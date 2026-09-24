VIDEO: Výnimočný výkon japonského plavca. V 17 rokoch vytvoril svetový rekord

Šin Ohaši
Šin Ohaši (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|24. sep 2026 o 11:24
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Prekonal doterajšie maximum spred troch rokov.

Sedemnásťročný japonský plavec Šin Ohaši ozdobil Ázijské hry svetovým rekordom na trati 200 metrov prsia.

Medailista z juniorských svetových šampionátov dnes dohmatol v čase 2:04,83 a doterajšie maximum Číňana Čchin Chaj-janga z júla roku 2023 vylepšil o 65 stotín sekundy.

VIDEO: Svetový rekord Ohašiho na 200 m prsia

Na Ázijských hrách v Japonsku získal Ohaši druhé zlato po pretekoch na polovičnej vzdialenosti a celkovo štvrtú medailu. Má tiež dve striebra z polohových štafiet.

„Na každé preteky nastupujem s cieľom prekonať svetový rekord a som rád, že sa mi ho podarilo splniť. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú," uviedol Ohaši pre akreditované médiá. V olympijskom bazéne triumfoval suverénnym spôsobom s takmer štvorsekundovým náskokom pred Denisom Petrašovom z Kirgizska.

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