Pobrežie Slonoviny postúpilo zo skupiny prvýkrát v histórii. Nórsko ho chce zastaviť s Haalandom

Jedným z piatich európsko-afrických súbojov v šestnásťfinále na futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade je aj duel medzi Nórskom a Pobrežím Slonoviny.
Oba tímy sú po vydarenom účinkovaní v skupinovej fáze naladené optimisticky a v utorok 30. júna od 19.00 h SELČ v Arlingtone sa chcú prebojovať do osemfinále, v ktorom sa môžu stretnúť s Brazíliou, ak päťnásobný majster sveta zdolá Japonsko.
Nóri sa dostali medzi 32 postupujúcich z 2. miesta v I-skupine. Nadviazali tak na predošlú účasť na MS, keď v roku 1998 vo Francúzsku taktiež postúpili zo skupiny.
Po víťazstvách 4:1 nad Irakom a 3:2 nad Senegalom už mali miestenku v 16-finále istú.
Tréner Stale Solbakken tak pri prehre 1:4 s Francúzskom nechal oddychovať aj najväčšiu hviezdu tímu Erlinga Haalanda, ktorý strelil na prebiehajúcom svetovom šampionáte 4 góly. Na lavičke sedel aj Martin Ödegaard.
„Z mojej strany, zo strany fyzioterapeutov, zdravotníckeho tímu aj samotných hráčov to bolo jednoznačné rozhodnutie.
Jedinou vecou, ktorú sme zvažovali, boli nórski fanúšikovia, ktorí chcú vidieť Martina a Erlinga hrať.
My však chceme na tomto turnaji zostať čo najdlhšie,“ vysvetlil Solbakken podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Kormidelník škandinávskej krajiny zároveň zložil kompliment ďalšiemu africkému súperovi, ktorý Nórov čaká: „Myslím si, že majú veľmi dobre poskladanú trojicu stredopoliarov – tvorcu hry, hráča, ktorý neustále nabieha, aj futbalistu, ktorý prináša stabilitu.
Majú tiež dvoch kvalitných krídelníkov, útočníka, ktorý dokáže podržať loptu aj nabiehať za obranu, a dvojicu mimoriadne silných stopérov.
Ich tím je veľmi kvalitný, no aj my sme silné mužstvo, keď podáme svoj najlepší výkon. Mali byť sme byť z fyzického hľadiska na rovnakej úrovni, pričom práve fyzická pripravenosť je podľa mňa jednou z ich najväčších zbraní.“
Pobrežie Slonoviny sa radí medzi deväť z desiatich afrických mužstiev, ktoré sa na MS 2026 prebojovali do vyraďovacej fázy.
V E-skupine skončilo druhé, keď zdolalo 1:0 Ekvádor, prehralo 1:2 s Nemeckom a následne zvíťazilo 2:0 nad Curacaom, pričom o oba góly sa v záverečnom vystúpení v skupine postaral 31-ročný krídelník španielskeho Villarrealu Nicolas Pepe.
„Je jedným z hráčov, ktorí nám musia pomáhať vyhrávať zápasy na takýchto turnajoch. Má na to schopnosti aj skúsenosti.
Dnes strelil dva nádherné góly. Je to dobré pre tím a je to dobré aj pre neho,“ pochválil Pepeho tréner Pobrežia Slonoviny Emerse Fae.
„Spoločne píšeme novú kapitolu futbalovej histórie našej krajiny a sme nesmierne hrdí, že sa môžeme zaradiť medzi veľké tímy,“ dodal 20-ročný stredopoliar Christ Inao Oulai.
Jeho krajina pri svojej štvrtej účasti postúpila zo skupiny na mundiale premiérovo.
Víťaz duelu medzi Pobrežím Slonoviny a Nórskom sa v osemfinále v nedeľu 5. júla o 22.00 h SELČ v East Rutherforde stretne s postupujúcim z duelu Brazília - Japonsko.
Šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Pobrežie Slonoviny - Nórsko
predpokladané zostavy:
Pobrežie Slonoviny: Fofana - G. Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan - Sangare, Kessie - Diallo, Inao Oulai, Y. Diomande - Pepe
Nórsko: Nyland - Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth, Haaland, Nusa