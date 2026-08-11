Potocká na ME postúpila do finále motýliku. Atakovala vlastný národný rekord

Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa na ME v Paríži prebojovala do stredajšieho finále na 50 m motýlik.
V semifinále dosiahla šiesty najrýchlejší čas 25,83 s. Za svojím vlastným národným rekordom z vlaňajších MS v Singapure zaostala o 20 stotín.
Potocká finišovala v druhom semifinále tretia za Švédkami Sarah Sjöströmovou a Sarou Junevikovou. Za Sjöströmovou, ktorá bola celkovo najrýchlejšia, zaostala o 71 stotín.
V porovnaní s predpoludňajšími rozplavbami sa Potocká zlepšila o 23 stotín. Pred dvoma rokmi na ME v Belehrade skončila v motýľkarskom šprinte štvrtá, pričom od zisku bronzu ju delili iba tri stotiny.