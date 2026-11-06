Megelová ďalšiu medailu nepridala. Vo finále sa však výrazne zlepšila

Slovenská plavkyňa Stela Megelová na ME v Šamoríne.
Slovenská plavkyňa Stela Megelová na ME v Šamoríne. (Autor: Facebook Slovenská plavecká federácia - SPF )
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TASR|6. nov 2026 o 17:24
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Zo zisku zlata sa v Dakare tešila Číňanka Muo-chan Čchang.

Slovenská plavkyňa Stela Megelová obsadila šieste miesto vo finále na 200 m voľným spôsobom na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare.

Bronzová medailistka z 200 m polohové preteky dosiahla čas 2:06,21.

V porovnaní s dopoludňajšími rozplavbami sa zlepšila takmer o sekundu. Jej osobný rekord je 2:04,91 min z tohtoročnej VC Slovenska.

Zo zisku zlata sa v Dakare tešila Číňanka Muo-chan Čchang, ktorá triumfovala časom 1:59,59 s náskokom 1,58 s pred Chorvátkou Anou Bobanovičovou.

Vo finále bola Megelová dlho na 7. priečke, v záverečnej päťdesiatke sa rodáčka z Rimavskej Soboty posunula na 6. miesto.

„Išlo sa mi už ťažko. Doľahlo na mňa každodenné štvorhodinové cestovanie aj extrémne teplo vonku. Napriek tomu odchádzam spokojná. Mám tri finále a bronzovú medailu. Bola to dobrá skúsenosť do ďalšej kariéry,“ povedala Megelová pre portál olympic.sk.

Spokojnosť s jej výkonmi na podujatí netajil ani tréner Jiří Adámek: „Stela zaplávala aj v posledný súťažný deň veľmi dobre.

Čas 2:06 a šieste miesto vo finále sú výborným výsledkom. Celkovo absolvovala tri finále, čo hodnotím veľmi pozitívne.“

Vodné športy

Vodné športy

    Slovenská plavkyňa Stela Megelová na ME v Šamoríne.
    Slovenská plavkyňa Stela Megelová na ME v Šamoríne.
    Megelová ďalšiu medailu nepridala. Vo finále sa však výrazne zlepšila
    dnes 17:24
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