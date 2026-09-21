Zomrel trojnásobný olympijský šampión v plávaní, bojoval s ťažkou chorobou

Vo veku 79 rokov zomrel minulý týždeň v piatok trojnásobný olympijský šampión v plávaní Mike Burton.
Bývalý americký reprezentant v posledných rokoch bojoval s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Informovala o tom agentúra AP.
Burton získal dve zlaté medaily na hrách v Mexiku v roku 1968. S rekordným náskokom 18 sekúnd triumfoval v pretekoch na 1500 m voľný spôsob a zvíťazil tiež na krauliarskej štvorstovke.
O štyri roky neskôr v Mníchove obhájil vo svetovom rekorde zlato na 1500 m. Na záverečnom ceremoniáli hier v Nemecku, kde jeho krajan Mark Spitz získal v bazéne sedem medailí, bol potom vlajkonošom americkej výpravy.