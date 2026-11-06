Megelová ďalšiu medailu nepridala. Vo finále sa však výrazne zlepšila

Slovenská plavkyňa Stela Megelová obsadila šieste miesto vo finále na 200 m voľným spôsobom na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare.
Bronzová medailistka z 200 m polohové preteky dosiahla čas 2:06,21.
V porovnaní s dopoludňajšími rozplavbami sa zlepšila takmer o sekundu. Jej osobný rekord je 2:04,91 min z tohtoročnej VC Slovenska.
Zo zisku zlata sa v Dakare tešila Číňanka Muo-chan Čchang, ktorá triumfovala časom 1:59,59 s náskokom 1,58 s pred Chorvátkou Anou Bobanovičovou.
Vo finále bola Megelová dlho na 7. priečke, v záverečnej päťdesiatke sa rodáčka z Rimavskej Soboty posunula na 6. miesto.
„Išlo sa mi už ťažko. Doľahlo na mňa každodenné štvorhodinové cestovanie aj extrémne teplo vonku. Napriek tomu odchádzam spokojná. Mám tri finále a bronzovú medailu. Bola to dobrá skúsenosť do ďalšej kariéry,“ povedala Megelová pre portál olympic.sk.
Spokojnosť s jej výkonmi na podujatí netajil ani tréner Jiří Adámek: „Stela zaplávala aj v posledný súťažný deň veľmi dobre.
Čas 2:06 a šieste miesto vo finále sú výborným výsledkom. Celkovo absolvovala tri finále, čo hodnotím veľmi pozitívne.“