Petra Vlhová a pohľad do zákulisia. Čo sa deje pred štartom a ako vyzerá život lyžiarskej hviezdy?

Čo sa deje pred štartom? Aké emócie prichádzajú po pretekoch a ako vyzerá život lyžiarskej hviezdy mimo kamier?
Niké prinesie fanúšikom Petry Vlhovej exkluzívny pohľad do jej sveta, ktorý bude počas celej sezóny 2026/27 dostupný iba na sociálnych sieťach Niké je tipovanie.
Niké stála pri Petre Vlhovej počas najväčších víťazstiev, ale aj v najťažšom období jej kariéry. Zranenie kolena ju vyradilo zo súťažného kolotoča na viac ako rok a pol, no po jej návrate prichádza príležitosť sledovať príbeh olympijskej víťazky i držiteľky Zlatého glóbusu za triumf vo Svetovom pohári z úplne inej perspektívy. Nielen cez výsledky a zábery z cieľového priestoru, ale aj cez momenty, ktoré bežne zostávajú skryté pred očami fanúšikov
VIDEO: Petra Vlhová: Posledné tréningy pred sezónou
Viac takýchto videí nájdete na sociálnych sieťach Niké je tipovanie.
Tréningy, rozcvička pred pretekmi, atmosféra v zákulisí, aj emócie po jednotlivých disciplínach. Fanúšikovia uvidia Petru tak, ako ju ešte nepoznajú – bezprostrednejšie a bližšie než kedykoľvek predtým. Exkluzívny obsah bude počas celej sezóny pribúdať na Facebooku a Instagrame Niké je tipovanie.
„Ahojte, sezóna je pred nami a vás čakajú veľmi exkluzívne zábery. Spolu s mojím tímom budeme vytvárať zábery z pretekov a rôzne momenty z tréningov. Máte sa na čo tešiť. Sledujte sociálne siete Niké je tipovanie a buďte so mnou,“ vo videu pozýva fanúšikov samotná Petra Vlhová.
Ak chcete vedieť, čo sa odohráva mimo televíznych prenosov a ako lyžiarska hviezda prežíva jednotlivé okamihy sezóny, sledujte Niké je tipovanie už počas najbližšieho víkendu z pretekov v rakúskom Söldene, kde začína nový ročník - aj s Peťou na štarte!
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