvým krokom – tým, čo spravíte dnes a zajtra, a či to dokážete disciplinovane dodržiavať.
Načrtli ste sociálne siete – pozrime sa na aplikáciu Strava. Ako môže ovplyvňovať športovanie amatérov?
Je to veľký boom, sám som na Strave. Je super, že sa tam buduje komunita ľudí s rovnakým nastavením posúvať sa dopredu. Negatívom je, ak niekto športuje len kvôli tomu, aby to dával na Stravu a naháňal kilometre pre druhých. Ak to však nehraničí s nezdravým vzťahom k telu, vidím v tom veľa pozitív.
Je viacero prípadov, kedy influenceri dávali svoje konto na Strave profesionálnym športovcom, aby mali lepšie časy. Ako negatívne to pôsobí na sledovateľov?
Sledovatelia vidia obrovský skok influencera a chcú sa mu vyrovnať. Porovnávanie sa na základe výsledkov je najväčšie negatívum sociálnych sietí. Ak svoju vlastnú hodnotu odvodzujeme od výsledkov či followerov, je to nebezpečné. Treba si ísť vlastnou cestou a akceptovať, že výkonnostná krivka má aj výkyvy.
Na Strave si vieme sledovať tempá a tepy. Ako to celé ovplyvňuje samotný pohyb a radosť z neho?
Páči sa mi koncept gamifikácie. Vidieť dáta v reálnom čase vyvoláva dopamín a motivuje k progresu. Pokiaľ to nevzbudzuje nezdravý vzťah k športu len kvôli postovaniu, vnímam to pozitívne.
Máte príklad influencera, ktorý motivuje ľudí športovať zdravo, alebo sa pri nich stráca odborný základ?
Dnes máme fit trend, kde influenceri odporúčajú chia semienka či kolagén. Človek sa v tom pretlaku informácií stráca. Základom však zostáva tréningový stres a najlepšia regenerácia – spánok a plnohodnotná strava.
Vy komunikujete s odborníkmi. Hovoria influenceri aj pravdu, alebo sú to len omáčky?
Verím vyštudovaným odborníkom z praxe. Influenceri často len preberajú informácie z článkov bez hlbšej odbornosti. Odborníci bývajú pre masové publikum „nudní“, pretože vedu a fyziológiu treba zložito vysvetľovať, zatiaľ čo známe tváre z obrazovky majú obrovský dosah.
Stalo sa aj Vám, že ste podľahli nejakému trendu alebo si kúpili niečo od influencera?
Aj ja rád podľahnem trendu. Celý trh luxusných značiek funguje na kupovaní statusu a sebavedomia. Kupujeme si pocit a stotožňujeme sa s osobnosťou, ktorej dôverujeme.
Rieši sa dnes drahšie oblečenie či bežecké topánky?
Pri topánkach ide najmä o funkcionalitu a testovanie toho, čo sedí. U staršej generácie stále pretrváva fenomén drahých značiek a veľkých áut ako statusu, čo je prirodzený psychologický fenomén.
Čo najdôležitejšie by si mali amatéri vziať od profesionálnych športovcov?
Systém a disciplínu. Vrcholoví športovci podriaďujú celý život športovému systému.
Ako sa profesionáli vyrovnávajú s neúspechom či nevydareným zápasom?
Ťažko. Najlepší športovci sa však nezaoberajú len výhrou, ale tým, ako sa stať majstrami vo svojom obore a pracovať na konkrétnych zlepšeniach.
Ako športovca ovplyvňuje, keď sa pozerá na výkon, ale verejnosť mu vyčíta, že nevyhral?
Verejnosť ponúka banálne odôvodnenia pre komplexné neúspechy. Športovec si musí vytvoriť bublinu a sústrediť sa na svoj vlastný výkon.
Čítajú športovci komentáre na internete?
Odporúčam komentáre nečítať – píšu ich laici, stávkári a povzbudzovači z gauča. Kritickú spätnú väzbu treba prijímať len od trénerov a najbližšieho tímu.
Keď stávkári vykrikujú na kurte, ako vyhodnocujete emočné výbuchy či vyhrážky?
Emočné výbuchy vznikajú pod obrovským tlakom, preto ich nesúdim. Nenávistné správy a vyhrážky (napríklad po olympiáde) je však nutné nahlásiť príslušným orgánom a olympijskému výboru.
Aké ciele by si mal dávať amatérsky športovec?
Amatér by si mal dávať vlastné ambiciózne ciele a prekonávať svoje limity, nie sa porovnávať s profesionálmi.
Keby ste mali amatérom zakázať jednu vec, čo by to bolo?
Zakázal by som porovnávať sa s profesionálmi. Profesionáli podriaďujú športu celý svoj život.
Je lepšie trénovať konzistentne s nastaveným plánom než hrotiť tréningy bez regenerácie?
Radšej konzistentnosť a disciplínu s tým, že pri únave či strese tréning bez výčitiek vynechám.
Podľa čoho by mal amatér hodnotiť svoj progres bez dát a akú rolu hrá radosť z pohybu?
Prvoradý je zdravý pohyb a sociálny faktor – zahrať si padel, tenis či futbal v partii.
Sú bežecké kluby výhodou v dnešnej dobe?
Áno, sú to dôležité offline komunity. Podľa harvardskej štúdie prispievajú k šťastiu dve veci: zámer v živote a medziľudské vzťahy.
Má profesionálny športovec údel v oblasti vzťahov, keď sa pri príprave uzavrie do seba?
Je to údel vrcholového športovca. Stratenie niektorých vzťahov je cena za vrcholový výkon, preto pre nich vytváram komunitu športovcov.