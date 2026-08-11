Potocká na ME postúpila do finále motýliku. Atakovala vlastný národný rekord

Tamara Potocká.
Tamara Potocká. (Autor: TASR)
TASR|11. aug 2026 o 19:47
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Za rekordom zaostala o dve desatiny.

Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa na ME v Paríži prebojovala do stredajšieho finále na 50 m motýlik.

V semifinále dosiahla šiesty najrýchlejší čas 25,83 s. Za svojím vlastným národným rekordom z vlaňajších MS v Singapure zaostala o 20 stotín.

Potocká finišovala v druhom semifinále tretia za Švédkami Sarah Sjöströmovou a Sarou Junevikovou. Za Sjöströmovou, ktorá bola celkovo najrýchlejšia, zaostala o 71 stotín.

V porovnaní s predpoludňajšími rozplavbami sa Potocká zlepšila o 23 stotín. Pred dvoma rokmi na ME v Belehrade skončila v motýľkarskom šprinte štvrtá, pričom od zisku bronzu ju delili iba tri stotiny.

Vodné športy

    Tamara Potocká.
    Tamara Potocká.
    Potocká na ME postúpila do finále motýliku. Atakovala vlastný národný rekord
    dnes 19:47
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