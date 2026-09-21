Trinásťročná Číňanka prekonala ázijský rekord a atakovala svetový: Tvrdo pracujeme

Číňanka Jü C’-ti.
Číňanka Jü C’-ti. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. sep 2026 o 17:35
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Za svetovým rekordom McIntoshovej zaostala iba o štyri desatiny sekundy.

Trinásťročná čínska plavkyňa Jü C’-ti zažiarila na Ázijských hrách v Tokiu, keď zvíťazila v polohových pretekoch na 200 metrov časom 2:06,10 minúty.

Za svetovým rekordom kanadskej hviezdy Summer McIntoshovej zaostala iba o štyri desatiny sekundy.

Zároveň prekonala ázijský rekord krajanky Jü I-tching, ktorá doplávala na druhom mieste.

„Som nadšená a mám obrovskú radosť. Je to úspech, ktorý svedčí o tom, ako tvrdo pracujeme,“ povedala novinárom Jü C’-ti, ktorá už v nedeľu zvíťazila v pretekoch na 200 metrov motýlik.

„Z druhej zlatej medaily mám ešte väčšiu radosť ako z prvej. (Jü I-tching) je silná súperka, ktorá ma motivuje k tomu, aby som sa zlepšovala a tvrdo na sebe pracovala,“ dodala víťazka.

Vlani v Singapure sa Jü C’-ti vo veku 12 rokov stala najmladšou medailistkou v histórii majstrovstiev sveta, keď sa podieľala na zisku bronzovej medaily v štafete na 4 × 200 metrov voľným spôsobom.

Na Ázijských hrách ju ešte čakajú preteky v polohovej disciplíne na 400 metrov.

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