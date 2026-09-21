Zomrel trojnásobný olympijský šampión v plávaní, bojoval s ťažkou chorobou

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
ČTK|21. sep 2026 o 08:31
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Dožil sa 79 rokov.

Vo veku 79 rokov zomrel minulý týždeň v piatok trojnásobný olympijský šampión v plávaní Mike Burton.

Bývalý americký reprezentant v posledných rokoch bojoval s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Informovala o tom agentúra AP.

Burton získal dve zlaté medaily na hrách v Mexiku v roku 1968. S rekordným náskokom 18 sekúnd triumfoval v pretekoch na 1500 m voľný spôsob a zvíťazil tiež na krauliarskej štvorstovke.

O štyri roky neskôr v Mníchove obhájil vo svetovom rekorde zlato na 1500 m. Na záverečnom ceremoniáli hier v Nemecku, kde jeho krajan Mark Spitz získal v bazéne sedem medailí, bol potom vlajkonošom americkej výpravy.

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