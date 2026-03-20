VIDEO: Austrálčan prekonal 16 rokov starý svetový rekord. Som nadšený, uviedol

Austrálsky plavec Cameron McEvoy prekonal 16 rokov starý svetový rekord na 50 metrov voľný spôsob.
Olympijský šampión z Paríža 2024 v tejto disciplíne dosiahol v piatok na podujatí v čínskom Šen-čene čas 20,88 sekundy.
McEvoy o tri stotiny zlepšil doterajší rekord, ktorý držal od decembra 2009 Brazílčan Cesar Cielo (20,91).
Tridsaťjedenročný Austrálčan zvíťazil v piatok suverénne pred Američanom Jackom Alexym (21,57) a krajanom Kyleom Chalmersom (22,01). Informáciu priniesla agentúra AFP.
"Som nadšený. Za týmto som išiel už veľmi dlho," povedal McEvoy po rekordnom triumfe na China Open.
Z 20 mužských a 20 ženských disciplín, ktoré sú v aktuálnom olympijskom programe, teraz zostáva už len šesť platných svetových rekordov z rokov 2008 alebo 2009.