    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Dallas
    19:00
    Nórsko
    Nórsko
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    Pobrežie Slonoviny postúpilo zo skupiny prvýkrát v histórii. Nórsko ho chce zastaviť s Haalandom

    Nórsky futbalista Erling Haaland (9) sa teší z gólu so spoluhráčmi
    Nórsky futbalista Erling Haaland (9) sa teší z gólu so spoluhráčmi (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. jún 2026 o 12:21
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    Haaland strelil na MS 4 góly a v záverečnom zápase skupiny oddychoval, do šestnásťfinále ide v plnej sile.

    Jedným z piatich európsko-afrických súbojov v šestnásťfinále na futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade je aj duel medzi Nórskom a Pobrežím Slonoviny.

    Oba tímy sú po vydarenom účinkovaní v skupinovej fáze naladené optimisticky a v utorok 30. júna od 19.00 h SELČ v Arlingtone sa chcú prebojovať do osemfinále, v ktorom sa môžu stretnúť s Brazíliou, ak päťnásobný majster sveta zdolá Japonsko.

    Nóri sa dostali medzi 32 postupujúcich z 2. miesta v I-skupine. Nadviazali tak na predošlú účasť na MS, keď v roku 1998 vo Francúzsku taktiež postúpili zo skupiny.

    Po víťazstvách 4:1 nad Irakom a 3:2 nad Senegalom už mali miestenku v 16-finále istú.

    Tréner Stale Solbakken tak pri prehre 1:4 s Francúzskom nechal oddychovať aj najväčšiu hviezdu tímu Erlinga Haalanda, ktorý strelil na prebiehajúcom svetovom šampionáte 4 góly. Na lavičke sedel aj Martin Ödegaard.

    „Z mojej strany, zo strany fyzioterapeutov, zdravotníckeho tímu aj samotných hráčov to bolo jednoznačné rozhodnutie.

    Jedinou vecou, ktorú sme zvažovali, boli nórski fanúšikovia, ktorí chcú vidieť Martina a Erlinga hrať.

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    My však chceme na tomto turnaji zostať čo najdlhšie,“ vysvetlil Solbakken podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

    Kormidelník škandinávskej krajiny zároveň zložil kompliment ďalšiemu africkému súperovi, ktorý Nórov čaká: „Myslím si, že majú veľmi dobre poskladanú trojicu stredopoliarov – tvorcu hry, hráča, ktorý neustále nabieha, aj futbalistu, ktorý prináša stabilitu.

    Majú tiež dvoch kvalitných krídelníkov, útočníka, ktorý dokáže podržať loptu aj nabiehať za obranu, a dvojicu mimoriadne silných stopérov.

    Ich tím je veľmi kvalitný, no aj my sme silné mužstvo, keď podáme svoj najlepší výkon. Mali byť sme byť z fyzického hľadiska na rovnakej úrovni, pričom práve fyzická pripravenosť je podľa mňa jednou z ich najväčších zbraní.“

    Pobrežie Slonoviny sa radí medzi deväť z desiatich afrických mužstiev, ktoré sa na MS 2026 prebojovali do vyraďovacej fázy.

    V E-skupine skončilo druhé, keď zdolalo 1:0 Ekvádor, prehralo 1:2 s Nemeckom a následne zvíťazilo 2:0 nad Curacaom, pričom o oba góly sa v záverečnom vystúpení v skupine postaral 31-ročný krídelník španielskeho Villarrealu Nicolas Pepe.

    „Je jedným z hráčov, ktorí nám musia pomáhať vyhrávať zápasy na takýchto turnajoch. Má na to schopnosti aj skúsenosti.

    Dnes strelil dva nádherné góly. Je to dobré pre tím a je to dobré aj pre neho,“ pochválil Pepeho tréner Pobrežia Slonoviny Emerse Fae.

    „Spoločne píšeme novú kapitolu futbalovej histórie našej krajiny a sme nesmierne hrdí, že sa môžeme zaradiť medzi veľké tímy,“ dodal 20-ročný stredopoliar Christ Inao Oulai.

    Jeho krajina pri svojej štvrtej účasti postúpila zo skupiny na mundiale premiérovo.

    Víťaz duelu medzi Pobrežím Slonoviny a Nórskom sa v osemfinále v nedeľu 5. júla o 22.00 h SELČ v East Rutherforde stretne s postupujúcim z duelu Brazília - Japonsko.

    Šestnásťfinále MS vo futbale 2026

    Pobrežie Slonoviny - Nórsko

    predpokladané zostavy:

    Pobrežie Slonoviny: Fofana - G. Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan - Sangare, Kessie - Diallo, Inao Oulai, Y. Diomande - Pepe

    Nórsko: Nyland - Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth, Haaland, Nusa

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    29.6.2026 19:00
    Japonsko
    JPN
    Nemecko
    GER
    29.6.2026 22:30
    Paraguaj
    PAR
    Holandsko
    NED
    30.6.2026 03:00
    Maroko
    MAR
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
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    Domov»MS vo futbale 2026»Pobrežie Slonoviny postúpilo zo skupiny prvýkrát v histórii. Nórsko ho chce zastaviť s Haalandom