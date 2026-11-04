Je už treťou slovenskou medailistkou. Megelová získala ďalší cenný kov z plávania

Slovenská plavkyňa Stela Megelová získala bronzovú medailu na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare v disciplíne 200 m polohové preteky.
V stredajšom finále dosiahla čas 2:16,38 min. Stala sa treťou slovenskou medailistkou na podujatí po ďalšom plavcovi Matiášovi Ondrejovi Krištofovi a džudistke Vivien Vadovičovej.
Megelová sa dostala medzi najlepšiu osmičku druhým najlepším výkonom 2:19,81 min. Vo finále zrýchlila, no na dve najlepšie to s odstupom nestačilo.
Zlato získala Japonka Mana Išikawová za 2:13,06, striebro Číňanka Čchang Mo-chan výkonom 2:13,90.
Slovenka však s prehľadom dohmatla pred štvrtou Ofir Simčovou z Izraela, ktorá dosiahla čas 2:23,16.
Slovensko získalo v metropole Senegalu tretí bronz. Krištof skončil tretí na stovke motýlik, Vadovičová na rovnakej pozícii vo váhovej kategórii do 52 kg.
Megelová si zlepšila aj osobný rekord, jej doterajšie národné juniorské maximum malo hodnotu 2:17,09.
„Na túto dvojstovku som sa zameriavala. Zaspávala som s tým, že chcem tretie miesto. Veľmi sa teším aj z juniorského slovenského rekordu, ktorý sa mi tento rok podarilo prekonať už druhýkrát.
Videla som, že časy v prvej rozplavbe boli dosť slabé, takže som mohla v mojej plávať kontrolovane, ľahšie a šetriť sa na finále. V ňom sa mi plávalo dobre, veľmi sa z času teším. Už som nedúfala, že v závere roka ho ešte takto vylepším,“ uviedla Megelová podľa olympic.sk.