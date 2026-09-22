Dvojnásobná olympijská šampiónka je späť. V Los Angeles ju láka nová disciplína

Dvojnásobná olympijská víťazka Tatjana Smithová sa dva roky po ukončení kariéry vrátila do bazéna a bude sa usilovať o ďalší štart pod piatimi kruhmi.
Dvadsaťdeväťročná juhoafrická plavkyňa chce na Olympijských hrách v Los Angeles 2028 pretekať na trati 50 metrov prsia.
Smithová získala ešte pod dievčenským menom Schoenmakerová na OH v Tokiu vo svetovom rekorde zlato na 200 m prsia a pridala striebro na polovičnej trati. Pred dvoma rokmi v Paríži vybojovala rovnaké medaily, len v opačnom garde, a následne ukončila kariéru.
Teraz ju láka rozšírený plavecký program hier v Los Angeles, kde sa pod piatimi kruhmi prvýkrát popláva na najkratšej trati vo všetkých štýloch.
„Ja som si vybrala novú disciplínu, ktorá zatiaľ nemá žiadnu históriu, ale ja sa pokúsim nejakú napísať. Desí ma to, ale zároveň ma to napĺňa nadšením. Cieľom sú hry v Los Angeles 2028,“ povedala Smithová vo videu na sociálnych sieťach.
„Nič nesľubujem. Stále musím zapracovať na svojej forme, kvalifikovať sa a znova si vybojovať miesto na štartovom bloku. Neviem, ako ten príbeh dopadne, ale chcem to zistiť,“ dodala.