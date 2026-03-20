VIDEO: Austrálčan prekonal 16 rokov starý svetový rekord. Som nadšený, uviedol

Cameron McEvoy získal zlatú medailu na 50 m voľným spôsobom na MS 2023.
Cameron McEvoy získal zlatú medailu na 50 m voľným spôsobom na MS 2023. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|20. mar 2026 o 16:39
McEvoy o tri stotiny zlepšil doterajší rekord.

Austrálsky plavec Cameron McEvoy prekonal 16 rokov starý svetový rekord na 50 metrov voľný spôsob.

Olympijský šampión z Paríža 2024 v tejto disciplíne dosiahol v piatok na podujatí v čínskom Šen-čene čas 20,88 sekundy.

McEvoy o tri stotiny zlepšil doterajší rekord, ktorý držal od decembra 2009 Brazílčan Cesar Cielo (20,91).

Tridsaťjedenročný Austrálčan zvíťazil v piatok suverénne pred Američanom Jackom Alexym (21,57) a krajanom Kyleom Chalmersom (22,01). Informáciu priniesla agentúra AFP.

VIDEO: McEvoy prekonal svetový rekord

"Som nadšený. Za týmto som išiel už veľmi dlho," povedal McEvoy po rekordnom triumfe na China Open.

Z 20 mužských a 20 ženských disciplín, ktoré sú v aktuálnom olympijskom programe, teraz zostáva už len šesť platných svetových rekordov z rokov 2008 alebo 2009.

    Cameron McEvoy získal zlatú medailu na 50 m voľným spôsobom na MS 2023.
    Cameron McEvoy získal zlatú medailu na 50 m voľným spôsobom na MS 2023.
    VIDEO: Austrálčan prekonal 16 rokov starý svetový rekord. Som nadšený, uviedol
    dnes 16:39
