Potocká bude na ME najväčším slovenským želiezkom, Trníková sníva o finále

Deväť slovenských bazénových plavcov sa od pondelka 10. augusta predstaví na ME v Paríži.
Najväčším želiezkom v ohni bude Tamara Potocká, ktorá pred dvoma rokmi v Belehrade skončila štvrtá vo finále na 50 m motýlik.
Od zisku bronzovej medaily ju delili iba tri stotiny sekundy. Vo francúzskej metropole bude jej prioritou motýľkarska stovka.
„Je to pre mňa nová disciplína, takže nemám až také veľké očakávania. Potešilo by ma však, keby sa mi podarilo vylepšiť osobný rekord. Sezónu zatiaľ hodnotím veľmi pozitívne. Vôbec som nečakala, že budem plávať také rýchle časy, v uplynulých rokoch sa mi to nedarilo.
Som zvedavá, akými výkonmi sa prezentujem na vrchole sezóny. Európsky šampionát v Paríži je pre mňa určite impulz, či už fyzický alebo mentálny. Je to náročné, veď na ME sa pripravujeme už od januára Nie je ľahké držať si hlavu nastavenú tak, že v auguste potrebujem zaplávať rýchlo a dosiahnuť kvalitné výsledky," uviedla pre TASR Potocká.
Nikoleta Trníková sa v apríli v Štokholme blysla slovenským rekordom na 200 m prsia, keď vo finále dohmatla v čase 2:26,70.
„Povzbudilo ma to a motivovalo do druhej časti sezóny. Príprava na ME prebehla bez výraznejších komplikácii, iba minulý mesiac som mala zapálené rameno. Nebudem tajiť, že mojim cieľom v Paríži je dostať sa do finále. V uplynulých dvoch rokoch mi postup viackrát tesne ušiel. V semifinále som skončila deviata a bola som v pozícii prvej náhradníčky."
Generálna manažérka slovenskej reprezentácie Martina Moravcová si veľa sľubuje aj od výkonov Lilian Slušnej, ktorá bude v Paríži štartovať na 50 a 100 m v.sp. a v motýľkarskom šprinte. Na ME sa pripravovala v Rakúsku.
„Lilian sa veľmi pekne posunula najmä v krauliarskych disciplínach, o čom svedčí aj to, že zaplávala slovenské rekordy. Na stovke je už iba pár stotín od môjho starého slovenského maxima z roku 2000. Možno by sa už patrilo ho po štvrťstoročí v našich tabuľkách trochu opraviť. Verím, že by sa Lilian mohlo podariť prekonať môj čas práve na ME."
Najväčšou nádejou mužskej časti slovenskej výpravy bude Matej Duša. V júli na mítingu North Carolina LC Senior Championships v americkom Cary vytvoril nový národný rekord na 50 m voľný spôsob.
Víťazným časom 21,87 s ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a zlepšil doterajšie vlastné maximum 22,11 z MS 2024 v katarskej Dauhe o 24 stotín.
„Určite to bola pre mňa dobrá vzpruha pred ME. Niektorí by možno stresovali, že som zaplával rýchly čas už mesiac pred vrcholom sezóny, no ja to vnímam pozitívne. Na pretekoch som štartoval po tvrdom tréningu a napriek tomu som dokázal zlepšiť slovenský rekord.
Teraz po oddychovom cykle a troch týždňoch vylaďovania by to malo byť ešte lepšie. Príprava bola dobrá a konzistentná. Dúfam, že sa premietne aj do výsledkov na šampionáte," zaželal si Duša.
Nominácia Slovenska na ME v plávaní
muži: Matej Duša (50 m voľný spôsob, 50 m motýlik), Jakub Gabriel (800 m voľný spôsob, 1500 m voľný spôsob), František Jablčník (200 m voľný spôsob, 200 m polohové preteky, 4x200 metrov voľný spôsob), Samuel Košťál (200 m voľný spôsob, 400 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 200 m motýlik, 200 m polohové preteky, 400 m polohové preteky, 4x200 m voľný spôsob), Jakub Poliačik (4x200 m voľný spôsob), Milan Vojtko (200 m voľný spôsob, 400 m voľný spôsob, 800 m voľný spôsob, 4x200 voľný spôsob)
ženy: Tamara Potocká (50 m motýlik, 100 m motýlik), Lilian Slušná (50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob, 50 m motýlik), Nikoleta Trníková (100 m prsia, 200 m prsia, 400 m polohové preteky)