Nastáva zmena? Transrodová politika v plávaní môže ovplyvniť ďalšie športy

Koncom roka ich má nasledovať atletika

Šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe podporil tento krok FINA. Povedal, že jej rozhodnutie je v najlepšom záujme plávania a že strešný orgán svetovej atletiky na konci roka prehodnotí svoju politiku týkajúcu sa transrodových a intersexuálnych športovcov.

Odborníci to považujú za signál, že predstavitelia Svetovej atletiky by mohli použiť precedens FINA na zablokovanie všetkých transrodových a intersexuálnych športovcov.



Ak by atletika prijala podobné pravidlo ako FINA, tak by nemohli súťažiť trebárs Juhoafričanka Caster Semenyaová či Namíbijčanka Christine Mbomová, atlétky s rozdielnym vývojom pohlavia.