VIDEO: Výnimočný výkon japonského plavca. V 17 rokoch vytvoril svetový rekord

Sedemnásťročný japonský plavec Šin Ohaši ozdobil Ázijské hry svetovým rekordom na trati 200 metrov prsia.
Medailista z juniorských svetových šampionátov dnes dohmatol v čase 2:04,83 a doterajšie maximum Číňana Čchin Chaj-janga z júla roku 2023 vylepšil o 65 stotín sekundy.
VIDEO: Svetový rekord Ohašiho na 200 m prsia
Na Ázijských hrách v Japonsku získal Ohaši druhé zlato po pretekoch na polovičnej vzdialenosti a celkovo štvrtú medailu. Má tiež dve striebra z polohových štafiet.
„Na každé preteky nastupujem s cieľom prekonať svetový rekord a som rád, že sa mi ho podarilo splniť. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú," uviedol Ohaši pre akreditované médiá. V olympijskom bazéne triumfoval suverénnym spôsobom s takmer štvorsekundovým náskokom pred Denisom Petrašovom z Kirgizska.